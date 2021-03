Restez connecté sur l’actualité automobile

Plus nombreux à conduire depuis le début de la pandémie Covid 19, les Français préfèrent majoritairement être derrière le volant (79 %).



En France, le coronavirus a profondément modifié le comportement quotidien de 80 % des personnes interrogées en matière de voyages.



Avec la pandémie mondiale, l'usage du véhicule individuel s'est vu renforcé en 2020 à travers le globe.



Les chiffres de l'étude Continental sur la mobilité menée dans 5 pays (Allemagne, France, États-Unis, Japon et Chine) montrent que 16 % de la population française déclare utiliser sa voiture plus fréquemment qu'avant le début de la crise de la Covid-19.



L'étude montre également que l'importance de posséder une voiture a augmenté de manière significative avec la crise sanitaire, les citoyens préférant l'



En outre, on constate un réel attachement à la conduite chez les Français.



La France est le deuxième pays avec le plus haut pourcentage de conducteurs convaincus, 79 % préfèrent être derrière le volant et sont réticents à l'idée de laisser le contrôle du véhicule à autrui (30 %). Cette réserve se retrouve dans leur scepticisme face aux progrès technologiques.



“Cette première vague de l'étude Continental sur la mobilité met l'accent sur l'attachement des Français à leur véhicule individuel, renforcé par la crise sanitaire et la crainte d'une contamination.” explique Thierry Pommier-Petit, Directeur General Continental Automotive France.



Source : Étude Continental sur la mobilité



Méthodologie : Depuis 2011, l'entreprise technologique Continental mène à intervalles réguliers des études sur la mobilité sur différents sujets. En septembre 2020, un échantillon représentatif de la population de cinq pays sur trois continents a été interrogé : Allemagne, France, États-Unis, Japon et Chine. Cette étude a été menée en collaboration avec l'Institut de recherche sociale et de marché (Infas) et l'institut de recherche économique Handelsblatt Research Institute.

Plus nombreux à conduire depuis le début de la pandémie Covid 19,(79 %).En France, le coronavirus a profondément modifié le comportement quotidien de 80 % des personnes interrogées en matière de voyages.Avec la pandémie mondiale, l'usage du véhicule individuel s'est vu renforcé en 2020 à travers le globe.Les chiffres de l'étude Continental sur la mobilité menée dans 5 pays (Allemagne, France, États-Unis, Japon et Chine) montrent queL'étude montre également queavec la crise sanitaire, les citoyens préférant l' espace personnel de leur propre véhicule, plutôt que des modes de transport partagés.En outre, on constate un réel attachement à la conduite chez les Français.La France est le deuxième pays avec le plus haut pourcentage de conducteurs convaincus,et sont réticents à l'idée de laisser le contrôle du véhicule à autrui (30 %). Cette réserve se retrouve dans leur scepticisme face aux progrès technologiques.” explique, Directeur General Continental Automotive France.: Étude Continental sur la mobilité: Depuis 2011, l'entreprise technologique Continental mène à intervalles réguliers des études sur la mobilité sur différents sujets. En septembre 2020, un échantillon représentatif de la population de cinq pays sur trois continents a été interrogé : Allemagne, France, États-Unis, Japon et Chine. Cette étude a été menée en collaboration avec l'Institut de recherche sociale et de marché (Infas) et l'institut de recherche économique Handelsblatt Research Institute.