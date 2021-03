Restez connecté sur l’actualité automobile

En 1991, l'Opel Frontera (frontière en espagnol) inaugurait le segment des « 4x4 de loisirs ».



En 1991, l'(frontière en espagnol) inaugurait le segment desPendant des décennies, le monde de l' automobile était compartimenté. D'un côté, il y avait des voitures confortables pour la route, de l'autre des. Cesn'étaient pas très plaisantes à conduire sur l'asphalte.Il y a trente ans, le 4x4 polyvalent Opel Frontera offrait d'excellentes possibilités en tout-terrain tout en disposant également d'un bon comportement routier.Le Frontera esten deux versions.Leet empattement court était équipé d'un moteur à essence de 2.0 litres qui délivrait 115 ch.Leétait disponible avec un moteur à essence 2.3 litres de 125 ch et avec un 2.3 turbo diesel de 100 ch.Les deux moteurs à essence étaient équipés de série d'un pot catalytique trois voies.La transmission se composait d'une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports et d'une boîte de transfert, de sorte que le conducteur pouvait passer de la propulsion à la transmission intégrale, avec des rapports longs ou courts en 4x4.Unétait disponible en option.Le Frontera était équipé d'unqui supportait également la suspension et le groupe motopropulseur. La carrosserie était fixée au châssis par des supports en caoutchouc spéciaux (dix pour le Frontera Sport deux portes et douze pour le Frontera cinq portes) qui assuraient une isolation optimale du bruit et des vibrations. Les six traverses du châssis échelle assuraient une rigidité maximale en torsion pour la conduite hors-piste.Le groupe motopropulseur était placé sur des supports indépendants afin de pouvoir être facilement retiré pour l'entretien ou les réparations.Lerecevait une peinture à base de poudre époxy et les cavités étaient traitées avec de la cire.La majorité des panneaux de carrosserie étaient en, dont 90% sur les deux faces.La carrosserie était également soumise à un processus supplémentaire de prévention de la corrosion en dix étapes.Laet équipée de ses passages de roue.La version deux portes recevait un arceau de sécurité et un toit rigide. Une autre couche de cire sur le soubassement de la carrosserie complétait l'assemblage final, donnant au Frontera une protection optimale contre la corrosion.C'est une équipe d'ingénieurs internationaux qui a développé l'Opel Frontera spécialement pour le marché européen. Dans leur cahier des charges, il fallait que le véhicule arbore un aspect dynamique, soit confortable et bénéficie d'un bon comportement routier. Le modèle à transmission intégrale a été développé en coopération avec le partenaire d'Opel de l'époque, Isuzu. La société japonaise était spécialisée dans les véhicules tout-terrain depuis 1981. Le Frontera a été produit par la co-entreprise IBC Vehicles à Luton, en Angleterre.LeOpel Frontera a été élu « 4x4 de l'Année » en 1991 et 1992 en Allemagne.En 1993 et 1994, le Frontera était le tout-terrain le plus vendu en Europe, l'Allemagne étant son marché le plus important. Plus de 320 000 unités étaient immatriculées.A l'automne 1998, Opel lançait la deuxième génération du Frontera.Le Frontera recevait un nouveau diesel à injection directe de 2.2 litres DTI 16V de 115 ch et un moteur à essence V6 de 3.2 litres V6 de 205 ch. Le groupe motopropulseur de base était un quatre cylindres essence 2.2 16V de 136 ch.Grâce à unet à un empattement plus long sur la version à cinq portes, le comportement sur route et hors-piste était nettement amélioré par rapport à la version précédente.Des moteurs plus silencieux, de nouveaux joints de porte et une meilleure isolation acoustique permettaient de réduire le bruit intérieur d'environ 50%.Le système électronique « No Stop 4x4 » monté sur toutes les versions permettait au conducteur de passer de la propulsion aux quatre roues motrices sans s'arrêter.Le Frontera revisité offrait une sécurité passive accrue. En plus de la protection contre les chocs latéraux, le renforcement des serrures et des charnières des portes permettait d'optimiser le comportement de la carrosserie en cas d'accident.Le système de retenue profitait d'airbags de grand volume et de prétendeurs pyrotechniques pour les ceintures de sécurité du conducteur et du passager avant.Le Frontera Sport était équipé d'appuie-tête avant réglables en hauteur, tandis que le cinq-portes était disponible avec un troisième appuie-tête arrière. La deuxième génération de ce SUV best-seller se caractérisait par des lignes plus arrondies. Un montant central plus étroit et une fenêtre latérale supplémentaire amélioraient la visibilité et la sécurité active du Sport.Le Frontera a été produit à Luton jusqu'à la fin de 2003.Le Frontera est à l'origine du courant automobile des crossovers, des 4x4 ou des SUV.