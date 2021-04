Restez connecté sur l’actualité automobile

Un nouvel étiquetage pour les pneumatiques voit le jour à partir de mai 2021.



Le nouvel étiquetage des pneus permettra aux automobilistes de disposer d'informations plus complètes et plus claires sur les diverses caractéristiques des pneus.



La classification est plus claire pour les performances au freinage, la résistance au roulement et le niveau de bruit.



Les classes couvrant la résistance au roulement et les performances au freinage sur sol mouillé ont été remaniées, et celles relatives au niveau de bruit sont indiquées avec le nombre de décibels et les lettres A, B ou C.



Deux pictogrammes indiquent s'il s'agit d'un pneu dont les capacités d'adhérence sur neige correspondent aux standards d'homologation de l'UE (marquage Snowflake basé sur un test européen) et/ou s'il s'agit d'un pneu non clouté offrant une tenue sur la glace conforme à la norme ISO 19447.



Les classes A à C demeurent inchangées.



Les pneus



Les pneus qui figuraient dans les classés F et G apparaîtront en classe E.



Ces modifications permettent de clarifier l'étiquetage et d'interpréter plus aisément les informations fournies.



L'étiquetage permet de choisir des pneus dont les caractéristiques se traduisent notamment par des



Une résistance au roulement plus faible signifie une



Près de 90% de l'empreinte carbone d'un pneu est générée lors de son utilisation.



Les pneus toutes saisons, les pneus été et les pneus hiver non cloutés vendus au sein de l'UE ont reçu les premiers étiquetages européens de pneus en 2012. Jusqu'à présent, l'exigence d'étiquetage s'appliquait aux pneus des voitures particulières, des



L'automobiliste peut accéder à des informations supplémentaires dans une base de données européenne EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), en scannant le QR code figurant sur l'étiquette.



