Restez connecté sur l’actualité automobile

Le véhicule autonome est l'objet de nombreux fantasmes depuis des années. Il est présenté comme le futur de la mobilité individuelle motorisée.



Le véhicule autonome est porteur de toutes les promesses et notamment celle d'être sûr.



Certains l'imaginent également moins polluant dans le cadre d'une hypothétique mobilité partagée, hypothèse ne reposant sur aucune base solide liée à une réelle volonté de changement de l'usage de l'



Certains le rêvent comme pouvant être un véhicule individuel ou partagé (



Pensé dès sa genèse comme un véhicule électrique en raison de la convergence des temporalités liées à ces deux innovations, le véhicule autonome n'est pas en lui-même porteur de la motorisation électrique.



Un véhicule autonome individuel sur route n'est pas en lui-même porteur de la motorisation thermique ou électrique, ni du recours à certains types d'énergies en particulier (gaz naturel, hydrogène, etc.). De nombreuses incertitudes persistent encore sur les types de motorisations et d'énergies auxquelles il pourra avoir recours.



Le véhicule autonome ne désigne pas un objet technique stable, mais une continuité d'améliorations incrémentales de la voiture traditionnelle.



L'autonomie est segmentée en cinq niveaux.



Les deux premiers sont des assistances à la conduite déjà largement diffusées dans le parc automobile.



Ce n'est qu'à partir du troisième niveau que l'on peut parler de



Le niveau 4 désigne l'autonomie complète sous certaines conditions météorologiques et dans certaines zones géographiques.



Le niveau 5, encore très largement hors de portée, désigne l'autonomie complète en toute condition.



Le véhicule autonome se caractérise par les technologies sur lesquelles il repose pour pouvoir circuler sans intervention humaine. De nombreux capteurs embarqués permettent d'analyser l'



Face à de telles exigences technologiques, des investissements colossaux sont nécessaires.



Ces dernières années, les constructeurs



Les acteurs traditionnels de l'industrie automobile, les constructeurs automobiles et les équipementiers y voient l'



À l'échelle internationale, une étude du cabinet The Brookings Institution estime à 80 milliards de dollars les investissements en faveur du véhicule autonome entre 2015 et 2017, essentiellement en Recherche et Développement. Alors qu'une grande partie de ces investissements est portée par les acteurs privés, le



Le Forum Vies Mobiles et la Fabrique Écologique qui ont réalisé une étude sur le véhicule autonome estiment que les « discours prometteurs » des constructeurs cachent « des conséquences écologiques potentiellement catastrophiques ».



Plusieurs scénarios de déploiement pour le développement du véhicule autonome existent.



Le scénario le plus probable avec une mobilité individuelle avec des voitures à usage privé implique des conséquences écologiques jugées potentiellement catastrophiques par les associations Forum Vies Mobiles et Fabrique Écologique avec une augmentation des distances parcourues et de la consommation d'énergie.



Le scénario de mobilité individuelle pourrait entraîner des changements importants dans les modes de vie. Libérés de la conduite, les automobilistes pourraient développer d'autres activités à bord des véhicules, ce qui aurait pour conséquence de nouvelles organisations du quotidien, déployées sur des espaces plus grands, avec des déplacements plus nombreux et plus lointains puisque moins contraignants. Il en résulterait un nombre croissant de véhicules sur les routes, et donc un besoin supplémentaire de production de véhicules et d'énergie pour les alimenter.



Les conséquences écologiques du déploiement des véhicules autonomes pourraient être à l'origine d'une évolution de la consommation d'énergie du parc automobile qui pourrait au pire tripler, au mieux diminuer de moitié, sans compter l'impact énergétique lié aux quantités de données qui seront échangées entre les véhicules , nécessitant le déploiement de la 5G, ou encore les



Elon Musk, PDG de Tesla, a promis un véhicule autonome capable de circuler en toute circonstance, pluie, neige, brouillard, nuit, sur tous les territoires et en présence de piétons et de cyclistes pour fin 2021.



Un scénario plus écologique, mettant le véhicule autonome au service d'une mobilité davantage partagée (robots-taxis et navettes autonomes), resterait possible selon les associations Forum Vies Mobiles et Fabrique Écologique. Mais il serait techniquement impossible à mettre en œuvre avant 2050. Il sous-entend une adhésion de la clientèle à ce jour non avérée.



Source: Forum Vies Mobiles et Fabrique Écologique

