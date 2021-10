Restez connecté sur l’actualité automobile

Depuis le 1er mai 2021, les revendeurs de pneus sont tenus de faire connaître aux clients les classifications d'efficacité, d'adhérence sur sol mouillé et de bruit d'un pneu avant tout



La réglementation de l'UE impose l'utilisation d'étiquettes aux pneus (semblables à celles qui se trouvent sur les appareils ménagers consommateurs d'énergie) qui définissent le classement des produits en termes de



Les étiquettes comportent un système de classification en cinq étapes (de A à E) pour la résistance au roulement, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit extérieur.



Des symboles supplémentaires indiquent si le pneu est adapté à la neige et/ou au verglas.



L'inclusion d'un QR code permet aux consommateurs d'accéder facilement en ligne à une base de données indépendante des classifications de pneus.



Une enquête d'Apollo Vredestein met en évidence que la majorité des automobilistes ne connaissent pas les classifications d'adhérence, d'efficacité et de bruit des pneus.



Dans son enquête, Apollo Vredestein a demandé à des automobilistes de toute la France quelle était la dernière fois qu'ils avaient acheté des pneus pour leur véhicule.



Selon cette enquête, seuls 38 % des automobilistes avaient connaissance, avant l'achat, des classifications indépendantes de résistance au roulement, d'adhérence sur sol mouillé et de bruit des pneus.



Seuls 33 % des propriétaires de véhicules ont déclaré que le concessionnaire les avait informés des classifications d'efficacité et de niveau de bruit.



L'enquête révèle également qu'une grande majorité d'acheteurs souhaitent utiliser ces informations pour prendre leur décision d'achat.



82 % des automobilistes ont déclaré qu'une meilleure connaissance de ces classifications de l'efficacité et des niveaux sonores influencerait leur choix de pneus de pneus de rechange à l'avenir.



Cette opinion positive concernant les classifications indépendantes est la plus élevée chez les propriétaires plus jeunes (89 % chez les 18-24 ans, contre 75 % chez les 55-64 ans).



Tous les pneus doivent être vendus avec leur classification d'efficacité et leur fiche d'information produit, qui doivent être affichés à proximité du pneu dans un



Les informations sont également disponibles sur une base de données en ligne (base de données européenne sur l'étiquetage énergétique « EPREL »). Outre les revendeurs de pneus, les concessionnaires



Yves Poulichen, directeur des ventes et du marketing pour l'Europe chez Apollo Vredestein, explique : « Ces classifications de pneus sont clairement très appréciées des propriétaires de véhicules, mais la sensibilisation reste très faible. Les autorités et le secteur des pneus (fabricants, distributeurs et revendeurs) sont face à un défi de taille : améliorer la sensibilisation et permettre aux consommateurs de prendre des décisions d'achat éclairées. Une meilleure sensibilisation aidera les consommateurs à choisir des pneus mieux adaptés à leurs besoins, et aidera à mettre en évidence les pneus ayant les meilleures caractéristiques environnementales et de sécurité. »



« Les pneus représentant jusqu'à 20 % des émissions de CO2 d'une voiture, permettre aux clients de prendre des décisions avisées peut faire une réelle différence alors que le gouvernement et les autorités cherchent à réduire de manière significative l'impact environnemental du transport routier. »





Source: enquête Apollo Vredestein

Depuis le 1er mai 2021, les revendeurs de pneus sont tenus de faire connaître aux clientsavant tout achat La réglementation de l'UE impose l'utilisation d'étiquettes aux pneus (semblables à celles qui se trouvent sur les appareils ménagers consommateurs d'énergie) qui définissent le classement des produits en termes de performances et d'efficacité.Les étiquettes comportent(de A à E) pour la résistance au roulement, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit extérieur.Des symboles supplémentaires indiquent si le pneu est adapté à la neige et/ou au verglas.L'inclusion d'un QR code permet aux consommateurs d'accéder facilement en ligne à une base de données indépendante des classifications de pneus.Une enquête d'Apollo Vredestein met en évidence queDans son enquête, Apollo Vredestein a demandé à des automobilistes de toute la France quelle était la dernière fois qu'ils avaient acheté des pneus pour leur véhicule.Selon cette enquête, seuls 38 % des automobilistes avaient connaissance, avant l'achat, des classifications indépendantes de résistance au roulement, d'adhérence sur sol mouillé et de bruit des pneus.Seuls 33 % des propriétaires de véhicules ont déclaré que le concessionnaire les avait informés des classifications d'efficacité et de niveau de bruit.L'enquête révèle également qu'une grande majorité d'acheteurs souhaitent utiliser ces informations pour prendre leur décision d'achat.82 % des automobilistes ont déclaré qu'une meilleure connaissance de ces classifications de l'efficacité et des niveaux sonores influencerait leur choix de pneus de pneus de rechange à l'avenir.Cette opinion positive concernant les classifications indépendantes est la plus élevée chez les propriétaires plus jeunes (89 % chez les 18-24 ans, contre 75 % chez les 55-64 ans).Tous les pneus doivent être vendus avec leur classification d'efficacité et leur fiche d'information produit, qui doivent être affichés à proximité du pneu dans un environnement de vente physique ou mis en évidence en ligne.Les informations sont également disponibles sur une base de données en ligne (base de données européenne sur l'étiquetage énergétique « EPREL »). Outre les revendeurs de pneus, les concessionnaires automobiles doivent informer leurs clients des spécifications des pneus montés sur les véhicules neufs avant leur vente. L'étiquette de pneu et la fiche d'information produit doivent également être disponibles au format papier, à l'attention de tout acheteur potentiel de véhicule.Yves Poulichen, directeur des ventes et du marketing pour l'Europe chez Apollo Vredestein, explique :enquête Apollo Vredestein