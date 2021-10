Restez connecté sur l’actualité automobile

Une étude sur le partage les modes de consommation de l'automobile évoluent lentement.



A travers son étude, le professionnel de la location et du partage automobile Ucar a souhaité mesurer la maturité des Français à partager leur véhicule personnel.



Les enjeux environnementaux actuels et les nouvelles réglementations en vigueur ou à venir, imposent le renouvellement du parc automobile et l'utilisation de véhicules moins polluants.



Le partage de la pourrait permettre de décongestionner les villes, tout en facilitant l'accès à moindre



Entre ceux qui restent dans un individualisme à tout crin et ceux qui se mettent à rêver d'un lendemain sans voiture, les opinions divergent fortement.



Des usages différents selon les régions



Des disparités au sein de l'hexagone existent : c'est en Ile-de-France que la voiture est la moins utilisée. Seuls 42% des Franciliens l'utilisent dans la majorité de leurs déplacements, contre 74% dans le Nord-Est ou encore 72% dans le Sud-Ouest.



Le constat reflète la nécessité de posséder et d'utiliser au quotidien un véhicule personnel pour ses déplacements en région.



Si dans les grandes agglomérations, des moyens de locomotion alternatifs existent, les autres territoires sont moins équipés.



Un budget conséquent pour l'entretien du véhicule



Les coûts engendrés par l'utilisation des véhicules personnels sont importants : 54% des Français estiment que leur voiture leur coûte chaque mois entre 50 et 99 euros (hors carburant), soit pour certains foyers une charge qui représente plus de 10% de leurs charges mensuelles.



Le montant est sous-estimé puisque des études indiquent un



En Ile-de-France, les coûts liés à l'entretien des véhicules personnels sont aussi importants que dans les autres régions.



Le ratio



Le partage automobile apparaît comme une solution à l'immobilisme des voitures personnelles et aux enjeux de sociétés.



Des Français frileux face au prêt de leur véhicule personnel jugé trop contraignant



La moitié des Français déclarent ne jamais prêter leur véhicule personnel aux membres de leur famille, à leurs amis ou encore à leurs voisins car le partage n'est pas suffisamment sécurisé.



Au-delà du cercle proche, 48% des Français sont réticents à l'idée de partager leur véhicule avec un inconnu, 52% s'inquiètent des éventuels problèmes que le partage automobile pourrait occasionner et 51% estiment que le partage de leur véhicule personnel serait trop contraignant à gérer.



Les Français qui prêtent leurs véhicules ne le font pas régulièrement : seuls 8% des Français prêtent leurs véhicules chaque semaine et 14% prêtent leur voiture plusieurs fois par mois.



En revanche, les Français seraient davantage enclins à partager leur véhicule contre une rémunération (48%). Ce sont les jeunes répondants (18-29 ans) qui sont les plus susceptibles d'utiliser le partage automobile (56%).



Le partage automobile fait timidement son chemin dans l'esprit des Français



Seulement 28% des Français ont déjà utilisé un service de partage automobile (8% en tant que loueur, 13% en tant qu'utilisateur).



Avec l'avènement des Zones à Faibles Émissions (ZFE), et la fin des véhicules à moteurs thermiques à l'horizon 2035 au profit des



50% des Français estiment que les nouvelles réglementations ne changeront pas les habitudes d'utilisation de leur voiture personnelle. On



Source : étude menée via Creatests sur un panel de 1 014 répondants représentatif de la population française possédant un véhicule personnel et le permis B.



Méthodologie



Le questionnaire a été



Le questionnaire a été diffusé sur les sites en septembre 2021, sous le nom « Transports ».



