Restez connecté sur l’actualité automobile

Alors que les carburant Superéthanol-E85.



Cette enquête, menée par l'institut de sondage OpinionWay, montre que le Superéthanol-E85 est bien identifié par tous les Français comme une alternative moins chère et plus verte aux carburants fossiles classiques.



Parmi les futurs acquéreurs de véhicule, près d'1 sondé sur 10 opterait pour un véhicule compatible



Ce sondage met aussi en évidence que les Français (à près de 80%) craignent une hausse de sa taxation et donc de son prix.



Très majoritairement (à 85%) ils souhaitent un engagement de l'État à ne pas taxer davantage le Superéthanol-E85.



Le carburant Superéthanol E85 fait partie du quotidien des Français



Le Superéthanol E85 est intégré au quotidien des Français, qui souhaitent qu'il reste le « carburant du pouvoir d'



A l'heure actuelle, 81% des Français, quel que soit leur âge, leur CSP ou leur région de résidence, ont bien identifié le Superéthanol-E85 parmi les carburants disponibles à la pompe. Une proportion qui monte logiquement à 86 % parmi les automobilistes.



L'enquête montre que plus de 60 % des Français connaissent au moins une des deux



« La forte augmentation, depuis 2 ans, du nombre de stations-services proposant le Superéthanol-E85 (28% soit plus d'une sur quatre) lui donne plus de visibilité et accroît sa notoriété auprès des automobilistes français » souligne Nicolas Kurtsoglou, Responsable carburants SNPAA.



Le Superéthanol-E85 reconnu comme un carburant moins cher et plus vert que les carburants fossiles classiques



Le Superéthanol-E85 est aujourd'hui solidement identifié par les Français comme le carburant permettant de rouler plus vert et moins cher. 43 % des Français savent que le prix du Superéthanol-E85 est inférieur à 1 € par litre.



Contenant entre 60 et 85 % de bioéthanol, le Superéthanol-E85 réduit en moyenne de 50% les émissions nettes de CO2 et de 90 % les émissions de particules par rapport à l'essence fossile.



Le prix du Superéthanol-E85 est de 0,67 €/l à la pompe en moyenne. Il est aujourd'hui plus de deux fois moins cher que le sans-plomb 95.



Les Français ont besoin d'être rassurés sur sa pérennité du prix du Superéthanol-E85



Si la vaste majorité des Français sont convaincus par les avantages du Superéthanol-E85, ils redoutent une hausse des taxes (79% des répondants) sur ce carburant et donc de son prix.



Ils sont 85 % à souhaiter que l'État s'engage à ne pas augmenter les dites taxes.



La fiscalité avantageuse du carburant Superéthanol-E85, considérée à juste titre par certains comme une "niche fiscale", est à l'origine de l'écart de prix à la pompe entre le sans-plomb 95 et le Superéthanol-E85.



« Les Français ont raison de vouloir préserver une fiscalité basse pour le Superéthanol-E85 comme c'est le cas depuis son lancement en 2007. Il est composé principalement de bioéthanol d'origine renouvelable, qui réduit les émissions nettes de CO2 de 75% (moyenne UE). Sa progression aide l'État à respecter ses engagements européens en matière d'énergies renouvelables et de lutte contre le réchauffement climatique. Rassurer les Français sur ce point permettrait de lever un frein à la conversion au Superéthanol-E85. » affirme Nicolas Rialland, Directeur



1 futur acheteur de véhicule sur 10 souhaite se tourner vers une motorisation compatible E85



Parmi les Français envisageant l'



Les motorisations essence, Superéthanol-E85 ou éligibles à la conversion au Superéthanol-E85, sont plébiscitées par 2 acheteurs de véhicules neufs sur 3.



Une large proportion de Français (83%) et d'automobilistes (88%) souhaiterait que les constructeurs proposent davantage de véhicules roulant au Superéthanol-E85.



« Seuls Jaguar - Land Rover (3 modèles) et Ford (6 modèles) proposent des véhicules flex-E85 d'origine en 2021. L'offre actuelle comprend des véhicules flex-E85 et flex-E85 hybrides. Logiquement, le Superéthanol-E85 aurait également toute sa place dans des véhicules flex-E85 hybrides rechargeables, notamment pour des usages associant de courtes et longues distances » rappelle Sylvain Demoures, Secrétaire général du SNPAA.



Source: étude de la Collective du bioéthanol



Méthodologie du sondage



Étude réalisée auprès de 1002 Français âgés de 18 ans et plus représentatifs de la population. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées du 25/08/2021 au 27/08/2021. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.

