Restez connecté sur l’actualité automobile

Alors que lesfont face à de, une transition écologique et numérique sans précédent conjuguée à un contexte économique dégradé, le Conseil National des Professions de l' Automobile (CNPA) réalise une étude d'opinion inédite sur la relation des Français avec les concessionnaires automobiles.Menée par l'institut Harris Interactive, l'étude d'opinion du CNPA révèleCette étude montre que les Français apprécient leur expérience en concession automobile :, la proportion montant à 95% pour les jeunes âgés de 18 à 24 ans.Les atouts des concessionnaires qui sont mis en avant par les Français sont en premier lieu : la possibilité de revendre son ancien véhicule (83%), le conseil apporté aux clients (82%), l'accompagnement sur les aides à l' achat bonus écologique , prime à la conversion, etc.), la préservation des emplois locaux (81%), la digitalisation et les démarches en ligne (81%), le conseil sur le choix du véhicule le plus adapté à son usage et ses moyens (80%) et le service apporté après la vente du véhicule (entretien, etc.) (79%).Les Français privilégient majoritairement l' achat d'un véhicule en concession à l'achat sur Internet.La possibilité d'essai du véhicule et l'accompagnement d'un professionnel en cas de soucis apparaissent essentiels pour eux.66% des Français déclarent vouloir acheter leur future voiture neuve en concession contre 13% qui le feraient par internet. Les jeunes de 18 à 24 ans sont 70 % à déclarer qu'ils achèteraient leur voiture neuve en concession et non sur Internet.Concernant les véhicules d' occasion , 50% des Français déclarent vouloir acheter leur future voiture d'occasion en concession, et 20% par internet.Les Français souhaitent protéger l'avenir des concessions automobiles. Leurs compétences, leur utilité et leur capital sympathie sont des qualités dont les Français ont besoin dans le choix de leurs véhicules.7 Français sur 10 ont une bonne image des concessionnaires.8 Français sur 10 considèrent les concessionnaires automobiles comme sympathiques, compétents et utiles.34% des Français craignent la disparition des concessionnaires.: enquête d'image menée par l'institut Harris Interactive pour le CNPA: étude conduite en ligne du 7 au 12 juillet 2021 auprès d'un échantillon de 1 022 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.