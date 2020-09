Rechercher un véhicule Choisissez une marque ABARTH ALFA ROMEO ALPINE ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BMWi BOLLORE BUGATTI CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER CITROEN CORVETTE CUPRA DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DS FERRARI FIAT FISKER FORD HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MASERATI MAYBACH MAZDA MCLAREN MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PGO PORSCHE RENAULT ROLLS ROYCE ROVER SAAB SANTANA SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO Choisissez un modèle Neuf Occasion MERCEDES Classe E Break ÉVALUATION Un break élégant capable de dévorer les kilomètres Publicité 16 Photos © Mercedes



La déclinaison break de la Classe E se démarque par une ligne élégante et dynamique et un intérieur haut de gamme raffiné.



En outre, la Mercedes-Benz Classe E Break revendique un confort de roulage et une sécurité de conduite d'un niveau élevé.



Le break de Stuttgart embarque de nombreux dispositifs d'



Longue de 4 945 mm, large de 1 852 mm et haute de 1 475 mm, la Classe E Break reprend les proportions caractéristiques des grands



La Classe E Break arbore une silhouette élégante et dynamique identique à celle de la berline jusqu'au niveau des montants médians. Comme sur la berline, la puissante partie avant présente un design différent selon la ligne de design et d'équipement. Ses lignes élancées s'étirent depuis le capot moteur jusqu'au toit long à l'inclinaison sportive. La lunette arrière tombe presque à la verticale. La faible hauteur et l'étirement des vitres latérales, associées à la ligne de ceinture haute, contribuent à allonger le véhicule par effet d'optique. Les rampes de toit de série sont intégrées au dessin de la Classe E Break.



L'avant puissant exprime le statut de la Classe E Break de la marque à l'étoile. Il diffère en fonction des modèles et des niveaux d'équipement.



Le modèle de base Avantgarde de la Classe E Break arbore une étoile centrale à l'avant du capot orné de bossages.



La proue avec un plus grand nombre d'éléments chromés accentue l'allure tonique du break Classe E.



La calandre de la ligne Avantgarde à deux lamelles chromées intègre une baguette verticale noir brillant.



Les inserts décoratifs chromés et noir brillant ornant le pare-chocs avant soulignent la sportivité et l'élégance du véhicule.



La partie arrière affiche de généreux épaulements au-dessus des passages de roues arrière. Le hayon large et fonctionnel est délimité dans sa partie haute par un déflecteur de toit.



Les lignes horizontales de la poupe, la lunette arrière et les feux arrière à LED horizontaux en deux parties avec baguette décorative chromée intégrée accentuent l'effet de largeur.



Le hayon se distingue sur le plan visuel par une large poignée chromée.



La Classe E Break adopte des feux de position à double trait encadrés par le corps du véhicule.



En option, les feux peuvent produire différents effets lumineux évoquant une poussière d'étoiles, la voie lactée ou le rougeoiement d'un réacteur de jet. Cet effet « poussière d'étoiles » provient de réflecteurs dotés d'une structure de surface spécialement conçue pour les feux arrière.



On retrouve dans l'habitacle de la Classe E Break des matériaux haut de gamme: bois à pores ouverts, bois de style yacht, marqueterie, ou encore un tissu métallique.



Des matériaux authentiques habillent également les portes revêtues de cuir et le bas de glace de certaines lignes.



La présence d'inserts décoratifs sur toute la longueur de la planche de bord, jusque dans les contre-portes, contribue au raffinement de l'habitacle.



L'habitacle abrite exclusivement des LED. Avec 64 couleurs, les possibilités de personnalisation de l'éclairage ne manquent pas. L'éclairage d'ambiance diffuse des accents lumineux sur les éléments décoratifs, l'écran central, la tablette à l'avant de la console centrale, les coques de poignée, les vide-poches, le plancher avant et arrière et le ciel de pavillon.



La sellerie de la Classe E Break accroche le regard au bénéfice du confort des occupants. Avec leur forme ergonomique sculpturale, les sièges allient une assise adaptée aux longs trajets et un visuel sportif. La sellerie varie en fonction des lignes.



La Classe E Break propose un pack chauffage confort avec accoudoirs chauffants au niveau des portières et de la console centrale.



Les occupants de la Classe E Break bénéficient d'un empattement de 2 939 mm.



La hauteur sous toit arrière de 1 005 mm permet l'installation de grands adultes d'1,85 mètre.



Les occupants des places arrière bénéficient d'un



La Classe E Break dispose de deux écrans numériques encollés de 12,3 pouces (poste de conduite Widescreen avec deux écrans de 12,3 pouces) et du MBUX entre autres avec commande vocale Linguatronic (de série) et Réalité Augmentée.



Protégés par un verre commun, les deux écrans se fondent dans un poste de conduite virtuel qui semble flotter librement. Le poste de conduite intègre un grand écran avec un combiné d'instruments virtuel dans le champ visuel direct du conducteur ainsi qu'un écran central au-dessus de la console centrale. Le conducteur a le choix entre trois configurations possibles du poste de conduite : « Classic », « Sport » et « Progressive ».



Un pavé tactile avec sélecteur dans la console centrale qui reconnaît l'écriture manuscrite ainsi que la commande vocale Linguatronic permettent également de piloter le système d'info-divertissement.



Des touches d'accès direct offrent la possibilité de régler la climatisation et d'activer ou de désactiver certaines fonctions de l'assistance à la conduite.



Des commandes tactiles au volant (Touchpad) sont présentes sur tous les niveaux de finition à part la version « Classe E Break ». Comme la surface d'un smartphone, elles réagissent précisément aux balayages horizontaux et verticaux. Elles permettent ainsi de commander l'ensemble de l'info-divertissement par simple effleurement sans que le conducteur ait à retirer les mains du volant.



Les sièges avant assurent un maintien latéral maximal sans négliger le confort. Le contour des sièges suit les joues latérales prononcées. Les parties centrales des dossiers et des coussins sont coordonnées à la forme générale des sièges. De nombreuses combinaisons de matériaux tels que tissu, similicuir Artico, cuir gaufré ou encore cuir Nappa avec matelassage en losanges, sont possibles.



Le volume de chargement du break Classe E peut atteindre jusqu'à 1 820 litres banquette arrière rabattue (640 litres avec cinq occupants), la déclinaison



La largeur minimale de 1 100 mm entre les caissons de roue permet à la Classe E Break d'embarquer une palette.



L'accoudoir central arrière abrite un compartiment de rangement et deux porte-gobelets rabattables.



La banquette arrière est rabattable en 40/20/40 de série, ce qui ouvre de multiples possibilités de répartition entre espace de chargement et places assises. Les places assises peuvent être déverrouillées électriquement à l'aide de touches implantées dans le compartiment de chargement et sur les côtés gauche et droit des dossiers.



Grâce à un système d'entraînement électrique, le cache-bagages peut se relever automatiquement à l'ouverture du coffre pour permettre le chargement.



Le hayon Easy-Pack (de série) s'ouvre et se ferme par un mécanisme électromécanique actionnable grâce à une touche pour faciliter le chargement et le déchargement du coffre. Afin d'éviter qu'il ne vienne buter contre le plafond d'un garage, il peut être bloqué à tout moment dans sa course, et son angle d'ouverture peut être limité.



Le chargement peut être facilité en option par le système Keyless-Go avec Hands-Free Access, qui permet d'ouvrir et de fermer le hayon de manière entièrement automatique en effectuant un mouvement du pied sous le pare-chocs arrière.



Une fonction de chargement permet de redresser le dossier d'environ 10°, ce qui dégage un volume de chargement supplémentaire de 30 litres.



Un support pour tablette est prévu en option pour les passagers arrière.



Un kit de fixation Easy-Pack optionnel permet une utilisation modulable de l'espace de chargement. Cette solution d'aménagement de l'espace arrière comprend des rails au plancher, des éléments de fixation, une barre télescopique et un système de maintien du chargement.



Le programme complet de motorisations comprend sept modèles hybrides rechargeables, essence et diesel, avec propulsion arrière et transmission intégrale.



L'offre de moteurs couvrira pour les modèles essence une plage de puissance comprise entre 115 et 270 kW, et pour les moteurs diesel entre 118 et 243 kW.



Toutes les versions sont équipées de série d'une boîte automatique à 9 rapports 9G-Tronic. Elle permet des passages de vitesse rapides à bas régime, ce qui se ressent sur l'efficience ainsi que sur le confort acoustique.



Le moteur 2.0 litres Diesel de la E 220 d 9G-Tronic Break développe une puissance de 194 ch et un couple de 400 Nm entre 1 600 et 2 800 tr/mn. La E 220 d 9G-Tronic Break atteint une vitesse de pointe de 240 km/h et réalise le zéro à 100 km/h en 7,3 secondes. Elle affiche des



La E 300 de 9G-Tronic hybride rechargeable Break de 194 ch et 400 Nm de couple entre 1 600 et 2 800 tr/mn atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et réalise le zéro à 100 km/h en 6,0 secondes. Elle affiche des



Des versions 4 roues motrices 4MATIC sont au catalogue.



Le moteur 2.0 litres Diesel de la E 400 d 9G-Tronic 4MATIC Break développe une puissance de 330 ch et un couple de 700 Nm entre 1 200 et 3 200 tr/mn. La E 400 d 9G-Tronic 4MATIC Break atteint une vitesse de pointe de 250 km/h et réalise le zéro à 100 km/h en 5,1 secondes. Elle affiche des émissions de CO2 de 172-199 g/km, soit une consommation mixte de 6,8-7,6 litres aux 100 km.



Tous les moteurs de la Classe E Break sont équipés de la fonction Stop/Start Eco et satisfont aux normes antipollution Euro 6d.



Le sélecteur Dynamic Select permet d'opter pour un paramétrage confort ou sport en sélectionnant l'un des 4 modes : « Confort », « Confort Plus », «Sport » et « Sport Plus ».



Le mode « Confort », activé au démarrage par défaut, correspond à un programme de conduite équilibré, avec un réglage du train de roulement approprié et de la chaîne cinématique axé sur l'optimisation de la consommation.



Le programme de conduite « Sport » met en œuvre un comportement sportif et une réaction directe de la pédale d'accélérateur. Le train de roulement réagit avec fermeté.



Le train de roulement de la Classe E Break offre un confort élevé, tout en étant agile dans les virages.



Le grand break de Stuttgart est équipé de série d'une suspension acier Agility Control avec amortissement sélectif. En liaison avec cette suspension, trois trains de roulement Direct Control avec système d'amortissement sélectif sont disponibles en option: un train de roulement confort, un train de roulement Avantgarde au caractère plus sportif abaissé de 15 mm et un train de roulement sport avec amortissement réglable adaptatif et châssis abaissé de 15 mm.



Le break Classe E propose un correcteur d'assiette au niveau de la suspension pneumatique de série de l'essieu arrière, qui permet au break de rester parfaitement horizontal même lorsque la charge utile (jusqu'à 745 kg selon les modèles) ou la charge remorquée (2 100 kg maxi) est exploitée au maximum.



Avec le système Air Body Control optionnel, le véhicule peut disposer d'une suspension pneumatique aux quatre roues.



La Classe E Break embarque des systèmes d'assistance à la conduite de dernière génération.



Le freinage d'urgence assisté actif est conçu pour empêcher une collision ou en réduire la gravité avec un freinage autonome. Le système peut freiner et éviter certaines collisions, y compris contre des véhicules immobiles et des piétons traversant la chaussée, selon la situation et aux allures préconisées en ville.



Le freinage d'urgence assisté actif avec fonction carrefour peut reconnaître la circulation transversale aux carrefours et en l'absence de réaction du conducteur, freiner de manière autonome. Il est également capable d'identifier des situations dangereuses à l'arrière de bouchons sans possibilité d'évitement et de freiner. Cette fonctionnalité permet d'éviter complètement des accidents jusqu'à 100 km/h ou de réduire significativement la gravité des accidents à des vitesses supérieures.



Le système de détection de somnolence Attention Assist (de série), à sensibilité réglable, est capable d'alerter le conducteur en cas d'inattention et de fatigue.



Le système de stabilisation en cas de vent latéral (de série) aide le conducteur à atténuer sensiblement les écarts de trajectoire occasionnés par de fortes rafales de vent.



Si l'assistant de régulation de distance Distronic actif avec adaptation de la vitesse basée sur l'itinéraire est activé, la Classe E Break est capable de réagir aux données du service LiveTraffic Information. Dans le cas idéal, le système intervient bien avant que le conducteur ou les capteurs radar et les capteurs de caméra n'aient perçu l'obstacle à la circulation. Lorsque le système détecte un embouteillage, la vitesse du véhicule est réduite préventivement à 100 km/h environ, à moins que le conducteur n'en décide autrement de manière active.

Dans les embouteillages sur autoroute, l'assistant d'encombrements actif est capable de s'appuyer sur les marquages au sol détectés et de gérer les fonctions de maintien de la trajectoire et de la distance de sécurité dans une large mesure, jusqu'à une vitesse de 60 km/h environ. Le véhicule peut redémarrer automatiquement jusqu'à une minute après son arrêt total.



L'assistant de limitation de vitesse actif intègre une réaction à la modification de la limitation de la vitesse, à partir de données cartographiques, mais aussi d'informations détectées par l'assistant de signalisation



La direction active pour les manœuvres d'évitement complète la reconnaissance piétons du freinage d'urgence assisté actif. Si, en situation de danger, le conducteur initie une manœuvre d'évitement de manière volontaire ou instinctive, la fonction peut imprimer à la direction des couples de braquage supplémentaires qui aideront le conducteur à éviter le piéton de manière contrôlée, puis à redresser le véhicule afin de le dépasser en toute sécurité.



Sur les routes à plusieurs voies, l'assistant directionnel actif peut aider le conducteur à s'écarter pour laisser passer les secours grâce à la fonction de voie d'urgence. Sur autoroute, le véhicule circulant à une vitesse inférieure à 60 km/h s'oriente, comme dans un essaim, par rapport aux véhicules qui l'entourent et aux marquages au sol détectés. Si elle n'en détecte pas, la Classe E Break continue à s'orienter par rapport au véhicule qui la précède.



L'assistant d'angle mort actif avec avertisseur de sortie peut réagir par une intervention de freinage active à la présence de véhicules dans l'angle mort, ainsi que dans la zone critique. A l'arrêt, il peut signaler aux passagers, avant la descente de



Pre-Safe Plus protège les occupants de manière préventive des collisions par l'arrière et de leurs conséquences.



La détection Hands-off fonctionne désormais en mode capacitif. Un film de capteurs correspondant est intégré dans la couronne du volant. Si le système détecte que le conducteur ne tient pas le volant pendant un temps défini, une cascade d'alerte est déclenchée qui débouche sur l'activation de l'assistant d'arrêt d'urgence en cas d'inactivité prolongée du conducteur.



La dotation comprend également une adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire avant les virages, les ronds-points, les péages, les intersections en T et les bifurcations/sorties d'autoroutes/voies rapides.



L'assistant de stationnement actif avec Parktronic et caméras panoramiques permet des manœuvres de stationnement automatiques. Le système aide le conducteur à rechercher et sélectionner des places de stationnement adéquates, ainsi qu'à se garer et à ressortir des emplacements, aussi bien en créneau et en bataille que dans des garages.



Le pilote automatique de stationnement à distance Remote Park Pilot permet de garer son véhicule dans des garages et places de stationnement à distance via une application mobile. Lorsque les places sont très étroites, le système permet d'entrer et de sortir facilement de son véhicule.



Le système Car-to-x permet proposer la communication inter-véhicules. L'échange d'informations via les téléphones mobiles avec d'autres véhicules en amont de la circulation peut permettre d'anticiper à l'avance ce qui passe au coin de la rue et au-delà des obstacles. Le conducteur peut être averti bien plus tôt de dangers imminents, par exemple un véhicule en panne au bord de la route, mais aussi de fortes précipitations ou des plaques de verglas. La Classe E Break fait à la fois office d'émetteur et de récepteur. Des messages d'alerte sont transmis automatiquement par l'analyse des conditions de circulation ou manuellement par le conducteur au terminal back-end.



Le système Pre-Safe Impulse Side déplace préventivement le conducteur ou le passager avant vers le centre du véhicule, à l'écart de la zone de danger lorsqu'il identifie un risque imminent de collision latéral. Le système gonfle en une fraction de seconde des chambres à air placées dans les supports latéraux des dossiers des sièges avant. Cette impulsion est suffisante pour éloigner les occupants des portières et atténuer la force de l'impact sur leur corps.



Dotés de 84 LED haute performance activées individuellement, les phares Multibeam LED éclairent la route automatiquement avec une précision de distribution élevée sans éblouir les



La



La



La grande berline de la marque à l'étoile a réalisé un score de 95% pour la protection des adultes, de 90% pour la protection des enfants, de 77% pour la protection des piétons et de 62% pour la présence de systèmes d'



Avec plus de 14 millions de



La Classe E a réalisé 4



La Classe E Break est commercialisée dans deux finitions: Avantgarde Line et AMG Line.



La gamme débute à partir de 58 000 euros (E 220 d 9G-Tronic automatique Avantgarde Line).



Les



AVANTGARDE Line



EXTERIEUR



Etoile Mercedes dans la grille de calandre

Grille de calandre à double lamelle chromée

Plaquette « Mercedes-Benz » à couronne de lauriers sur le capot moteur

Double bosselage prononcé sur le capot

Pare-chocs avant pourvu de baguettes de ligne et séparateurs chromés et prises d'air finition noir brillant

Baguette de ligne de ceinture et encadrement de vitre finition aluminium poli

Bas de caisse peints dans le ton carrosserie

Baguettes de montant B et encadrement de vitre arrière en noir brillant

Barres de toit finition aluminium poli

Pare-chocs arrière avec baguettes de ligne chromées

Système d'échappement à 2 sorties chromées (sorties non fonctionnelles)

Jantes en alliage de 17 pouces à 5 doubles branches

Jantes en alliage de 18 pouces à 5 doubles branches [uniquement pour E 400d 4M]

Jantes en alliage de 18 pouces à 5 branches[uniquement pour 300 e et 300 de]



INTERIEUR



Siège conducteur et passager avec capitonnage horizontal

Pack Sièges Confort avec soutien lombaire à 4 réglages et réglages électrique de la hauteur, du dossier et de l'inclinaison de l'assise

Garnitures en cuir Artico/tissu Norwich noir

Volant sport multifonctions en cuir Nappa avec boutons de contrôle et palettes de changement de rapport galvanisées

Inserts décoratifs en aluminium finition carbone

Console centrale en frêne noir à pores ouverts

Partie supérieure du tableau de bord avec surface grenée souple

Lignes de ceinture et panneaux centraux des portes en surface souple

Accoudoir de la console centrale avec surpiqûres

Ciel de pavillon en tissu gris Neva ou beige macchiato en fonction de la couleur des garnitures

Tapis de sol en velours

Eclairage intérieur

Éclairage d'ambiance avec 64 couleurs et 3 zones lumineuses

Seuils de porte éclairés avec lettrage "Mercedes-Benz"

Hayon électrique Easy-Pack avec coffre

Compartiment à lunettes dans le tableau de commande supérieur

Dossiers arrière rabattables [40/20/40]

Kit de rangement



TECHNIQUE



Transmission intégrale 4MATIC [uniquement sur E 400 d et All-Terrain]

Freinage d'urgence assisté actif

Système Pre-Safe

Airbags frontaux, airbags de sièges thorax/pelvis et airbags de fenêtres pour le conducteur et passager

Airbag genoux pour le conducteur

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Contrôle de la pression des pneus

Tirefit avec compresseur de gonflage des pneus

Fixation de siège enfant i-Size

Boîte de vitesses 9G-Tronic

Train de roulement Agility Control avec système d'amortissement sélectif

Fonction de démarrage Keyless-Go

Dynamic Select avec 5 modes de conduite : Confort, Eco, Sport, Sport plus, Individuel

Réservoir d'AdBlue d'une capacité de 23,5 litres [uniquement pour les moteurs diesel].

Réservoir de carburant de 66 litres [uniquement sur E 220d, E 200d 4MATIC et E 400d 4MATIC]

Réservoir de carburant de 60 litres [uniquement sur E 300 e et E 300 de]

Climatisation avec 2 zones climatiques

Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connect Système multimédia MBUX (548) entièrement numérique avec deux écrans couleur de 12,3 pouces (31,2 cm) et fonction tactile pour l'écran central

Fonctionnalités élargies MBUX avec reconnaissance vocale naturelle activée via "Hey Mercedes"

Pack Connectivité Navigation (PBF) avec services de navigation étendus

Prééquipement pour services supplémentaires pour les

Remote Services Plus avec configuration et surveillance du véhicule via l'application Mercedes me connect

Prééquipement pour l'autopartage via l'application Mercedes me Car Sharing

Touchpad sur la console centrale

Détecteur de panneaux de signalisation

Système de recharge sans fil pour appareils nomades

2 prises USB à l'arrière

Autoradio numérique

Projecteurs Hautes

Assistant de feux de route

Caméra de recul avec lignes de guidage

Avertisseur d'angle mort

Sièges conducteur et passager avant chauffants

Système d'aide au stationnement avec radars de proximité avant/arrière

Pack rétroviseurs avec rétroviseur intérieur et extérieur conducteur électrochromes, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et abaissement du rétroviseur extérieur passager en marche arrière



AMG Line



EXTERIEUR



Etoile Mercedes dans la grille de calandre

Grille de calandre diamant avec pastilles chromées et lamelle chromée avec inserts noirs brillants

Plaquette « Mercedes-Benz » à couronne de lauriers sur le capot moteur

Double bosselage prononcé sur le capot

Jupe avant spécifique AMG avec séparateurs et prises d'air chromées et séparateurs aérodynamiques en noirs brillants

Baguette de ligne de ceinture et encadrement de vitre finition aluminium poli

Habillages des bas de caisse AMG

Baguettes de montant B et encadrement de vitre arrière en noir brillant

Vitrage athermique foncé à partir du montant B

Barres de toit finition aluminium poli

Jupe arrière AMG façon diffuseur avec baguettes de ligne chromées

Système d'échappement à 2 sorties chromées (sorties non fonctionnelles)

Disques de frein perforés et étriers de frein, finition argent, frappés du monogramme « Mercedes-Benz » à l'avant [Pour E 400d 4M équipement de série également sur Avantgarde Line]

Jantes en alliages AMG de 18 pouces à 5 doubles branches (RSN)

Jantes en alliages AMG de 18 pouces à 5 doubles branches (RSJ) [uniquement pour 300 e et 300 de]



INTERIEUR



Siège conducteur et passager avec capitonnage horizontal et design sport

Pack Sièges Confort avec soutien lombaire à 4 réglages et réglages électrique de la hauteur, du dossier et de l'inclinaison de l'assise

Garnitures en cuir Artico/microfibre Dinamica noir

Volant sport multifonctions en cuir Nappa avec boutons de contrôle, palettes de changement de rapport galvanisées et avec méplat dans la partie inférieure

Inserts décoratifs en frêne noir à pores ouverts

Console centrale en frêne noir à pores ouverts

Partie supérieure de la planche de bord et les lignes de ceinture en similicuir Artico

Accoudoir de la console centrale avec surpiqûres

Ciel de pavillon en tissu noir

Tapis de sol AMG avec inscription "AMG"

Pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé, avec picots en caoutchouc noirs

Eclairage intérieur

Éclairage d'ambiance avec 64 couleurs et 3 zones lumineuses

Seuils de porte éclairés avec lettrage "Mercedes-Benz"

Hayon électrique Easy-Pack avec coffre

Compartiment à lunettes dans le tableau de commande supérieur

Dossiers arrière rabattables [40/20/40]

Kit de rangement



TECHNIQUE



Transmission intégrale 4MATIC [uniquement sur E 400 d]

Freinage d'urgence assisté actif

Système Pre-Safe

Airbags frontaux, airbags de sièges thorax/pelvis et airbags de fenêtres pour le conducteur et passager

Airbag genoux pour le conducteur

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Contrôle de la pression des pneus

Tirefit avec compresseur de gonflage des pneus

Fixation de siège enfant i-Size

Boîte de vitesses 9G-Tronic

Train de roulement Agility Control avec système d'amortissement sélectif

Train de roulement Agility Control avec système d'amortissement sélectif abaissé de 15mm

Fonction de démarrage Keyless-Go

Dynamic Select avec 5 modes de conduite : Confort, Eco, Sport, Sport plus, Individuel

Réservoir d'AdBlue d'une capacité de 23,5 litres [uniquement pour les moteurs diesel].

Réservoir de carburant de 66 litres [uniquement sur E 220d, E 200d 4MATIC et E 400d 4MATIC]

Réservoir de carburant de 60 litres [uniquement sur E 300 e et E 300 de]

Climatisation avec 2 zones climatiques

Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connect

Système multimédia MBUX entièrement numérique avec deux écrans couleur de 12,3 pouces (31,2 cm) et fonction tactile pour l'écran central

Fonctionnalités élargies MBUX avec reconnaissance vocale naturelle activée via "Hey Mercedes"

Pack Connectivité Navigation (PBF) avec services de navigation étendus

Prééquipement pour services supplémentaires pour les véhicules hybrides rechargeables [uniquement sur E 300 de]

Remote Services Plus avec configuration et surveillance du véhicule via l'application Mercedes me connect

Prééquipement pour l'autopartage via l'application Mercedes me Car Sharing

Touchpad sur la console centrale

Détecteur de panneaux de signalisation

Système de recharge sans fil pour appareils nomades

2 prises USB à l'arrière

Autoradio numérique

Projecteurs Hautes Performances à LED

Assistant de feux de route

Caméra de recul avec lignes de guidage

Avertisseur d'angle mort

Sièges conducteur et passager avant chauffants

Système d'aide au stationnement avec radars de proximité avant/arrière

Pack rétroviseurs avec rétroviseur intérieur et extérieur conducteur électrochromes, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et abaissement du rétroviseur extérieur passager en marche arrière



Equipements de série Mercedes-AMG



EXTERIEUR



Etoile Mercedes dans la grille de calandre

Grille de calandre spécifique AMG à lamelles verticales et monogramme "AMG"

Plaquette « Mercedes-Benz » à couronne de lauriers sur le capot moteur

Double bosselage prononcé sur le capot moteur

Jupe avant AMG avec splitter finition chromée argentée et prises d'air avec ailettes noires brillantes

Inscription « Turbo 4MATIC plus » sur les ailes avant

Baguette de ligne de ceinture et encadrement de vitre finition aluminium poli

Barres de seuil latérales AMG

Baguettes de montant B et encadrement de vitre arrière en noir brillant

Vitrage athermique foncé à partir du montant B

Barres de toit finition aluminium poli

Jupe arrière AMG avec diffuseur finition noir brillant et baguettes de ligne chromées

Système d'échappement AMG avec deux enjoliveurs avec doubles sorties rondes chromées

Système de freinage AMG avec disques de frein perforés à l'avant et étriers de frein peints dans le ton argent et frappés du monogramme « AMG » à l'avant

Jantes en alliage AMG de 19 pouces à 5 doubles branches

Toit ouvrant panoramique



INTERIEUR



Sièges AMG avec design spécifique et plaquette « AMG »

Pack mémoires avec sièges avant électriques et sièges avant, colonne de direction et rétroviseurs avec fonction mémoires

Garnitures en similicuir Artico/microfibre Dinamica noir avec surpiqûres rouges

Volant Performance AMG en cuir Nappa noir avec insert en finition chromée argentée galvanisée avec monogramme AMG intégré

Combiné d'instruments AMG : Tachymètre gradué jusqu'à 300 km/h, cadran façon « drapeau à damier »

Styles d'affichage spécifiques à AMG, écran de démarrage et menu "AMG Performance Media"

Inserts décoratifs en frêne noir à pores ouverts

Console centrale en frêne noir à pores ouverts

Surpiqûres contrastées rouges sur la partie supérieure de la planche de bord, les bas de glace, la partie centrale des contre-portes et les accoudoirs habillés de similicuir Artico noir

Ceintures de sécurité rouges designo [Peuvent être désélectionnées et remplacées par des ceintures noires]

Boutons de porte chromés

Ciel de pavillon en tissu noir

Tapis de sol AMG avec inscription "AMG"

Pédalier AMG sport en acier inoxydable brossé à picots en caoutchouc noirs

Eclairage d'ambiance

Éclairage d'ambiance, avec bouches d'aération éclairées, 64 couleurs et 3 zones lumineuses

Seuils de porte éclairés avec lettrage "AMG"

Hayon électrique Easy-Pack avec ouverture et fermeture par commande électromécanique

Compartiment à lunettes dans le tableau de commande supérieur

Dossiers arrière rabattables [40/20/40]

Kit de rangement



TECHNIQUE



Freinage d'urgence assisté actif

Système Pre-Safe

Airbags, airbags de sièges thorax/pelvis et airbags de fenêtres pour le conducteur et passager

Airbag genoux pour le conducteur

Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

Contrôle de la pression des pneus

Tirefit avec compresseur de gonflage des pneus

Fixation de siège enfant i-Size

Alterno-démarreur EQ Boost avec batterie 48V

Boîte de vitesses Speedshift TCT 9G AMG avec transmission automatique

Transmission intégrale AMG Performance 4MATIC plus avec répartition variable de la puissance entre l'essieu avant et l'essieu arrière

Suspensions pneumatiques multichambres AMG Ride Control plus

Système d'échappement commutable AMG Performance

Fonction de démarrage Keyless-Go

AMG Dynamic Select avec 4 modes de conduite : Confort, Sport, Sport plus, Individuel

Réservoir de carburant de 80 litres

Climatisation automatique bi-zone Thermatic

Module de communication (LTE) pour l'utilisation des services Mercedes me connect Système multimédia MBUX cockpit entièrement numérique avec deux écrans couleur de 12,3 pouces (31,2 cm) et fonction tactile pour l'écran central

Fonctions MBUX étendues avec reconnaissance vocale naturelle activée via "Hey Mercedes"

Pack Connectivité Navigation (PBF) services de navigation étendus

Remote Services Plus avec configuration et surveillance du véhicule via l'application Mercedes me connect

AMG Track Pace

Touchpad sur la console centrale

Détecteur de panneaux de signalisation

Système de recharge sans fil pour appareils nomades

2 prises USB à l'arrière

Autoradio numérique

Projecteurs adaptatifs Multibeam LED avec assistant de feux de route, éclairage d'intersection avec fonction carrefour, éclairage actif en virage

Pack d'aide au stationnement avec caméras 360°

Sièges conducteur et passager avant chauffants et ventilés

Pack Keyless-Go avec ouverture et fermeture du coffre sans contact et démarrage et verrouillage du véhicule sans clé

Système de sonorisation Surround Burmester à 13 haut-parleurs, puissance totale de 590 W

Réalité augmentée MBUX

Pack Energizing avec programmes de confort Energizing et système de diffusion de parfum, ionisation et épuration de l'air Air-Balance



Ligne dynamique

Design moderne

Espace intérieur

Confort des sièges

Suspensions efficaces

Présentation intérieur raffinée

Matériaux habitacle haut de gamme

Moteurs efficients

Boîte de vitesses 9G-Tronic

Systèmes d'assistance à la conduite

Comportement routier

Agrément de conduite

Agile en virages

Suspension pneumatique arrière

Maniable en ville

Insonorisation

Grand coffre (640 litres)

Valeurs de revente

Large catalogue d'options

Prix élevé

Poids important

Tunnel de transmission imposant

Options coûteuses

