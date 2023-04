Le système de navigation Garmin Drive 53 est doté de données d'info-trafic en temps réel

Leest doté d'unde 5 pouces (résolution de 800x480) qui permet aux conducteurs de suivre facilement l'itinéraire recommandé et depour simplifier la conduite.Le GPS Drive 53 inclut des, le Drive 53 s'appuie sur des données en temps réel pour alerter le conducteur de possibles incidents, bouchons ou travaux et ainsi proposer des itinéraires alternatifs. Il indique également les prévisions météorologiques et le prix du carburant. Pour utiliser cette fonctionnalité, l'application Garmin Drive doit être téléchargée sur un smartphone compatible équipé des technologies Bluetooth et GPS.Le GPS Garmin Drive 53 proposeL'appareil affiche lesimportants le long d'un itinéraire actif, ce qui permet aux conducteurs de savoir où ils peuvent s'arrêter pour manger, prendre du carburant ou se reposer, ainsi que la distance les séparant des prochaines villes et des différentes étapes du voyage.Le système de navigation Garmin est doté d'un ensemble de fonctions essentielles pour aider les conducteurs à rejoindre facilement leur destination :- Des alertes signalant lessur l'itinéraire, la présence d'écoles, les changementsde limitations de vitesse, les virages serrés, etc.- L'affichage desqui se trouvent sur la route en fonction du profil du véhicule.- Les évaluations sur Tripadvisor faites par des voyageurs pour trouver les restaurants, hôtels et attractions les mieux notés.- Un système compatible avec les caméras de recul Garmin pour faire marche arrière en toute confiance.- Unefacilitant la mise à jour des cartes et des logiciels sans avoir à passer par un ordinateur.Le GPS Garmin Drive 53 est disponible au prix de vente conseillé deet 169,99 euros en fonction de l'étendue de la carte.