La fonctionnalité « always-on » de what3words garantit une navigation sans réseau

La fonctionnalitégarantit l'utilisation de lawhat3words simplifie la localisation.Le système couvre le monde entier,what3words a attribué une adresse àautour de la planète par le biais d'une combinaison unique de trois mots aléatoires qui déterminent une adresse what3words.La fonctionnalité « always-on »La technologie de localisation mondiale what3words est précise même dans les endroits les plus reculés.Grâce à la technologie « always-on », qui fonctionne sans aucune connectivité mobile, il est possible de trouver n'importe quel endroit dans le monde en utilisant seulement trois mots.L'application what3words, disponible sur iOS et Android, et la carte en ligne http://map.what3words.com/ permettent de trouver les adresses what3words dans 51 langues (à ce jour), de les partager et de s'y rendre.Jaguar Land Rover intègre la technologie de localisation mondiale what3words dans les véhicules déjà en circulation, grâce à une mise à jour du système SOTA (Software-Over-The-Air).Mark Carter, Navigation Product Owner, Digital Product Platform chez Jaguar Land Rover, a déclaré : « Cette technologie révolutionnaire est synonyme de simplification : elle offre à nos clients une expérience de luxe moderne et fluide qui leur permet de trouver leur chemin partout dans le monde sans avoir à se soucier de la connectivité. Le partenariat avec what3words, mis en œuvre par HERE Technologies, souligne une fois de plus notre leadership mondial en matière de SOTA, qui nous permet d'offrir des services “always-on” et “always-connected”. »Chris Sheldrick, co-fondateur et PDG de what3words, a déclaré : « Ce partenariat vous permet de vous rendre à la destination exacte de votre prochaine aventure en toute simplicité et en tout confort. Jaguar Land Rover est conscient des bénéfices que notre technologie innovante pouvait apporter à ceux qui sont sur la route et nous sommes fiers que notre partenariat avec HERE Technologies ait rendu cela possible. »Gino Ferru, directeur général EMEAR et vice-président chez HERE Technologies, a déclaré : « Au fil des années de collaboration avec Jaguar Land Rover, nous avons acquis une compréhension profonde de leur pensée novatrice et de leurs exigences techniques. Cette connaissance nous a permis de créer des solutions de navigation de pointe. Nous sommes heureux de pouvoir annoncer maintenant la toute dernière étape de notre partenariat : l'intégration de what3words aux véhicules Jaguar et Land Rover à l'échelle mondiale. »