L'avenir de la cartographie est-il immersif ?

Tribune Libre de Leo Sei, VP Product chez TomTom

Dans un monde toujours plus connecté, la cartographie connaît une évolution fulgurante en visant notamment l'immersion totale. Cette approche, qui promet de redéfinir notre manière de percevoir et d'interagir avec les espaces géographiques, puise largement son inspiration dans l'industrie du jeu vidéo. Elle ouvre des perspectives nouvelles pour de nombreux secteurs, de l' automobile aux assurances, en passant par la sécurité routière . Une révolution technologique aux enjeux multiples, prête à transformer notre compréhension de l' espace Contrairement aux cartes traditionnelles, la cartographie immersive se distingue par sa capacité à créer des représentations tridimensionnelles et interactives des environnements réels. Ces cartes immersives offrent ainsi une expérience permettant d' explorer des lieux de manière plus intuitive et précise.Par exemple, les technologies de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) sont utilisées pour superposer des informations contextuelles en temps réel sur des cartes numériques. Et l'on est loin d'un simple sont gadget : il s'agit là d'un saut quantique dans la manière dont nous percevons et utilisons les données géographiques.La cartographie immersive est particulièrement prometteuse en ce qui concerne la sécurité routière. En intégrant des données en temps réel sur le trafic, les conditions météorologiques et les travaux routiers, ces cartes permettent aux conducteurs d'anticiper et de réagir plus sereinement aux dangers. Selon un rapport de MarketsandMarkets (Augmented Reality Market by Offering - Global Forecast to 2024), le marché de la réalité augmentée, qui inclut des applications de cartographie immersive, doit atteindre 72,7 milliards USD en 2024. A la clé, des innovations telles que l'affichage des alertes de sécurité directement sur le pare-brise du véhicule, ce qui offre une vue augmentée améliorant la vigilance et réduisant le risque d'accidents.Pour développer ce genre de solutions, l'industrie du jeu vidéo joue un rôle crucial. Les moteurs graphiques avancés, tels qu'Unity et Unreal Engine, permettent de créer des environnements virtuels réalistes et interactifs. Ces technologies, initialement conçues pour le divertissement, sont désormais appliquées à la cartographie pour offrir des expériences utilisateur plus engageantes. Un exemple frappant est l'utilisation de simulations en VR pour la formation des conducteurs, leur permettant de pratiquer la conduite dans des conditions variées et difficiles sans aucun risque réel.Outre la sécurité routière, la cartographie immersive trouve des applications dans de nombreux autres domaines. Dans le secteur de l' assurance , par exemple, des cartes détaillées et interactives permettent d'évaluer plus précisément les risques et de planifier des interventions plus efficaces. La cartographie avancée aide à prévenir les sinistres en fournissant des données précises sur les zones à risque.Dans l'urbanisme et la gestion des villes intelligentes, la cartographie immersive facilite la planification et l'optimisation des infrastructures. Les urbanistes peuvent simuler l'impact de nouveaux projets sur l' environnement urbain et ajuster leurs plans en conséquence, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens.L'essor de la cartographie immersive repose sur une collaboration étroite entre diverses disciplines : ingénierie, design UX/UI, intelligence artificielle et géomatique. Cette interdisciplinarité est essentielle pour développer des solutions qui soient à la fois technologiquement avancées et centrées sur l'utilisateur. Par exemple, l'intégration de l'IA dans les systèmes de cartographie permet de traiter et d'analyser des volumes massifs de données géographiques en temps réel, offrant ainsi des informations précieuses pour la prise de décision.L'avenir de la cartographie sera-t-il immersif ? Sûrement, même s'il ne s'y limitera pas. En adoptant les innovations issues de l'industrie du jeu vidéo et en intégrant des technologies avancées comme l'AR, la VR et l'IA, la cartographie immersive redéfinira notre interaction avec les environnements géographiques pour un monde plus sûr, plus connecté et plus intelligible.