La Toyota Circular Factory maximise la réutilisation de pièces et matériaux de véhicules en fin de vie

Pendant plus d'un siècle, la production automobile
a suivi un processus linéaire : les matériaux arrivaient à l'usine, ils servaient à fabriquer des véhicules, puis ces derniers étaient utilisés jusqu'à leur fin de vie
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La Toyota
Circular Factory, située dans l'usine de Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) à Burnaston, redéfinit ce modèle grâce à des solutions prolongeant la durée d'utilisation des matériaux
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Inspirée des principes du Toyota Production System (TPS), la Toyota Circular Factory va au-delà de l'optimisation de la récupération de pièces et matériaux provenant de véhicules en fin de vie
. Elle évalue comment une approche circulaire pourrait contribuer à l'avenir à accroître l'efficacité de la conception, de la production et de la gestion du cycle de vie des véhicules
.Leon
Van Der Merwe, Vice-président de Toyota Motor Europe (TME) en charge de l'économie circulaire et des questions liées à l'énergie, a commenté : « Toyota bénéficie d'un riche héritage avec la mise en œuvre des principes fondateurs du Toyota Production System, lesquels sont devenus une référence mondiale en matière d'efficacité de production. Nous appliquons désormais le même concept à la circularité, en concevant des systèmes qui contribueront à exploiter au mieux les matériaux provenant des véhicules en fin de vie. Le but ultime consiste à établir progressivement un modèle d'économie circulaire, dans lequel les ressources connaissent plusieurs cycles de vie, ce qui réduira l'impact environnemental, améliorera la sécurité des matériaux et soutiendra l'engagement écologique à long terme de Toyota. »
Ali Umit Sengezer, directeur de la Toyota Circular Factory au sein de Toyota Motor Europe (TME), a quant à lui déclaré : « Moins d'un an après son lancement, la Toyota Circular Factory de Burnaston affiche déjà d'excellents résultats et nous offre des enseignements précieux, non seulement sur notre gestion du traitement des véhicules en fin de vie, mais également sur la façon dont nous pouvons intégrer la circularité à la planification et à la conception des futurs véhicules. Ainsi, nous allons encore renforcer les atouts de notre démarche, ce qui nous permettra de maximiser le potentiel des matériaux, des ressources et des pièces que nous utilisons. »
La circularité occupe une place croissante en Europe en raison de réglementations exigeant une plus grande efficacité de recyclage et de récupération des matériaux, ce qui a un impact majeur sur la mise au rebut des véhicules en fin de vie. Toyota y voit là une opportunité de créer de nouveaux modèles
industriels capables de garantir une plus grande traçabilité des matériaux et d'anticiper les besoins futurs plutôt que de simplement y répondre.
La circularité constitue une approche claire et pratique pour maintenir l'emploi des ressources aussi longtemps que possible, au niveau de valeur le plus élevé qui soit.Concrètement, elle offre les avantages suivants :
· réduction de la dépendance aux matières premières vierges et de leur utilisation,
· conception de véhicules dont le démontage, la réparation et la réutilisation sont facilités,
· extension du cycle de vie des véhicules grâce à des techniques de remise en état sûres et standardisées,
· récupération efficace des matériaux issus de véhicules en fin de vie,
· réintégration des matériaux récupérés dans le processus de production.Un processus par étapes
La Toyota Circular Factory de Burnaston applique un processus par étapes pour la gestion des véhicules en fin de vie, lequel couvre leur démontage, mais également une analyse des solutions de réintégration des pièces et matériaux récupérés dans le concept de production circulaire. Et cela ne concerne pas uniquement les véhicules Toyota
et Lexus
: des modèles de diverses marques sont soumis au même traitement, ce qui enrichit les enseignements tirés relatifs aux méthodes de démontage, à la composition des différents matériaux et à l'évolution des véhicules en conditions réelles.
Le processus se distingue des opérations de démontage habituelles dans la mesure où il s'appuie sur les méthodes du Toyota Production System qui ont révolutionné l'efficacité de production à l'échelle mondiale. Ces méthodes sont appliquées dans un ordre inversé afin de maximiser l'efficacité de la circularité et les résultats obtenus.
La première étape consiste à déployer les airbags de façon maîtrisée afin de garantir une totale sécurité avant le début du démontage. Tout au long du processus, tous les fluides et gaz sont soigneusement éliminés sous surveillance et conformément aux conditions définies.
Puis intervient l'étape du démontage standardisé, effectué par des techniciens formés, qui bénéficient d'une riche expérience de la production au sein de Toyota et qui appliquent les méthodes d'assemblage auxquelles ils sont rompus, mais dans un ordre inversé.
Les matériaux récupérés sont ensuite triés et classés, les métaux, les plastiques et les éléments mixtes étant séparés afin de garantir un traitement aval efficace.
Cela permet d'étudier très tôt les possibilités de réutilisation de ces matériaux et d'identifier rapidement les solutions de réintroduction de ces derniers dans la chaîne de valeur de production. Des enseignements peuvent être tirés concernant le comportement des matériaux, leur durabilité et leur facilité d'accès lors du processus de démontage et de récupération.
Sur le long terme, cela contribuera à la conception de véhicules dont les réparations, le démontage et la gestion en fin de vie seront facilités. La production inversée structurée de la Toyota Circular Factory crée une boucle de rétroaction dans le développement produit, permettant à Toyota d'établir progressivement des systèmes dans lesquels les ressources peuvent être réutilisées avec une efficacité maximale.
La Toyota Circular Factory établit des méthodes et des normes en vue de la création d'un futur réseau d'installations circulaires en Europe. S'appuyant sur les progrès ainsi réalisés, Toyota ouvrira une deuxième Toyota Circular Factory à Walbrzych en Pologne en 2026. Il s'agira d'une nouvelle étape dans la constitution d'un réseau régional d'opérations circulaires avec, à la clé, la possibilité d'aller au-delà des activités propres à Toyota et de contribuer à l'avènement d'un écosystème de production à plus grande échelle.