La valeur moyenne des matériaux récupérables prélevés sur une voiture électrique en fin de vie atteint 1 257 euros en 2026

Une voiture électrique à la casse vaut 18 pourcent de plus qu'un modèle thermique
Un véhicule électrique à batterie
est plus lourd que son équivalent thermique en 2026 (environ 1 700 kg contre environ 1 400 kg), mais sa composition matérielle est fondamentalement différente. Les métaux ferreux reculent de 16% (passant de 682 à 571 kg) avec la disparition du bloc moteur, de la boîte de vitesses et du système d'échappement. L'aluminium progresse de 79% (passant de 140 à 250 kg), porté par les carters de moteur, les boîtiers d'onduleur et les enveloppes de batterie. Le cuivre augmente de 161% (passant de 23 à 60 kg), reflétant le faisceau de câblage, les bobinages de stator et l'électronique de puissance du groupe motopropulseur électrique. Les plastiques augmentent de 15% (passant de 165 à 190 kg), tirés par l'isolation et le gainage des câbles.
Au niveau des métaux traces
, le basculement est encore plus marqué. Les métaux du groupe platine disparaissent entièrement (passant de 5,1 g à 0 g). Pas de combustion signifie pas de pot catalytique. Les terres rares, principalement le néodyme et le dysprosium pour les aimants permanents NdFeB des moteurs de traction, augmentent de plus de 1 000 % (passant de 33 g à 390 g). L'électrification transforme le flux de véhicules hors d'usage
(VHU).
Il s'agit d'un changement qualitatif de la composition matérielle, et non simplement quantitatif : le flux de véhicules hors d'usage (VHU) passe d'une dépendance aux métaux précieux à une densité en métaux industriels.
Un véhicule électrique à batterie arrivant en fin de vie vaut en moyenne 1 257 euros en matériaux récupérables
en 2026, soit 18% de plus qu'un véhicule thermique équivalent une fois mise à la casse (1 068 euros).
C'est le constat d'une étude menée par Wastetide en mars 2026 après l'analyse de plus de 1 000 tonnes de déchets issus de l'industrie automobile
.
Le paradoxe révèle une transformation majeure : les véhicules électriques
sont devenus de véritables "mines urbaines"
.
La base de valeur se déplace des métaux du groupe platine, volatils, vers des marchés de matières premières profonds et liquides : l'aluminium
et le cuivre
représentent ensemble 87% de la valeur de récupération d'un véhicule électrique à batterie. Le pot catalytique disparaît ; à sa place, 250 kg d'aluminium, 60 kg de cuivre et 390 grammes d'aimants en terres rares entrent dans la filière de recyclage d'un véhicule électrique à batterie.
Le secteur automobile européen fait face à une convergence réglementaire sans précédent
. Les normes européennes de CO2
imposent une interdiction de fait des ventes de véhicules thermiques neufs (ICE) à partir de 2035, l'ELV Regulation révisée (accord provisoire, décembre 2025) instaure des mandats de contenu recyclé et une responsabilité élargie des producteurs, et le Battery Regulation (2023/1542) encadre la collecte, le recyclage et les voies de seconde vie des batteries de traction dans un cadre juridique distinct.
"Longtemps, l'essentiel de la valeur matière d'un véhicule reposait sur quelques grammes de métaux précieux contenus dans le pot catalytique. Avec l'électrification, tout change." déclare Nicolas Brien, fondateur de Wastetide.
Selon l'étude de Wastetide, 87 % de la valeur d'une voiture électrique
en fin de vie provient des composants électroniques, riches en métaux stratégiques pour la transition énergétique.
À l'échelle européenne, l'enjeu va devenir stratégique : 249 millions de voitures
circulent actuellement et seront en fin de vie d'ici à 2040. D'ici 2030, la réglementation imposera par ailleurs que 30% des plastiques utilisés dans les nouveaux véhicules soient issus de matériaux recyclés.
"Le parc des véhicules électriques constitue une gigantesque mine urbaine." Le recyclage pourrait couvrir jusqu'à 10% des besoins en cuivre en Europe." souligne Nicolas Brien.
Au-delà de l'enjeu industriel, le recyclage automobile représente un levier majeur pour le climat. Une meilleure gestion des déchets permettrait d'éviter :
- 20 millions de tonnes de CO2 par an en Europe
- L'équivalent de plusieurs millions de voitures retirées de la circulation
Dans un contexte de tensions au Moyen-Orient et autour du détroit d'Ormuz, la valeur du plastique recyclé et de l'aluminium s'envole, renforçant l'urgence pour les industriels de mieux valoriser leurs déchets.Les chiffres clés:
- 1 257 euros : valeur moyenne des matériaux récupérables prélevés sur une voiture
électrique en fin de vie en 2026
- 20,7 Mt de CO2 évitées/an grâce au recyclage des déchets issus des constructeurs automobiles
- Jusqu'à 10 % du cuivre européen potentiellement issu du recyclage des seuls véhicules électriques
Source: étude " La transition matérielle automobile: Comment l'électrification transforme les flux de véhicules hors d'usage en Europe et ce qu'ils valent " menée par Wastetide en mars 2026
Photo station-de-recharge-pour-vehicules-electriques-en-exterieur-36405842 de Holiday Extras sur Pexels