L'aluminium des jantes en alliage recyclées sert à la fabrication de blocs moteur

Pendant plus d'un siècle, la production automobile
a suivi un processus linéaire : les matériaux arrivaient à l'usine, ils servaient à fabriquer des véhicules, puis ces derniers étaient utilisés jusqu'à leur fin de vie.
La Toyota
Circular Factory, située dans l'usine de Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) à Burnaston, redéfinit ce modèle grâce à des solutions prolongeant la durée d'utilisation des matériaux.
Dans la « boucle de l'aluminium »
mise en place au Royaume-Uni, les jantes alliage récupérées à la Toyota Circular Factory servent à la fabrication de composants de moteurs
.
À Burnaston, la Toyota Circular Factory récupère l'aluminium de jantes en alliage
qui est traité et préparé en vue de sa réutilisation, puis fourni à l'usine Toyota de Deeside, où il sert à la fabrication de composants de moteurs
. Les groupes propulseurs hybrides produits rejoignent Burnaston afin d'être installés sur des Toyota Corolla
neuves, fermant ainsi la boucle reliant jantes et moteurs.
Le premier véhicule à bénéficier de ce processus circulaire a quitté les lignes d'assemblage le 19 mars 2026, marquant une avancée majeure dans la réalisation de l'objectif de Toyota consistant à étendre l'emploi de matériaux et de pièces récupérés, recyclés et réutilisés.