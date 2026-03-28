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L'aluminium des jantes en alliage recyclées sert à la fabrication de blocs moteur

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L'aluminium des jantes en alliage recyclées sert à la fabrication de blocs moteur

Pendant plus d'un siècle, la production automobile a suivi un processus linéaire : les matériaux arrivaient à l'usine, ils servaient à fabriquer des véhicules, puis ces derniers étaient utilisés jusqu'à leur fin de vie.

La Toyota Circular Factory, située dans l'usine de Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) à Burnaston, redéfinit ce modèle grâce à des solutions prolongeant la durée d'utilisation des matériaux.

Dans la « boucle de l'aluminium » mise en place au Royaume-Uni, les jantes alliage récupérées à la Toyota Circular Factory servent à la fabrication de composants de moteurs.

À Burnaston, la Toyota Circular Factory récupère l'aluminium de jantes en alliage qui est traité et préparé en vue de sa réutilisation, puis fourni à l'usine Toyota de Deeside, où il sert à la fabrication de composants de moteurs. Les groupes propulseurs hybrides produits rejoignent Burnaston afin d'être installés sur des Toyota Corolla neuves, fermant ainsi la boucle reliant jantes et moteurs.

Le premier véhicule à bénéficier de ce processus circulaire a quitté les lignes d'assemblage le 19 mars 2026, marquant une avancée majeure dans la réalisation de l'objectif de Toyota consistant à étendre l'emploi de matériaux et de pièces récupérés, recyclés et réutilisés.

Eric Houguet, écrit le 28/03/2026

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