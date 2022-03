La BMW Série 2 Coupé obtient quatre étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP

Laobtientaux crash-test Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.La BMW Série 2 Coupé a obtenu un score de 82% pour la protection des adultes, de 81% pour la protection des enfants, de 67% pour la protection des piétons et de 64% pour la présence de systèmes d' aide à la conduite La BMW Série 2 Coupé repose sur leinitialement développé pour la BMW Série 4 Coupé Le coupé Série 2 se singularise par uneL'offre deproposés de série et en option est large.L'alerte de collision frontale, l'affichage des limitations de vitesse, l'alerte de sortie de voie et un régulateur de vitesse avec fonction de freinage sont disponibles de série.Le système Drive Assist avec alerte de changement de voie, la prévention de collision arrière et l'alerte de trafic transversal à l'arrière, un régulateur de vitesse actif avec fonction Stop & Go comprenant également l'assistant manuel de limitation de vitesse, un affichage Tête Haute HUD, le BMW Drive Recorder, des radars de stationnement Park Distance Control, un assistant de marche arrière Auto -Reverse, une caméra de recul et des fonctionnalités de visualisation Surround View et Remote 3D View sont disponibles en option.Note globale: 4Protection des adultes: 82%Protection des enfants: 81%Protection des piétons: 67%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 64%