La ceinture de sécurité multi-adaptative Volvo s'adapte au profil de l'occupant et aux situations de circulation réelles

introduit unedans le prochain SUV Volvo EX60 électrique attendu en 2026.La ceinture de sécurité multi-adaptative vise à mieux garantir la sécurité de tous dans les situations de circulation réelles.Cette ceinture de sécurité Volvo est conçue pour offrir une protection optimale à chaque occupant du véhicule en, grâce aLa ceinture de sécurité multi-adaptative, en adaptant le réglage en fonction de la situation et des caractéristiques du profil de chaque occupant, telles que sa taille, son poids, sa morphologie et sa position d'assise.En cas d'accident, un occupant de grande taille bénéficiera d'un réglage de tension plus élevé pour réduire le risque de blessure à la tête.Dans le cas d'une collision plus légère et si l'occupant est de plus petite taille, la ceinture sera moins sollicitée pour réduire le risque de fractures des côtes.La technologie Volvo a été mise au point en augmentant de manière significative, pour chaque profil, le nombre de réglages de limitation de tension, qui gèrent la force appliquée aux occupants en cas d'accident.Les ceintures de sécurité modernes utilisent des limiteurs de tension pour contrôler la force que la ceinture de sécurité applique sur le corps humain lors d'un accident. La ceinture de sécurité multi-adaptative élargit la plage de réglage de la limitation de tension, passant de trois à onze profils, et augmente le nombre de réglages possibles, ce qui permet d'optimiser les performances en fonction de chaque situation et de chaque individu.Contrairement aux systèmes modernes traditionnels, la ceinture de sécurité multi-adaptative peut utiliser les données de différents capteurs, y compris les capteurs extérieurs, intérieurs et de collision. En une fraction de seconde, le système de la voiture analyse les spécificités d'un accident (telles que la direction, la vitesse et la position du passager) et partage ces informations avec la ceinture de sécurité. Le système sélectionne en temps réel le réglage le plus approprié.Les capacités de la ceinture de sécurité multi-adaptative sont conçues pour s'améliorer de manière continue grâce à des mises à jour logicielles à distance (OTA). À mesure que Volvo Cars recueille des données et des informations supplémentaires, la voiture affine sa compréhension des occupants, des scénarios d'accident et des nouvelles stratégies de réponse.La ceinture de sécurité multi-adaptative Volvo. Les fonctions de protection sont harmonisées, l'efficacité est optimisée et le risque de blessures est réduit.Grâce à plus de cinq décennies de recherche sur la sécurité automobile et à une base de données de plus de 80 000 occupants impliqués dans des accidents de la route réels, Volvo a acquis des connaissances uniques qui témoignent de la complexité du monde réel, et qui ont servi de base, année après année, aux innovations de Volvo en matière de sécurité et à ses normes de sécurité.La ceinture multi-adaptative Volvo a été mise au point et testée dans le laboratoire de crash-test s du Centre de sécurité de Volvo. Dans ce laboratoire, les ingénieurs en sécurité de Volvo peuvent recréer presque n'importe quel accident de la route et effectuer des tests qui dépassent les exigences réglementaires en matière de sécurité.« La première ceinture de sécurité multi-adaptative au monde marque une nouvelle étape importante pour la sécurité automobile et illustre notre capacité à exploiter les données en temps réel ainsi que notre ambition de contribuer à sauver des millions de vies supplémentaires », déclare Åsa Haglund, responsable du Centre de sécurité de Volvo. « Il s'agit d'une amélioration majeure de la ceinture de sécurité moderne à trois points, une invention de Volvo introduite en 1959, dont on estime qu'elle a permis de sauver plus d'un million de vies. »