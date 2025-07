Un conducteur qui a activé les notifications de son smartphone détourne les yeux de la route pendant 6 minutes par heure

Les notifications sur smartphone sont des messages ou des alertes instantanées visuelles et/ou sonores qui informent l'utilisateur en temps réel (SMS, WhatsApp, réseaux sociaux...).



Les notifications sur smartphone sont omniprésentes dans la vie quotidienne



Un utilisateur de smartphone reçoit 80 notifications en moyenne par jour. Les utilisateurs intensifs peuvent en recevoir jusqu'à 300. Il n'y a malheureusement pas de raison que cela s'arrête au volant, alors que la conduite réclame pourtant 100 % d'attention.



Le risque est considérable : en 2023, un défaut d'attention (inattention ou usage de téléphone ou de distracteurs technologiques en conduisant) est relevé chez un conducteur dans 24 % des accidents corporels. Cela a coûté la vie à 390 personnes en France (ONISR).



L'étude scientifique Assurance Prévention « Appels, SMS et autres distracteurs : quel impact sur la vigilance au volant ? », menée entre le 16 et 25 avril 2024 par le pôle d'expertise du risque Calyxis sur des simulateurs Develter Innovation auprès de 27 sujets volontaires conducteurs réguliers et utilisateurs de dispositifs numériques, a montré que ce phénomène touche tous les Français : 76 % des conducteurs utilisent un distracteur au volant.



Une étude scientifique sur l'impact des notifications de smartphone sur la vigilance au volant



Les résultats de l'étude scientifique conduite par Assurance Prévention sur l'impact des notifications de smartphone sur la vigilance au volant sont alarmants :



- Un conducteur qui a activé les notifications sur son smartphone détourne les yeux de la route pendant 6 minutes par heure, soit l'équivalent d'1 heure sur un trajet Paris-Nice.



- Il multiplie par 2 son risque d'accident en regardant ses notifications.



- Le traitement d'une seule notification prend près de 13 secondes. À 130 km/h, cela représente 500 mètres sans regarder la route par notification.



L'étude scientifique conduite par Assurance Prévention entre le 13 et 19 mai 2025 repose sur une mise en situation réelle de conduite à l'aide d'un simulateur homologué. Elle a été menée sous le contrôle du pôle d'expertise du risque Calyxis et a permis d'analyser l'équivalent de 3 600 km de conduite par 24 conducteurs réguliers et utilisateurs de smartphone.



24 participants volontaires, conducteurs réguliers et utilisateurs de smartphone, ont effectué chacun un test simulant un départ en vacances avec un trajet combinant de la conduite en ville, sur des routes secondaires et sur autoroute. L'étude a été réalisée sur des simulateurs Develter Innovation.



Un système de suivi de regard (eye-tracking) a permis de suivre le mouvement du regard et des pupilles et de disposer d'une analyse très précise sur le comportement des automobilistes face à la réception de notifications.



500 mètres par notification sans regarder la route



Un conducteur qui a activé les notifications de son smartphone détourne les yeux de la route pendant 6 minutes par heure, soit l'équivalent d'1 heure sur un trajet Paris-Nice.



12,7 secondes en moyenne sont nécessaires pour traiter une notification. Pendant ce laps de temps, le regard alterne entre route et écran et les contrôles de sécurité essentiels comme un regard dans les rétroviseurs sont totalement négligés. À 130 km/h sur autoroute, cela représente près de 500 mètres parcourus à l'aveugle.



Notifications activées : risque d'accident multiplié par 2



La présence de notifications sur smartphone double le risque d'accident de la route. Une distraction, qu'elle soit visuelle ou sonore, suffit à compromettre la sécurité du conducteur, de ses passagers et des autres usagers de la route.



Éric Lemaire, vice-président d'Assurance Prévention, alerte les Français qui prennent la route des vacances : « Pour la première fois en France, Assurance Prévention a mené une étude scientifique sur l'impact des notifications de smartphone sur la vigilance au volant.



Résultat : un conducteur avec ses notifications activées passe 6 minutes par heure le regard détourné de la route, double son risque d'accident et met près de 13 secondes à traiter chaque notification. À 130 km/h, cela équivaut à 500 mètres sans regarder la route !



Une seule solution : couper ses notifications pour éviter toute tentation de consulter son smartphone pendant la conduite et profiter des pauses régulières pour s'aérer, s'hydrater... et consulter son smartphone. »



Source: Étude Assurance Prévention



Méthodologie: Étude Assurance Prévention menée entre le 13 et 19 mai 2025 par le pôle d'expertise du risque Calyxis sur des simulateurs Develter Innovation auprès de 24 sujets volontaires conducteurs réguliers et utilisateurs de smartphone.



Liens vidéos:



Etude Notifications smartphone 2025 Autoroute Assurance Prévention



Etude Notifications smartphone 2025 Route Assurance Prévention



Etude Notifications smartphone 2025 Ville Assurance Prévention