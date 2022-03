La Volkswagen Polo obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP

Laobtient la(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.La berline polyvalente Volkswagen Polo a obtenu un score de 94% pour la protection des adultes, de 80% pour la protection des enfants, de 70% pour la protection des piétons et de 70% pour la présence de systèmes d' aide à la conduite La Polo bénéficie en option de la conduite partiellement automatisée grâce au système Travel Assist IQ.Drive et de projecteurs Matrix LED IQ.Light (éclairage interactif).Les « projecteurs Matrix LED IQ.Light » en option signifient que la Polo dispose également d'une bande d'éclairage à LED continue entre les projecteurs avant ainsi que des clignotants à défilement à l'arrière.Le Travel Assist IQ.Drive associe le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif (ACC) et le Lane Assist pour créer un système d'assistance qui permet la conduite partiellement automatisée. De 0 km/h (boîte DSG) ou 30 km/h (boîte manuelle) jusqu'à la vitesse maximale, le système prend le relais de la direction, du freinage et de l'accélération de la Volkswagen (le conducteur reste pleinement responsable de la maîtrise de la Polo). Pour ce faire, il utilise notamment le régulateur de distance automatique « ACC » (guidage longitudinal) et l'assistant de maintien de voie « Lane Assist » (guidage transversal). Le système s'active à l'aide de la touche « Travel Assist » sur le volant multifonction. Lorsque l'assistant de conduite (« IQ.Drive Travel Assist ») est actif, le conducteur doit garder les mains sur le volant.En association avec une boîte DSG et un système de navigation, le régulateur de distance « ACC » prédictif anticipe les limitations de vitesse en vigueur localement, les entrées d'agglomération, les carrefours ou les ronds-points. L'aide à la conduite se base sur les signaux de la caméra avant ainsi que sur les données du GPS et les données cartographiques pour ses interventions de régulation.La version de base « Polo » comprend des fonctions telles que le « Lane Assist », l'assistance au maintien de trajectoire et le « Front Assist », système de surveillance de l' environnement avec fonction de freinage d'urgence en ville et détection des piétons.A partir de la finition « Style », la Polo intègre de série le Travel Assist avec volant multifonctions capacitif.Note globale: 5Protection des adultes: 94%Protection des enfants: 80%Protection des piétons: 70%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 70%