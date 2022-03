Le Ford Tourneo Connect crédité de cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP

Le ludospace Ford Tourneo Connect est considéré comme une variante du Volkswagen Caddy en termes de spécifications touchant à la sécurité active et passive.



A ce titre, le ludospace Ford Tourneo Connect est crédité des mêmes résultats Euro NCAP que le Volkswagen Caddy, testé en 2021 à l'Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.



Le Volkswagen Caddy a obtenu la note maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon son protocole 2020-2022.



Le ludospace compact Volkswagen Caddy a réalisé un score de 84% pour la protection des adultes, de 82% pour la protection des enfants, de 69% pour la protection des piétons et de 79% pour la présence de systèmes d'aide à la conduite.



D'après les détails du rapport de test d'Euro NCAP, le Caddy obtient 84% pour la protection des occupants adultes et 82% pour les enfants.



En ce qui concerne les systèmes de sécurité installés dans le véhicule, le Caddy bénéficie d'excellentes notes.



Dans le domaine de la sécurité passive, les fonctions telles que les airbags de protection de tête sur toutes les rangées de sièges (en version 2 places, 5 places ou 7 places) et la protection du passager proposée en cas de collision latérale ont permis au Caddy de satisfaire les spécifications plus strictes d'Euro NCAP.



Le Volkswagen Caddy réalise de bonnes performances de sécurité active et passive.



Matthew Avery, directeur de la stratégie de recherche de Thatcham Research et membre du conseil d'administration d'Euro NCAP, commente : « Le VW Caddy est un bon choix cinq étoiles pour les familles qui veulent de l'espace et de la sécurité. Les monospaces hybrides comme celui-ci deviennent de plus en plus populaires pour les familles nombreuses, c'est donc formidable que VW leur ait créé une option sûre. »



En cas d'urgence, le système de protection gonfle un airbag situé entre les occupants avant.



En outre, grâce à la transmission sans fil, la fonction sans câble qui rappelle aux passagers qu'ils doivent mettre leur ceinture de sécurité existe aussi pour les sièges escamotables et est disponible dans le Ford Tourneo Connect.



Le polyvalent Ford Tourneo Connect est conçu sur la plateforme modulaire MQB (Plateforme Modulaire Transversale) Volkswagen qui est également utilisée pour la Golf.



Le Ford Tourneo Connect embarque des systèmes d'aide à la conduite qui améliorent la sécurité et facilitent la conduite (Emergency Assist, Side Assist, Trailer Assist, Travel Assist, caméra de recul Rear View, Front Assist, Régulateur de Vitesse adaptatif ACC avec Stop & Go, Assistant de feux de route Light Assist, Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse, Système de maintien de voie Lane Assist, Affichage dynamique des panneaux de signalisation, Système de freinage automatique post collision, Système de capteurs de proximité Park Pilot ou encore assistance au stationnement Park Assist).



Le système Travel Assist facilite la conduite assistée sur toute la gamme de vitesses. Pour cela, le système accède à de nombreuses fonctions, y compris l'ACC Adaptive Cruise Control (guidage linéaire). Le conducteur doit garder le contrôle permanent du volant. Grâce au système de capteurs capacitifs intégré au volant, il suffit que le conducteur l'effleure. Cependant, si le conducteur enlève ses mains du volant pendant une durée supérieure à dix secondes, des signaux d'avertissement visuels et sonores attirent son attention. Le conducteur doit réagir rapidement et reprendre le volant, sinon, l'Emergency Assist s'active et le Caddy effectue un arrêt d'urgence. Un indicateur, dans le Digital Cockpit, fournit de informations avancées (image virtuelle) sur l'environnement du véhicule (nombre de files disponibles, véhicules devant et sur le côté, et distances).



L'Adaptive Cruise Control (ACC) fonctionne dans la plage de vitesse complète du Caddy et reste actif dans le trafic urbain « stop and go », même si le véhicule est à l'arrêt pendant une durée allant jusqu'à 15 secondes, afin qu'il puisse s'éloigner à nouveau automatiquement.



Travaillant avec un capteur radar et en combinaison avec une caméra avant, le système de surveillance de la zone environnante Front Assist donne un avertissement et applique les freins si le Ford Tourneo Connect se rapproche trop près du véhicule qui précède. Le système assure la fonction de surveillance des piétons et la reconnaissance des cyclistes. Le système fonctionne à très basse vitesse en ville également et comprend une fonction de freinage du véhicule en sens inverse dans les virages. S'il s'engage sur une voie à une intersection, un Ford Tourneo Connect équipé de l'aide au franchissement de voie est automatiquement immobilisé (avec un avertissement visuel et sonore simultané) si un véhicule est en approche sur cette voie. En fonction de la vitesse des deux véhicules, la fonction de freinage du véhicule en sens inverse dans les virages est capable, dans les limites du système, de prévenir l'accident ou d'en minimiser les conséquences.



Le Trailer Assist assiste le conducteur du Ford Tourneo Connect en lui évitant de s'adapter mentalement au fait que, quand il effectue une marche arrière avec une remorque, le volant doit être tourné vers la gauche pour que la remorque aille sur la droite. Le système est aussi conçu pour faciliter la marche arrière en ligne droite sur des distances relativement longues.



L'assistant de changement de voie Side Assist augmente la sensibilisation du conducteur aux environnements du véhicule dans les situations de conduite sur les routes à plusieurs voies. Le capteur radar arrière surveille la zone sur le côté et à l'arrière du Ford Tourneo Connect. Le conducteur est informé des éventuels autres utilisateurs de la route qui sont à côté (derrière ou à hauteur de leur véhicule dans la voie immédiatement avoisinante). Le conducteur est alerté de toute situation potentiellement critique via une LED dans les boîtiers de rétroviseurs extérieurs. S'il y a un véhicule dans la zone à côté, la LED sur le rétroviseur extérieur s'allume. Si le conducteur actionne le clignotant pour le véhicule identifié, la LED envoie des impulsions.



Le système Rear Traffic Alert facilite la marche arrière pour sortir des allées et des places de stationnement en parallèle. Il aide le conducteur dans des situations où la visibilité est difficile, comme lors de la marche arrière hors des places de stationnement ou des entrées de cour étroites, en fournissant des informations et des avertissements sur tout trafic arrière. Dans des situations critiques, la fonction déclenche automatiquement un freinage d'urgence. Via les capteurs radars, le Rear Traffic Alert détecte les véhicules stationnaires ou en mouvement directement à l'arrière du Ford Tourneo Connect, mais aussi les véhicules approchant à 180 degrés sur le côté, qui sont à peine visibles pour le conducteur. En cas de risque de collision, le système déclenche une alerte visuelle et un avertissement sonore. Si le conducteur ou l'autre usager de la route n'agit pas pour éviter le danger, le Rear Traffic Alert applique automatiquement un freinage avant toute collision possible.



Le système Emergency Assist (arrêt d'urgence) est proposé en combinaison avec la boîte de vitesses à double embrayage (DSG) et le Travel Assist. Si les capteurs détectent une absence totale d'activité de la part du conducteur, que ce soit au niveau du freinage, du braquage ou de l'accélération, le système va attirer l'attention du conducteur selon une stratégie graduée, puis engager un arrêt d'urgence si nécessaire. Les feux de détresse sont activés automatiquement pour alerter le trafic environnant sur la situation dangereuse. Entre temps, l'ACC empêche le véhicule d'entrer en collision avec la voiture qui précède. Le véhicule va freiner progressivement jusqu'à l'arrêt complet, tout en se maintenant au centre de sa voie. Un appel d'urgence (eCall) est émis automatiquement, afin de s'assurer que le conducteur reçoive rapidement des soins médicaux si nécessaire.



Résultats Euro NCAP du ludospace compact Ford Tourneo Connect:



Note globale: 5

Protection des adultes: 84%

Protection des enfants: 82%

Protection des piétons: 69%

Présence de systèmes d'aide à la conduite: 79%