Le Volkswagen Taigo obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP

Leobtient la(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.Le SUV coupé urbain Volkswagen Taigo a obtenu un score de 94% pour la protection des adultes, de 84% pour la protection des enfants, de 71% pour la protection des piétons et de 70% pour la présence de systèmes d' aide à la conduite La plateforme modulaire à moteur transversal (MQB) de Volkswagen constitue la base technique du Taigo.La carrosserie est particulièrement rigide et présente une excellente résistance aux chocs.Le SUV coupé Taigo est équipé de série de systèmes d'assistance tels que système de surveillance périmétrique « Front Assist » avec fonction de freinage d'urgence en ville et le système d'assistance au maintien de trajectoire « Lane Assist ».Le système de surveillance périmétrique « Front Assist » utilise un capteur à radar intégré dans la partie avant pour surveiller en permanence la distance entre le Taigo et les véhicules situés à l'avant. Le système assiste le conducteur dans les situations critiques en préparant le système de freinage et en l'incitant à réagir à l'aide d'avertissements visuels et sonores ainsi que, dans un deuxième temps, avec une courte secousse. Si le conducteur ne freine pas suffisamment, le système génère automatiquement autant de pression de freinage que nécessaire pour que la collision soit évitée. Si le conducteur ne réagit pas, le système « Front Assist » induit automatiquement une décélération pour lui donner plus de temps pour réagir. Le système assiste également le conducteur en lui indiquant qu'il roule à une trop faible distance du véhicule devant lui. Le Front Assist détecte les autres véhicules, mais aussi les piétons et les cyclistes qui traversent la chaussée. Et ce, autant de jour que de nuit. Dès qu'un piéton ou un cycliste est en danger, celle-ci avertit le conducteur et freine le Taigo.La fonction de freinage d'urgence est une extension système du « Front Assist ». Le système surveille l' espace à l'avant du Taigo à l'aide d'un capteur à radar. Le système fonctionne à partir d'une vitesse de 5 km/h anviron. Il identifie les risques liés aux piétons jusqu'à une vitesse de 85 km/h. Les deux-roues et les autres types véhicules sont détectés jusqu'à la vitesse maximale du Taigo. Si le conducteur ne réagit pas alors qu'une collision avec un véhicule à l'avant ou à l'arrêt risque de se produire, le système de freinage est préparé, tout comme avec le « Front Assist ». Si besoin, la fonction de freinage d'urgence déclenche automatiquement un freinage à fond, dans les limites du système, afin de réduire la gravité de l'accident. Le conducteur est de plus assisté par une force de freinage maximale s'il n'appuie pas suffisamment sur la pédale du frein.Le détecteur de fatigue détecte la baisse de concentration du conducteur et l'avertit pendant cinq secondes à l'aide d'un signal sonore et en lui recommandant visuellement de faire une pause dans le combiné d'instruments. Si le conducteur ne fait pas de pause au cours des 15 minutes qui suivent, l'avertissement est répété une fois.Le freinage anticollisions multiples permet d'éviter les collisions successives ou à tout le moins d'en réduire la gravité. Après une collision, le freinage anticollisions multiples déclenche automatiquement un freinage, avant que le conducteur ne réagisse. La gravité de l'accident peut ainsi être réduite et les collisions successives peuvent être évitées.L'« IQ.Drive Travel Assist » (disponible en option), avec l'assistant de maintien de voie « Lane Assist » et le régulateur de distance prédictif « ACC » permettent une conduite partiellement automatisée de niveau 2 pouvant atteindre une vitesse maximale système de 210 km/h (sur les autoroutes allemandes illimitées). L'« IQ.Drive Travel Assist » peut prendre le relais de la direction, du freinage et de l'accélération dans un intervalle de vitesse compris entre 30 km/h et une vitesse maximale de 210 km/h.Grâce à un radar à l'avant et à une caméra derrière le pare-brise, le « Travel Assist » peut maintenir la vitesse, la position sur la voie de circulation et la distance par rapport au véhicule devant lui. Le système est activé via la touche « Travel Assist » située au niveau du volant multifonction.En association avec une boîte DSG à double embrayage et un système de navigation, le régulateur de distance « ACC » de dernière génération anticipe les limitations de vitesse en vigueur localement, les entrées d'agglomération, les carrefours ou les ronds-points. L'aide à la conduite se base sur les signaux de la caméra avant ainsi que sur les données du GPS et les données cartographiques pour ses interventions de régulation. L'« ACC » devient une sorte de régulateur de vitesse intelligent. Le couplage avec la boîte DSG permet à l'« ACC » de freiner automatiquement jusqu'à l'arrêt à l'arrière d'un véhicule arrêté.L'assistant de changement de voie « Side Assist » est également proposé.L'assistant aux manœuvres de stationnement « Park Assist » dirige automatiquement le Taigo dans les places de stationnement en créneau et en bataille et le fait également sortir des places de stationnement en créneau. Le système est activé en appuyant sur une touche dans la console centrale. Le conducteur utilise la commande des clignotants pour sélectionner le côté sur lequel se garer. Si le « Park Assist » identifie une place de stationnement suffisamment grande (au moins 40 cm doivent rester libres à l'avant et à l'arrière) à l'aide des capteurs à ultrasons, la manœuvre de stationnement assisté peut débuter. Le conducteur enclenche la marche arrière et ne doit plus contrôler que l'accélérateur et le frein. Le système prend en charge la direction. Une fonction de freinage automatique intervient en cas de trop grande proximité avec un autre véhicule.Note globale: 5Protection des adultes: 94%Protection des enfants: 84%Protection des piétons: 71%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 70%