La DS 4 obtient quatre étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP

Laobtientaux crash-test (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.La berline compacte DS 4 a obtenu un score de 85% pour la protection des adultes, de 86% pour la protection des enfants, de 74% pour la protection des piétons et de 65% pour la présence de systèmes d' aide à la conduite La DS 4 est basée uneavec 70 % de pièces nouvelles ou exclusives.L'évolution de la plateforme EMP2 Groupe PSA introduit des pièces en matériaux composite et des pièces de structures embouties à chaud.Le recours à des solutions techniques comme le soudo-collage (près de 34 mètres de cordon de colle et points de soudure appliqués à la structure véhicule) garantissent une torsion de caisse optimale.La DS 4 propose uneLa DS 4 propose le freinage d'urgence automatique (Active Safety Brake) détectant les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit. Le véhicule est équipé d'un radar permettant d'étendre les plages de fonctionnement du freinage et en cas d'urgence, le véhicule peut freiner sans l'aval du conducteur, de jour comme de nuit.Leest fonctionnel de nuit comme de jour. Grace à des capteurs radar qui surveillent la zone située à l'avant du véhicule, le système de freinage d'urgence de la DS 4 détecte les voitures roulant dans le même sens de circulation ou à l'arrêt, ainsi que les cyclistes se trouvant sur la même voie ou les piétons de jour comme de nuit. Si le véhicule se rapproche dangereusement de l'obstacle, le conducteur est d'abord alerté visuellement, puis par un signal visuel et sonore. Si le conducteur ne réagit pas, le freinage automatique entre en action. Selon la vitesse, il freine en lieu et place du conducteur soit pour éviter un contact ou soit pour ralentir la voiture au maximum. Le système est activé automatiquement au-delà de 5 km/h et fonctionne jusqu'à une vitesse de 140 km/h. En cas de freinage d'urgence, le véhicule peut être repris en main par le conducteur à n'importe quel moment en accélérant.La DS 4 reçoit deséquipés de la technologie Matrix Beam (Glare Free high beam). Le faisceau lumineux s'adapte automatiquement et permet de rouler constamment en dehors des villes en plein phares sans éblouir les autres usagers de la route.Les projecteurs DS Matrix LED Vision sont composés de 3 modules LED pour la fonction croisement ainsi que d'un module Matrix Beam pour la fonction route. Le module route est divisé en 15 segments indépendants. Ces segments s'allument et s'éteignent progressivement, en fonction de l' environnement de conduite détecté via la caméra implantée en haut du pare-brise. Le conducteur peut rouler en plein phares, sans jamais éblouir les autres. A l'approche d'un véhicule suivi ou croisé, une partie du faisceau lumineux s'éteint autour du véhicule pour ne pas le gêne et le suit dans son déplacement.Cette gestion dynamique et unitaire des segments permet au flux lumineux d'être ajusté à la trajectoire de la voiture. La puissance émise est elle aussi adaptée à la situation de conduite.La DS 4 propose également la DS Night Vision. Le système apporte une meilleure visibilité de la route et de ses dangers. Une caméra infrarouge, placée dans la calandre, détecte piétons et animaux jusqu'à 200 mètres la nuit et par faible luminosité. Le conducteur visualise les dangers de la route dans le combiné numérique et sous forme d'alerte pour réagir.La DS 4 propose l'aide au maintien de voie, la notification et l'adaptation de la vitesse à la reconnaissance des panneaux ainsi qu'une alerte de franchissement de ligne.La DS 4 propose une(DS Drive Assist 2.0).Leadapte la vitesse en fonction du trafic, avec une capacité à s'arrêter et à repartir dans les embouteillages. Le système assure également un positionnement précis dans la voie au choix du conducteur.La fonctionde la DS 4 est enrichie de trois nouvelles fonctionnalités : les dépassements semi-automatiques, l'adaptation de la vitesse dans les courbes et la préconisation anticipée de la vitesse des panneaux de signalisation.Note globale: 4Protection des adultes: 85%Protection des enfants: 86%Protection des piétons: 74%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 65%Note globale: 5Protection des adultes: 85%Protection des enfants: 86%Protection des piétons: 74%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 82%