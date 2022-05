L’Opel Astra obtient quatre étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP 2022

L'obtientaux(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.L'Opel Astra a obtenu un score de 80% pour la protection des adultes, de 82% pour la protection des enfants, de 67% pour la protection des piétons et de 66% pour la présence de systèmes d' aide à la conduite L'Opel Astra est construite à partir d'une évolution de la plateforme multi-énergie EMP2 (Efficient Modular Platform).Afin d'améliorer le confort vibratoire, la rigidité de caisse est optimisée grâce au collage des éléments de structure.L'architecture de l'Opel Astra intègre les derniers systèmes automatisés d'aide à la conduite.Outre la caméra multifonction située dans le pare-brise, le bagage technologique comprend quatre caméras placées sur la caisse (une à l'avant, une à l'arrière et une de chaque côté), cinq capteurs radar (un à l'avant et un à chaque angle), ainsi que des capteurs à ultrasons à l'avant et à l'arrière.Les caméras et les capteurs sont intégrés à la connectivité e-horizon au sein de l'Intelli-Drive, qui démultiplie la portée des caméras et du radar. Le système peut ainsi adapter la vitesse dans les virages, faire des recommandations de vitesse et effectuer des changements de file semi-automatisés.La détection de la présence des mains sur le volant garantit que le conducteur conserve à tout moment la maitrise du véhicule.La fonction Distance Alert (alerte de risque de collision) prévient le conducteur du risque imminent de collision avec le véhicule qui le précède ou le piéton présent dans son champ de détection.Suite à l'alerte, si la réaction du conducteur sur la pédale de freins n'est pas assez rapide, L'Active Safety Brake (freinage automatique d'urgence) intervient immédiatement. Le risque de collision peut ainsi être évité voire largement amoindri en réduisant drastiquement la vitesse de la voiture . Sont détectés les véhicules immatriculés arrêtés ou roulant dans le même sens de circulation mais également les piétons présents sur la voie. Les vélos, motos, animaux ou objets sur la chaussée ne sont pas détectés.La caméra située en haut du pare-brise permet de détecter et de lire les panneaux de limitation de vitesse et de fin de limitation de vitesse, et de les afficher dans le combiné. Le système prend également en compte les informations de limitations de vitesses issues de la cartographie du système de navigation. Les limitations de vitesse spécifiques ne sont pas affichées. La préconisation de limite de vitesse complète le dispositif. Le conducteur peut choisir d'adapter la vitesse de consigne du véhicule avec la limitation de vitesse lue par la caméra, en appuyant sur le bouton ‘MEM' de la commande du limiteur / régulateur de vitesse.Grâce à une caméra qui reconnait les lignes continues ou discontinues, l'alerte de franchissement involontaire de ligne détecte le franchissement involontaire d'un marquage longitudinal au sol sur les voies de circulation. En cas de manque d'attention du conducteur et à une vitesse supérieure à 80 km/h, le système émet une alerte sonore et visuelle. Pour des vitesses comprises entre 65 et 180 km/h, l'Alerte active de franchissement involontaire de ligne effectue en plus une correction de trajectoire. Dès que le système identifie un risque de franchissement involontaire d'une des lignes de marquage au sol détectées, la direction corrige progressivement afin de maintenir le véhicule dans sa voie initiale. Si le conducteur souhaite conserver sa trajectoire initiale, il lui suffit de maintenir une pression sur son volant. Le système se désactive automatiquement lors d'un changement de voie de circulation si le conducteur a déclenché ses feux indicateurs de direction. Le système peut être désactivé à la demande du conducteur à l'aide d'un push situé à gauche du volant.Au-delà de deux heures de conduite ininterrompues à une vitesse supérieure à 65 km/h, une alerte visuelle et sonore invite le conducteur à effectuer une pause.Ce système est complété par la fonction d'Alerte attention conducteur. Grâce à une caméra en haut de pare-brise, le véhicule analyse sa trajectoire. Le système évalue l'état de vigilance du conducteur en identifiant les écarts de trajectoire par rapport aux marquages au sol. Plusieurs niveaux d'alertes sonores et visuelles peuvent alors être déclenchés (exemple : « Soyez vigilant ! » ou « Faites une pause ! »).La liste des systèmes automatisés d'aide à la conduite comprend également le régulateur de vitesse adaptatif, qui assure deux fonctions : le maintien automatique de la vitesse du véhicule à la valeur programmée par le conducteur et l'ajustement automatique de la distance avec le véhicule qui précède. Le véhicule est équipé d'un radar implanté au centre du pare-chocs avant, d'une portée maximale de 150 mètres.Le système détecte un véhicule roulant devant lui dans le même sens de circulation. Il adapte automatiquement la vitesse du véhicule à celle de celui qui le précède, à l'aide du frein moteur et du système de freinage. Si le véhicule qui le précède roule plus lentement, le système ralentit, voire arrête complètement le véhicule pour la régulation avec la fonction Stop. Si le véhicule le précédant accélère ou change de voie, le régulateur de vitesse accélère progressivement pour revenir à la vitesse de consigne. Si le conducteur active le clignotant pour dépasser un véhicule plus lent, le système l'autorise à se rapprocher temporairement du véhicule le précédent pour aider à doubler, sans jamais dépasser la vitesse de consigne.Avec la fonction Stop, après un freinage entraînant un arrêt complet du véhicule, le système maintient le véhicule immobilisé. Le régulateur se met alors en pause. Avec la fonction 30 km/h, après un freinage entrainant un ralentissement en deçà de 30 km/h, le régulateur se met en pause, le conducteur doit reprendre la main, débrayer et freiner jusqu'à l'arrêt du véhicule. La fonction est disponible jusqu'à 180 km/h.L'offre d' aides à la conduite comprend un affichage tête haute, la détection longue portée des angles morts, la caméra Intelli-Vision 360° pour faciliter le stationnement, la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, l'alerte de circulation transversale arrière et le positionnement actif dans la voie, qui maintient la voiture au milieu de sa voie de circulation.Entre 12 km/h et 140 km/h, le système (actif) de surveillance d'angle mort avertit le conducteur de la présence d'un autre véhicule dans les zones d'angle mort du véhicule, dès lors que celle-ci présente un danger potentiel. L'alerte est donnée par un voyant qui s'allume dans le rétroviseur du côté concerné, dès qu'un véhicule ( automobile , camion, cycle) est détecté. Le système fonctionne en collaboration avec l'Alerte active de franchissement involontaire de ligne. En complément du voyant lumineux fixe dans le rétroviseur du côté concerné, une correction de trajectoire est ressentie si une ligne est franchie avec le feu indicateur de direction activé, pour aider le conducteur à éviter une collision.L'Astra propose la dernière évolution de l'éclairage adaptatif Intelli-Lux LED Pixel Light disposant de 168 éléments à LED (84 dans chaque phare à profil ultrabas) dérivé en droite ligne de celui de l' Insignia . Le faisceau des feux de route s'adapte à toutes les situations de manière imperceptible, en quelques millisecondes seulement, et sans éblouir les autres usagers de la route. Les véhicules qui approchent ou qui précèdent sont « découpés » avec précision du faisceau lumineux. La portée et la direction de la lumière varient en fonction de la situation de conduite et de l' environnement Résultats Euro NCAP 2022 de l'Opel Astra:Note globale: 4Protection des adultes: 80%Protection des enfants: 82%Protection des piétons: 67%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 66%