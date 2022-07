La BMW i4 obtient quatre étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP 2022

Laobtientà l(New Car Assessment Programme), à liissue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.La BMW i4 électrique a totalisé 87% pour la protection des adultes, 87% pour la protection des enfants, 71% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 64% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.La BMW i4 obtient unet unLa BMW i4 est basée sur unedestinée à recevoir une version électrique depuis le début du processus de conception.De l'ordre desont disponibles sur la BMW i4.L'alerte de collision frontale, l'affichage des limitations de vitesse et l'alerte de sortie de voie font partie de la dotation de série.Le régulateur de vitesse actif avec assistant automatique de limitation de vitesse, le Pack Drive Assist Pro avec Assistant directionnel et contrôle de la trajectoire sont disponibles en option.Les radars de stationnement PDC et la caméra de recul sont inclus dans la dotation de série.Le Park Assist avec assistant de marche arrière Auto -Reverse est proposé en option.Le Park Assist Plus est doté des fonctionnalités de visualisation Surround View et Remote 3D View. Note globale: 4Protection des adultes: 87%Protection des enfants: 87%Protection des piétons: 71%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 64%