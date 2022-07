L’Alfa Romeo Tonale obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022

Le SUV compacte obtient la(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.L'Alfa Romeo Tonale a totalisé 83% pour la protection des adultes, 85% pour la protection des enfants, 67% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 85% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.Le SUV Alfa Romeo Tonale obtient unet unLe SUV Tonale embarque des(ADAS).Les systèmes fonctionnent sans interférer avec l'expérience du conducteur afin de lui assurer un contrôle total.Le système de conduite autonome de niveau 2 permet le contrôle automatique de l'accélération, du freinage et du maintien dans la voie.L'Alfa Romeo Tonale permet uneen combinant la caméra orientée vers l'avant, qui surveille longitudinalement et latéralement tout l'environnement de la voiture , et les systèmes « Intelligent Adaptive Cruise Control » (IACC) et « Lane Centering » (LC). Le système IACC utilise le « régulateur de vitesse adaptatif intelligent », qui ajuste automatiquement la vitesse de la voiture pour maintenir une distance de sécurité par rapport aux autres véhicules, et les systèmes de « reconnaissance des panneaux de signalisation » et de « contrôle intelligent de la vitesse ». Le système LC contrôle le mouvement latéral de la voiture pour maintenir le véhicule au centre de la voie, même en conditions de circulation denses.L'Alfa Romeo Tonale est dotée deadaptées aux besoins de conduite du quotidien. En plus des airbags frontaux, latéraux et rideaux, des dispositifs de sécurité sont en série sur toute la gamme.Lealerte le conducteur d'un danger et peut arrêter complètement le véhicule pour éviter ou atténuer une collision avec un autre usager ; il sait reconnaître aussi la présence d'un piéton ou d'un cycliste.Levérifie les mouvements du véhicule pour détecter toute fatigue du conducteur. Dès qu'un certain seuil est dépassé, le système émet des bips et/ou des avertissements visuels, recommandant au conducteur de s'arrêter pour faire une pause.Ledétecte un objet placé sur les sièges arrière ou la plage arrière. Lorsque la voiture est arrêtée, une alerte rappelle au conducteur que l'objet est là.Leoptionnel surveille les angles morts et signale tout véhicule en approche.Leoptionnel avertit de l'arrivée d»un véhicule sur les côtés lors d'une marche arrière.Laoptionnelle avec grille dynamique assure grâce à quatre caméras HD situées sur la calandre, les rétroviseurs et le hayon, une vue panoramique de l'environnement de la voiture sur l'écran tactile numérique de 10,25 pouces.Note globale: 5Protection des adultes: 83%Protection des enfants: 85%Protection des piétons: 67%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 85%