Le Kia Sportage obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022

Leobtient la note maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.Le Kia Sportage a totalisé 87% pour la protection des adultes, 86% pour la protection des enfants, 66% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 72% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.Le Kia Sportage totaliseet unLe SUV de cinquième génération Kia Sportage repose sur lade Kia.La plateforme N3 bénéficie d'une structure à chemins de charge multiples qui permet de réguler la manière dont l'énergie est absorbée par le véhicule en cas de collision, minimisant ainsi les risques d»intrusion dans l'habitacle.Le Kia Sportage dissimule unecaractérisée par une rigidité torsionnelle élevée.Le Sportage est équipé deet, tels qu'un airbag conducteur, un airbag passager, des airbags rideaux, un airbag central entre les sièges avant ainsi que des airbags genoux.Le Sportage intègre les systèmes d'évolués DriveWise de Kia.Développés en interne, les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) de Kia permettent au Sportage d'éviter les dangers potentiels, et de protéger les occupants et les autres usagers de la route à chaque trajet.Le pack ADAS du Sportage intègre le s(FCA-JX) avec fonction intersection, qui permet d'éviter toute collision avec un autre véhicule circulant en sens inverse lors d'un braquage à gauche à une intersection.Le(HDA) permet de conserver une distance et une vitesse données par rapport au véhicule qui précède et de maintenir le Sportage au centre de sa voie sur autoroute. Le système HDA peut également ajuster la vitesse du véhicule en fonction de la limitation en vigueur.Lecouplé à la navigation (NSCC-C) fait appel aux données de navigation en temps réel pour permettre au Sportage de maintenir une vitesse de sécurité sur autoroute. Le système NSCC-C intègre une fonction qui, sur les portions d'autoroute comportant des virages, réduit automatiquement la vitesse du véhicule avant que ce dernier n»amorce un virage. Lorsque le véhicule se retrouve de nouveau en ligne droite sur l'autoroute, le système NSCC-C rétablit alors la vitesse préréglée à l'origine.Le Sportage intègre la technologie de(ISLA), qui émet une alerte lorsque le véhicule excède la vitesse autorisée.En cas de risque de collision avec un véhicule venant de l'arrière lorsque le conducteur indique son intention de changer de voie, le(BCA) émet un avertissement. Après cet avertissement, si le risque de collision augmente, le système BCA prend activement le contrôle du Sportage afin d»éviter toute collision. Le système s'active également dans d'autres situations, notamment lorsque l'on quitte son stationnement en créneau, permettant ainsi d»éviter toute collision avec les véhicules venant de l'arrière.Le Sportage hérite également du système de visualisation des angles morts (BVM), qui permet d»optimiser la sécurité et la visibilité du conducteur lors des changements de voie en affichant en temps réel une image de l'arrière du véhicule sur le combiné d'instrumentation.Le(RSPA) permet au conducteur de stationner son Sportage ou de quitter une place de stationnement à distance, en commandant son véhicule depuis l'extérieur.Les manœuvres de stationnement sont facilitées grâce à l»ajout d'une(RVM) et d'un(SVM), qui affiche une vidéo du véhicule et de son environnement en temps réel.Note globale: 5Protection des adultes: 87%Protection des enfants: 86%Protection des piétons: 66%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 72%