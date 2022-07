Une mauvaise position du passager avant présente un risque en cas de collision

Lorsqu'un conducteur prend le volant d'une voiture , il ajuste machinalement le siège du véhicule afin que ses pieds atteignent les pédales et ses mains le volant. Cette routine permet une position en toute sécurité en cas d'accident permettant à la ceinture de sécurité et à l»airbag d'être efficaces.Toutefois, le positionnement correct du siège du conducteur n'est pas le seul élément crucial en matière de sécurité automobile De récents crash-test s Dekra Automotive montrent que c'est également le cas pour led'un véhicule.Les experts Dekra Automotive ont démontré queLes crash-tests ont été menés sur trois mannequins différents dans un véhicule identique :1/ Un mannequin homme mesurant 175 cm et pesant 78 kg2/ Un mannequin femme mesurant 154 cm et pesant 52 kg3/ Un mannequin femme âgée mesurant 161 cm et pesant 73 kg (prototype du fabricant Humanetics)Les trois mannequins ont été assis alternativement sur le siège du conducteur, sur le siège du passager avant.« Pour chaque test, le siège du conducteur était ajusté à la personne. Par contre le siège du passager avant a été laissé en position centrale », explique Andreas Schäuble, chercheur en accidentologie et expert en biomécanique de Dekra Automotive. « Nous avions précédemment identifié cette position comme étant le réglage le plus courant dans les conditions réelles ».Les crash-tests ont révélé des. « Les dispositifs de sécurité ceinture et airbag fonctionnent pour le mannequin homme lorsque le siège est réglé en position centrale. », déclare l»expert de Dekra Automotive. « Pour le mannequin femme, la position idéale du siège devrait être plus haute et plus avancée. Le centre de gravité du mannequin plus âgé étant plus bas, ce dernier a été poussé plus loin dans la surface du siège et a glissé sous la ceinture abdominale lors de l'impact. »les ceintures épaulières et abdominales ne sont pas en mesure de déployer efficacement leur effet de retenue. L'inclinaison (position allongée) est potentiellement mortelle pour les passagers avant en cas d'accident.Les experts Dekra Automotive avertissent aussi du réel danger de mettre les pieds sur le tableau de bord : « Les passagers qui ont les pieds sur le tableau de bord peuvent être très gravement blessés en cas d'accident. Si l'airbag se déclenche, les genoux seront projetés vers la tête et la ceinture abdominale n'aura aucune prise sur l'os pelvien, ce qui signifie qu'elle peut être enfoncée profondément dans la cavité abdominale. Il est impératif que les pieds restent sur le plancher ».« Le siège doit être reculé de manière à laisser une distance d'environ 3 doigts (soit 6.6675 cm) entre les genoux et la boîte à gants », explique M. Schäuble. « Un autre facteur important est le réglage de la hauteur du siège, possible dans de nombreuses voitures modernes, à savoir garder le niveau des yeux à peu près à mi-hauteur du pare-brise. Le siège doit être le plus droit possible pour que les épaules soient en contact avec le dossier. Enfin il doit y avoir le moins d'espace possible entre l'appui-tête et la tête. Idéalement, le sommet de l'appui-tête devrait être à peu près au même niveau que le sommet de la tête ».Source : Dekra Automotive