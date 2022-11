Des zones de déformation pour absorber le maximum d'énergie possible en cas d'impact

Construction de la carrosserie : rigidité et absorption d'énergie

Tout au long du Skoda veille à ce que, tout en s'assurant qu'elle puisseCela impliquepourL'objectif est deafin d'assurer la meilleure protection possible des occupants du véhicule.Une plus grande rigidité de la carrosserie permet aussi d'améliorer les caractéristiques de maniabilité, car la carrosserie ne se tord pas dans les virages et les roues restent parfaitement alignées avec la route en toutes circonstances.L'utilisation de plus en plus dedans les modèles, principalement sur les montants A et B, la cloison et le tunnel de cardan, contribuent à la plus grande rigidité de la carrosserie.Dans la Skoda Fabia de quatrième génération, la proportion des trois types d'acier les plus durs, acier multiphase, acier ultra-haute résistance et acier trempé sous presse, est passée de 15 à 40% par rapport à sa devancière, d'ancienne génération.Dans l'ensemble, la carrosserie de la berline polyvalente Skoda Fabia est constituée de près de 80% de composants en acier haute résistance pour offrir un rapport de rigidité adapté aux autres composants de la carrosserie.: Skoda