Plus de 200 tests de protection des piétons effectués lors du développement d'une voiture

Dès les premières étapes du développement d'un nouveau modèle Skoda Lessimulent l'impact d'une partie du corps humain sous la forme d'une jambe contre le capot ou d'un genou contre le pare-chocs avant.Il s'agit aussi de tests d'impact de tête pour les adultes et les enfants entrant en collision avec le capot ou le pare-brise.Pour protéger les piétons le plus efficacement possible en cas de collision sur la route,et ne doit pas présenter d'arêtes vives inutiles ou de structures dures à l'avant.Lel'énergie placé devant le renfort en acier du pare-chocs avant améliore également la protection des piétons lors d'un impact.Les systèmes d'assistance tels que le Front Assist avec protection prédictive des piétons et des cyclistes et le Collision Avoidance Assist permettent d'éviter les accidents de la route impliquant des piétons ou des cyclistes.Le Collision Avoidance Assist aide le conducteur à prendre des mesures d'évitement contrôlées et à prévenir d'une collision imminente en augmentant activement le couple de direction.L'avertisseur de sortie du véhicule avertit les passagers à l'approche d'un véhicule ou d'un cycliste à l'arrière lors de l'ouverture d'une porte.: Skoda