Le crossover familial Nissan X-Trail crédité de cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP

Lest considéré comme une variante du Nissan Qashqai en termes de spécifications touchant à la sécurité active et passive.A ce titre, le Nissan X-Trail est crédité des, testé en 2021 à l»Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.Le Nissan Qashqai a obtenu un score de 91% pour la protection des adultes, de 90% pour la protection des enfants, de 70% pour la protection des piétons et de 95% pour la présence de systèmes d'aide à la conduite.Le X-Trail est une version allongée du Qashqai.Tout comme le crossover Nissan Qashqai, le X-Trail repose sur la plateforme CMF-C de l'alliance Renault -Nissan-Mitsubishi.La plateforme de l»Alliance CMF-C offre une structure particulièrement résistante et des performances élevées en cas de collision.La plate-forme permet l»adoption de technologies de sécurité de pointe sur toute la gamme du crossover Nissan.Le crossover compact Nissan Qashqai a obtenu un score de 91 % aux tests de protection des passagers, adultes comme enfants. Cela place le best-seller de la marque parmi les meilleurs SUV compacts.Ces performances sont obtenues grâce notamment à la structure renforcée de la plate-forme CMF-C. Cette plateforme est élaborée avec de l'acier à ultra-haute résistance dans des zones-clés. Et ce, pour améliorer la rigidité tout en permettant à la force d'un impact d'être absorbée et réduite avant d'atteindre la cellule de sécurité des passagers.L'ajout d'un airbag central afin d»empêcher les têtes du conducteur et du passager avant de se heurter en cas de choc latéral a permis au crossover Nissan Qashqai de marquer le maximum de points lors du test de choc latéral.Un score proche du maximum possible (23,8 sur 24 points) a été obtenu pour la protection des passagers enfants.Le score maximum de 12 points a également été obtenu pour le contrôle de l'installation du siège enfant.Le Nissan Qashqai a obtenu un score de 70 % aux tests de protection des cyclistes et des piétons. Il dispose de plusieurs aides à la sécurité active, dont le freinage d'urgence intelligent qui avertit le conducteur et freine si la voiture détecte un risque d»impact avec un véhicule, un piéton ou un cycliste.Ce système est monté en série sur le Nissan X-Trail.Le Nissan Qashqai a obtenu le score exceptionnellement élevé de 95 % dans l»évaluation de ses systèmes de sécurité active.La dotation d'équipements de sécurité standard est longue: ESP / ABS / EBD / NBAS, contrôle actif de la trajectoire et de l'assiette (Système « Châssis Control »), airbags frontaux, latéraux avant, rideaux et central, freinage d'urgence intelligent avec détection piétons, cyclistes et intersections, système d'alerte prédictif anticollision frontale, système d'alerte anticollision arrière intelligent avec détection des objets en mouvement, freinage d'urgence anticollision arrière, prévention de franchissement de ligne intelligent, système de surveillance des angles morts intelligent, système de détection de fatigue intelligent, régulateur de vitesse intelligent et limiteur de vitesse.Le X-Trail dispose d»un freinage d»urgence intelligent avec détection cyclistes et intersections en complément de la détection piétons.L'Intelligent Forward Emergency Braking (freinage d'urgence intelligent en marche avant) du Nissan X-Trail dispose d'une fonction prédictive. Ses capteurs radars sophistiqués sont capables de lire la route au-delà de la voiture qui précède pour détecter si un véhicule freine soudainement. Le système applique alors les freins pour réduire le risque d'une collision.En marche arrière le X-Trail avertit le conducteur en cas d'obstacle en mouvement, et freine automatiquement en cas d'obstacle stationnaire.L'airbag central se déploie entre les sièges avant pour empêcher les occupants de la première rangée de se heurter en cas de choc latéral. Cet airbag central complète les airbags conducteur et passager, ainsi que les airbags latéraux et rideaux qui équipent le X-Trail.Le X-Trail dispose également d»une alerte de protection latérale, qui prévient le conducteur du risque de contact avec un objet ou un pilier sur le côté du véhicule La sécurité de nuit est améliorée avec l'adoption d'une technologie d'éclairage qui ajuste la forme du faisceau lumineux en fonction de la circulation, tout en permettant de conserver un projecteur fin qui contribue à l'efficacité aérodynamique du X-Trail. Le faisceau lumineux est constitué d'une série d'unités de LED qui sont individuellement désactivées pour ne pas éblouir les conducteurs arrivant en sens inverse, tout en laissant le maximum de surface de la route éclairé.Le crossover familial Nissan X-Trail bénéficie d»un affichage tête haute, de plus de 10 pouces de diagonale, permettant notamment au conducteur de surveiller sa vitesse ou les indications du système de navigation sans quitter la route des yeux.Le crossover familial Nissan X-Trail est également doté d»un détecteur d»angles morts qui intervient lorsqu'un autre véhicule circulant dans une voie voisine n'a pas été vu par le conducteur, en ramenant le Nissan X-Trail dans sa voie. L'alerte de circulation transversale arrière empêche également les collisions lorsque le conducteur sort d»un stationnement en reculant. Note globale: 5Protection des adultes: 91%Protection des enfants: 90%Protection des piétons: 70%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 95%