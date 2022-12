Le combi électrique Volkswagen ID.Buzz obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022 Le combi électrique Volkswagen ID.Buzz obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022 ×

Le combi électrique Volkswagen ID.Buzz obtient la note maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.



Le combi électrique Volkswagen ID.Buzz a totalisé 92% pour la protection des adultes, 87% pour la protection des enfants, 60% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 90% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.



La robustesse de la structure du véhicule et le grand nombre de systèmes d'aide à la conduite équipé de série permettent au combi électrique Volkswagen d'obtenir une excellente évaluation.



La note de sécurité atteste des scores du combi électrique Volkswagen en matière de protection lors d'un impact et de protection des occupants, ainsi que de la qualité de ses équipements notamment en technologies d'évitement des accidents à la fois fiables et complètes.



L'ID. Buzz est doté de série d'airbags frontaux pour le conducteur et le passager avant et d'airbags centraux et latéraux au sein de l'habitacle ainsi que d'airbags rideaux.



En associant à ces airbags une structure de caisse robuste, le combi électrique de Volkswagen obtient un score de 92 % en matière de protection des occupants adultes.



L'ID. Buzz offre au conducteur une grande variété de systèmes d'aide à la conduite et de systèmes de freinage d'urgence fournis de série et/ou en option. Ainsi, dans la catégorie « Aide à la sécurité », ces systèmes ont permis à l'ID. Buzz d'obtenir un score de 90 % du total de points possibles.



Dans sa version la plus équipée, l'ID. Buzz embarque plus de 30 systèmes d'aide à la conduite.



De nombreux systèmes d'aide à la conduite comme la technologie « Car2X » (utilisation des données de localisation véhicule à véhicule permet d'avertir de dangers dans l'environnement immédiat et le système de surveillance périmétrique « Front Assist » avec détection des piétons et des cyclistes (système de surveillance périmétrique avec fonction de freinage d'urgence) et le système de protection proactive des occupants (rétraction de la ceinture en cas d'urgence) sont inclus de série.



L'éventail des systèmes d'aide à la conduite comprend des technologies connectées telles que le « Travel Assist » avec utilisation des données de localisation véhicule à véhicule et la « fonction mémoire » pour le stationnement automatisé sur un trajet préalablement enregistré, « Car2X » (avertissements et notifications de danger dans la zone proche locale).



Le « Travel Assist avec données de localisation véhicule à véhicule » permet un guidage transversal et longitudinal semi-automatisé sur toute la plage de vitesse et le changement de voie assisté sur autoroute (à partir de 90 km/h). Si des données de localisation sont disponibles, le « Travel Assist avec données de localisation véhicule à véhicule » dépend uniquement de la détection d'une limitation de voie pour maintenir la trajectoire.



L'assistant de stationnement « Park Assist Plus » intègre une fonction mémoire pour un stationnement automatisé au domicile dans un garage, sous un abri voiture ou encore sur une place de stationnement réservée au bureau.



Jusqu'à 35 calculateurs peuvent être maintenus à jour avec les dernières versions logicielles dans l'ID. Buzz grâce aux mises à jour « Over-the-air ».



Résultats Euro NCAP 2022 du combi électrique Volkswagen ID.Buzz:



Note globale: 5

Protection des adultes: 92%

Protection des enfants: 87%

Protection des piétons: 60%

Présence de systèmes d'aide à la conduite: 90%

Bdn, écrit le 12/12/2022