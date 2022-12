Le grand SUV Lexus RX obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022 Le grand SUV Lexus RX obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022 ×

Le grand SUV Lexus RX obtient la note maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.



Le grand SUV Lexus RX a totalisé 90% pour la protection des adultes, 87% pour la protection des enfants, 89% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 91% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.



La construction robuste et le haut niveau de sécurité passive du Lexus RX offrent une excellente protection en cas d'impact.



Le Lexus Safety System plus intègre une gamme complète de fonctions de sécurité et d'assistance à la conduite.



Le Lexus RX surveille en permanence le trafic autour du véhicule et la route devant le véhicule, à l'affût des risques d'accident. Lorsqu'il détecte un danger, il avertit le conducteur et, si nécessaire, ajuste la vitesse, la direction et le freinage pour aider le conducteur à éviter tout choc, ou en atténuer les conséquences.



Le Système de sécurité pré-collision (PCS) du Lexus RX combine un radar et une caméra pour obtenir une large plage de détection et identifier tous types de dangers. Lorsque le véhicule tourne à gauche ou à droite à une intersection, il peut détecter un risque de collision frontale avec le trafic venant en sens inverse et les piétons qui traversent. Le temps de réponse est réduit et la correction active de trajectoire fournit instantanément une assistance à la direction et au freinage afin d'aider le Lexus RX à rester stable et dans sa voie de circulation même si le conducteur doit soudainement éviter un obstacle.



Le Système de sécurité pré-collision (PCS) peut également détecter et annuler une utilisation soudaine et involontaire de l'accélérateur lors d'un déplacement à basse vitesse.



Le moniteur d'angle mort (BSM) et l'avertisseur de circulation arrière avec freinage automatique (RCTA) permettent de dépasser et de manœuvrer en toute sécurité, tandis que l'avertisseur de circulation avant (FCTA) avertit de l'approche de véhicules sur les côtés aux carrefours avec une mauvaise visibilité.



Le moniteur d'angle mort joue également un rôle dans la fonction Safe Exit Assist (SEA) qui, associée au système d'ouverture de porte e-latch de la voiture, empêche l'ouverture des portes si des véhicules arrivent par l'arrière.



L'assistance à la conduite proactive (PDA) entre en jeu lorsque le RX circule à basse vitesse en ville. Il utilise la caméra avant du Lexus RX pour repérer les dangers tels que les piétons sur le point de traverser ou marchant le long de la route, les voitures garées et les cyclistes.



Lors des longs trajets sur autoroute, le régulateur de vitesse dynamique (DRCC) maintient une distance sûre par rapport au véhicule qui précède, ralentissant le Lexus RX jusqu'à l'arrêt si nécessaire. Il peut répondre aux commandes vocales et ajuster automatiquement la vitesse du véhicule lorsque le véhicule approche d'une courbe, pour assurer stabilité et fluidité. Le système peut également ajuster la vitesse pour empêcher le dépassement d'un véhicule du mauvais côté sur une route à plusieurs voies.



Le système de maintien dans la file de circulation (LTA) avec alerte de franchissement de ligne aide à garder la voiture correctement centrée dans sa voie, tandis que la lecture automatique des panneaux de circulation (RSA) répète les indications sur l'écran multi-informations du conducteur, avec un lien au régulateur de vitesse dynamique (DRCC) pour un ajustement facile lorsqu'une limitation de vitesse change.



La conduite de nuit est également facilitée grâce au réglage automatique des phares entre les feux de croisement et les feux de route, avec les feux adaptatifs (AHS) ou l'allumage automatique des feux (AHB).



Il est naturel que les conducteurs se fatiguent lors d'un long trajet, ce qui affecte leur niveau d'attention et la rapidité de leurs réactions.



Le Driver Monitor utilise une caméra montée au-dessus du volant pour vérifier en permanence l'état du conducteur. Il sait reconnaître un conducteur qui a perdu sa concentration en raison de la fatigue ou d'un malaise.



Le moniteur est relié aux systèmes de sécurité active du Lexus RX. Si le conducteur ne répond pas aux alertes, le dispositif interrompt l'accélération, arrête le véhicule de manière contrôlée et actionne les feux de détresse.



Les mises à jour logicielles à distance permettent d'optimiser et d'enrichir ces dispositifs de sécurité.



Résultats Euro NCAP 2022 du grand SUV Lexus RX:



Note globale: 5

Protection des adultes: 90%

Protection des enfants: 87%

Protection des piétons: 89%

Présence de systèmes d'aide à la conduite: 91%

Bdn, écrit le 12/12/2022