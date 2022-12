Le monospace Volkswagen Touran obtient quatre étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP 2022 Le monospace Volkswagen Touran obtient quatre étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP 2022 ×

Le monospace compact Volkswagen Touran obtient quatre étoiles sur cinq possibles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.



Le monospace compact Volkswagen Touran a totalisé 77% pour la protection des adultes, 81% pour la protection des enfants, 62% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 66% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.



Le Volkswagen Touran avait réalisé le score maximal de cinq étoiles à l'issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP, dans le cadre d'une notation en 2015.



Le Volkswagen Touran avait obtenu un score de 88% pour la protection des adultes, de 89% pour la protection des enfants, de 71% pour la protection des piétons et de 76% pour la présence de systèmes d'aide à la conduite.



Le Touran avait obtenu les cinq étoiles sur la base de son châssis optimisé, de ceintures de sécurité très efficaces, d'une association siège-airbag optimisée et de systèmes d'aides à la conduite.



Le Touran est équipé de nombreux systèmes de sécurité de série. Il est équipé notamment d'airbags conducteur et passager avant (avec désactivation de l'airbag passager et airbag genoux pour le conducteur) et d'airbags de tête pour les passagers avant et arrière, y compris des airbags latéraux.



Les appuis-tête limitent le risque de coup du lapin et le signal de non bouclage de ceinture de sécurité est disponible pour tous les sièges.



Le Touran intègre également les systèmes tels que le correcteur électronique de trajectoire (ESC) avec assistance au contrebraquage, l'ABS avec assistance au freinage, système de freinage anti-multi-collision, le contrôle de la pression des pneus et le détecteur de fatigue (Driver Alert) de série.



Reposant sur une carrosserie à sécurité optimisée à base d'aciers rigides, le Touran embarque jusqu'à neuf airbags et toute une gamme de nouveaux systèmes d'aide à la conduite.



Parmi les systèmes d'aide à la conduite proposés sur le Touran figurent le freinage anti multi-collisions, le régulateur de vitesse adaptatif ACC, le système Front Assist avec freinage d'urgence en ville, l'assistant de conduite en embouteillage, un système proactif de protection des occupants, le système Side Assist avec assistant de sortie de stationnement et un assistant de manœuvre pour remorque Trailer Assist.



Le freinage anti multi-collisions (de série) freine automatiquement le véhicule accidenté afin de réduire l'énergie cinétique résiduelle. Le déclenchement du freinage anti multi-collisions est basé sur la détection d'un impact primaire par les capteurs d'airbag. Le freinage anti multi-collisions peut à tout moment être « repris en main » par le conducteur. Ainsi, si ce dernier appuie sur l'accélérateur, il sera immédiatement désactivé. Le freinage anti multi-collisions est également mis hors fonction si le conducteur procède lui-même à un freinage d'urgence impliquant une décélération encore plus forte.



Dès que le système de protection proactive des occupants (de série) détecte une situation potentiellement accidentogène (au travers, par exemple, d'un freinage à fond), les ceintures de sécurité du conducteur et du passager sont pré-tendues afin d'optimiser la protection apportée par le système d'airbags et de ceintures. En présence d'une situation instable extrêmement critique, telle qu'un violent survirage ou sous-virage avec intervention de l'ESP, les vitres latérales et le toit ouvrant panoramique se referment presque entièrement. Dans ces conditions, les airbags tête et airbags latéraux pourront s'appuyer contre les vitres et le toit pour déployer leur efficacité maximale.



Le système Side Assist avec assistant de sortie de stationnement permet d'éviter des accidents graves, notamment sur autoroute et lors des sorties de stationnement en marche arrière. Sur autoroute, en détectant les véhicules lents ou qui effectuent un dépassement rapide dans l'angle mort, en avertissant le conducteur grâce à des LED disposées dans le rétroviseur extérieur et en rendant les manœuvres de dépassement plus sûres. Lors des sorties de stationnement en marche arrière, en identifiant les véhicules se rapprochant sur les côtés avec un module de capteur basé sur un système de radar. En cas de risque de collision, l'assistant envoie un avertissement d'abord visuel, puis sonore. Si la situation n'est pas désamorcée par le conducteur et en cas de risque d'impact immédiat, le système engage automatiquement une manœuvre de freinage.



Le système d'avertissement et de freinage automatique en cas de risque de collision Front Assist avec freinage d'urgence en ville avertit le conducteur d'un risque de collision s'il roule de manière trop rapprochée à haute vitesse et freine automatiquement la voiture en cas de besoin.



Le système d'aide à la conduite Trailer Assist rend les manœuvres avec remorque plus faciles que jamais. Pour entrer en marche arrière dans une allée perpendiculaire à la route avec une remorque, le conducteur doit s'arrêter à un endroit approprié, puis engager la marche arrière. Il active ensuite le système d'une simple pression sur une touche. Le combiné d'instrument permet alors de visualiser à l'écran l'angle en cours et l'angle possible. Ce calcul s'appuie sur des algorithmes de traitement d'image à partir des données fournies par la caméra de recul qui observe et analyse l'angle d'articulation de la remorque. À l'aide du bouton de réglage de rétroviseur, qu'il commande comme un joystick, le conducteur peut régler en continu l'angle voulu pour son attelage. Les ordres de braquage ainsi envoyés sont transmis au Touran et le conducteur n'a plus qu'à commander les pédales d'accélérateur et de freinage. Le braquage est assuré automatiquement par la direction assistée électromécanique.



Le régulateur de distance ACC utilise un capteur radar intégré à l'avant de la voiture. Le conducteur peut régler la vitesse à observer dans une plage de 30 à 160 km/h. Le régulateur de distance ACC fonctionne aussi bien avec une boîte de vitesses manuelle qu'avec la boîte à double embrayage DSG. Sur tous les modèles équipés d'une boîte DSG, l'ACC freine derrière une voiture qui s'arrête, jusqu'à immobiliser entièrement le Touran. Si le Touran est équipé d'une boîte DSG, l'ACC relance la voiture automatiquement. Le système ACC respecte la vitesse choisie au préalable, ainsi qu'une distance de sécurité prédéfinie. Il ralentit ou accélère automatiquement en conditions de trafic continu. Le comportement dynamique peut être modulé en sélectionnant l'un des programmes de conduite ou un profil de conduite disponible en option.



Résultats Euro NCAP 2022 du monospace compact Volkswagen Touran:



Note globale: 4

Protection des adultes: 77%

Protection des enfants: 81%

Protection des piétons: 62%

Présence de systèmes d'aide à la conduite: 66%

Bdn, écrit le 12/12/2022