Le SUV de taille intermédiaire Mercedes GLC obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2022

Le SUV de taille intermédiaire Mercedes GLC obtient la note maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.



Le SUV de taille intermédiaire Mercedes GLC a totalisé 92% pour la protection des adultes, 90% pour la protection des enfants, 74% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 84% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.



Le pack d'aide à la conduite Plus, en option, comprend l'assistant de distance actif Distronic, l'assistant de direction actif, l'assistant de freinage actif, l'assistant de direction évasive, l'assistant de maintien de voie actif, l'assistant d'angle mort actif et Pre- Safe Plus ainsi que l'assistant d'embouteillage actif et Presafe Impulse Side.



En cas de danger, les systèmes aident le conducteur à réagir à une collision imminente en fonction de la situation de conduite.



L'assistant de régulation de distance Distronic actif peut maintenir automatiquement la distance programmée avec le véhicule en amont sur tous types de routes (autoroute, route secondaire et en ville). L'assistant de régulation de distance Distronic actif réagit aux véhicules à l'arrêt sur la chaussée jusqu'à une vitesse de 100 km/h.



L'assistant directionnel actif aide le conducteur à suivre sa trajectoire sur une plage de vitesse allant jusqu'à 210 km/h. L'assistant directionnel actif intègre la reconnaissance de la voie avec des caméras panoramiques.



Outre les limitations de vitesse jalonnant habituellement le parcours, l'assistant de signalisation routière reconnaît les panneaux suspendus au-dessus de la route et les signalisations de chantier. Le système reconnaît certaines injonctions conditionnelles, par exemple « par temps humide », en analysant tous les capteurs du véhicule.



Résultats Euro NCAP 2022 du SUV de taille intermédiaire Mercedes GLC:



Note globale: 5

Protection des adultes: 92%

Protection des enfants: 90%

Protection des piétons: 74%

Présence de systèmes d'aide à la conduite: 84%

Bdn, écrit le 12/12/2022