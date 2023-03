Le SUV hybride rechargeable Mazda MX-30 crédité de cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP

Leest considéré comme uneen termes de spécifications touchant à la sécurité active et passive.A ce titre, leest crédité des mêmes résultats Euro NCAP que le SUV électrique Mazda MX-30.Le MX-30 R-EV est un SUV hybride rechargeable qui revendique une autonomie de 85 km en mode électrique pour une autonomie combinée pouvant atteindre 680 km.Le MX-30 R-EV embarque une motorisation électrique associée à une batterie de 17,8 kWh et à un moteur rotatif de 830 cm³ faisant office de générateur d'autonomie.Étant donné l'absence de liaison mécanique entre le bloc thermique et les roues, le moteur rotatif joue simplement le rôle de générateur d'autonomie.Le MX-30 est propulsé en permanence par son moteur électrique, tout en consommant de l'essence.Le moteur à essence rotatif à simple rotor de 830 cm³ qui fait office de générateur permet d'accomplir de longs trajets routiers sans avoir à se soucier ni de l'autonomie ni du besoin de recharge du véhicule.Le moteur rotatif est positionné aux côtés du générateur et d'un moteur électrique hautes performances dans le compartiment moteur.Le SUV électrique Mazda MX-30 s'est vu décerner la note maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP (European New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole de tests 2020.Le SUV électrique Mazda MX-30 a réalisé un score de 91 % pour la protection des adultes, de 87 % pour la protection des enfants, de 68 % pour la protection des usagers vulnérables de la route (sécurité des piétons) et de 73 % pour la présence de systèmes d'aide à la conduite.Parmi tous les véhicules soumis au nouveau protocole 2020 des crash-tests Euro NCAP, le Mazda MX-30 est celui qui a enregistré le meilleur résultat (91 %) en matière de protection des occupants adultes.Le Mazda MX-30 a totalisé le maximum de points possible lors des essais de chocs latéraux, ainsi que la meilleure note aux essais de chocs frontaux et latéraux réalisés avec des mannequins d'enfants de 6 et 10 ans.Les cinq étoiles Euro NCAP du MX-30 sont le fruit de trois facteurs clés : l'architecture Skyactiv qui se distingue par une structure de caisse alliant une rigidité élevée, un fort pouvoir d'absorption des chocs et une grande légèreté ; un large éventail de technologies de sécurité qui permettent aux conducteurs d'identifier les risques potentiels et de réduire la probabilité de dommages matériels ou de blessures ; et des normes strictes en matière de protection des piétons qui contribuent à réduire l'impact des collisions avec les usagers de la route les plus vulnérables.Sur le plan stylistique, le SUV compact électrique Mazda se distingue par ses portes antagonistes. Cet élément de design n'a pas incidence dommageable sur la sécurité du véhicule.« l'analyse des détériorations subies par l'élément déformable lors du test de collision frontale décalée a révélé que lors d'un tel choc, la structure du MX-30 n'exposait pas les occupants du véhicule percuté à un risque élevé », ont déclaré les responsables des tests Euro NCAP. « Aussi bien lors du choc latéral contre une barrière - simulant une collision par un autre véhicule, que lors du choc - plus grave - contre un poteau, toutes les parties les plus exposées du corps des occupants ont été correctement protégées et le véhicule a décroché le maximum de points lors de ces deux essais ».Solidement intégrée à la structure de caisse du véhicule, la batterie contribue à renforcer la rigidité globale de la caisse et à garantir une excellente réactivité du véhicule aux sollicitations du conducteur.Le MX-30 repose sur une structure de caisse à haute rigidité qui intègre une grande quantité d'acier à ultra haute résistance dont de l'acier de classe 1 310 MPa.Le MX-30 embarque des technologies de sécurité i-Activsense.La prévention des accidents et limitation des dommages est assurée par une aide au freinage intelligent en marche arrière (SBS-R), la reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche arrière, une aide au freinage intelligent (SBS) avec fonction de prévention des accidents aux intersections et un système d'urgence de maintien de trajectoire avec aide au maintien dans la file et surveillance des angles morts.L'aide à l'identification des dangers potentiels est facilitée par des phares à LED adaptatifs (ALH), la gestion automatique des feux de route (HBC), une caméra 360°, un système de reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche avant (FCTA), un système de surveillance des angles morts (BSM), un système de reconnaissance active d'obstacles en marche arrière (RCTA), un avertisseur de franchissement de ligne (LDWS), un dispositif de maintien dans la file (LAS) et un système de surveillance des angles morts (BSM) avec correction de trajectoire automatique (BSP).Les aides à la conduite comprennent une reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR), un limiteur de vitesse intelligent (ISA), un système d'alerte du conducteur (DAA) avec caméra, un régulateur de vitesse adaptatif (MRCC) et un système d'aide au trafic (CTS).Note globale: 5Protection des adultes: 91 %Protection des enfants: 87 %Protection des piétons: 68 %Présence de systèmes d'aide à la conduite: 73 %