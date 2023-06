La technologie d'assistance à la conduite basée sur le Lidar permet l'évitement des collisions aux intersections

Les accidents causés par une erreur du conducteur aux intersections peuvent entraîner des blessures et des dommages importants. Nissan complète sa technologie d' assistance à la conduite basée sur leavec l'évitement des collisions aux intersections.Le système développé par NissanLe système est conçu pour réagir instantanément à l'évolution de la situation par des mesures telles que le freinage d'urgence ou le desserrage des freins lorsque le danger a été évité.Le système Nissan, en cours de développement, est conçu pour améliorer l'évitement automatique des collisions dans des situations difficiles grâce à des capacités avancées de détection et de prise de décision.Takao Asami, Senior Vice President, head of Nissan's Reserch and Advanced Engineering Division, déclare : « Le développement de cette technologie s'inscrit dans le cadre d'Ambition 2030, la vision à long terme de l'entreprise. Nous sommes sur la bonne voie pour achever le développement de la technologie d'assistance à la conduite utilisant la technologie Lidar de nouvelle génération d'ici le milieu des années 2020. Nissan développe des technologies que les clients peuvent utiliser en toute tranquillité et qui peuvent contribuer à une réduction significative des accidents de la route sur la base d'une analyse continue des collisions qui se produisent quotidiennement. »