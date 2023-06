Le comportement des conducteurs sur autoroute continue de se dégrader

Les vacances d'été approchent et comme chaque année, des millions d'automobilistes s'apprêtent à prendre la route vers leur destination estivale.



Les conclusions de l'Observatoire des Comportements sur Autoroute 2023 de Sanef montrent une dégradation des comportements sur autoroute.



La vitesse se maintient à un niveau élevé : 42 % des conducteurs roulent au-dessus de la vitesse autorisée. Ils étaient 38 % en 2018.



L'occupation des voies est toujours aussi mal respectée : 39% des conducteurs continuent d'occuper la voie du milieu alors qu'ils pourraient se rabattre sur la voie de droite.



L'utilisation des clignotants n'est toujours pas systématique : 28 % des conducteurs ne signalent pas leur dépassement (29% pour 2022 et pour 2019)et 39% n'utilisent pas les clignotants pour signaler qu'il se rabattent (respectivement 45% pour 2022 et 38% en 2019).



Le respect des distances de sécurité "s'améliore" en 2023 : 22% des véhicules roulent trop près du véhicule qui les précède contre 29% en 2022. Un bémol, l'année 2022 avait connu les plus mauvais résultats depuis la création de l'Observatoire des Comportements sur Autoroute de Sanef.



Des comportements de conducteurs de poids-lourds sont préoccupants.



4,3 % conducteurs de poids-lourds circulant sur la voie de droite débordent sur la bande d'arrêt d'urgence, soit une intrusion toutes les 3 mn en moyenne.



25,5 % des conducteurs de poids-lourds ne respectent pas la distance réglementaire de 50 mètres avec le véhicule qui les précède.



L'Observatoire des Comportements sur Autoroute 2023 de Sanef montre également:



Sur la vitesse:



La vitesse moyenne stagne à 128 km/h.

Sur la voie de gauche, la vitesse moyenne est de 137 km/h.

3 % des conducteurs observés toutes voies confondues dépassent les 150 km/h.

La nuit, ce sont 51 % des conducteurs qui roulent au-dessus de 130 km/h.

La vitesse est la cause principale dans 16 % des accidents sur autoroute, soit 1 accident sur 6.



Sur les distances de sécurité:



Garder sur autoroute ses distances avec le véhicule qui précède est primordial, car si un événement imprévu survient, il est quasiment impossible d'éviter l'accident à 130 km/h.



De nombreux accidents mortels sur autoroute sont des suraccidents et impliquent plusieurs véhicules.



Sur l'occupation des voies:



Rester sur la voie du milieu peut sembler plus confortable aux conducteurs. Cette attitude est interdite et dangereuse. En effet, elle peut provoquer une vive irritation de la part des autres conducteurs et engendrer des comportements sur autoroute inadaptés voire risqués.



La dangerosité de l'occupation de la voie centrale est souvent sous-estimée :

• Elle induit des manœuvres de dépassement plus délicates : déboîter sur 2 voies présente des risques en raison des problèmes de visibilité et d'angles morts.

• Elle peut aussi provoquer des comportements risqués et interdits comme le dépassement par la droite.



Le code de la route impose aux conducteurs de rouler sur la voie de droite lorsque celle-ci est libre. Le week-end, plus d'1 conducteur sur 2 occupe la voie centrale alors qu'ils pourraient se rabattre sur la voie de droite.



Sur l'utilisation des clignotants:



Obligatoire, l'utilisation des clignotants est un élément de sécurité essentiel, car il est le seul moyen de communiquer avec les autres conducteurs et permet de signaler tout changement de file.



L'utilisation des clignotants concourt à la sécurité de tous, en particulier sur autoroute, il est à la fois obligatoire et nécessaire, autant pour doubler que pour se rabattre.



Méthodologie : étude scientifique réalisée par le Cerema Normandie sur une zone géographique neutre de l'autoroute A13. La collecte des données est réalisée grâce à des moyens techniques et une observation dans le flux de circulation.



Source: Observatoire des Comportements sur Autoroute Sanef 2023



Crédit photos : DronePress