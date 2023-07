La grande berline électrique Nio ET5 obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2023

Laobtient laà l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP La grande berline électrique Nio ET5 de 2 170 kg a totalisé 96% pour la protection des adultes, 85% pour la protection des enfants, 83% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 81% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.Les véhicules électriques Nio ET5 (grande berline) et EL7 (grand SUV ) sont les premiers véhicules testés, selon le protocole de sécurité Euro Ncap 2023 récemment mis à jour, à obtenir 5 étoiles.En 2023,pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.Les Nio ET5 et EL7 ont été les premiers véhicules à entreprendre les tout scénarios de sécurité active Euro NCAP, introduits en 2023 : Car-to-Motorcycle, Car-to-Car Crossing, Car-to-Car Head-on, Dooring et Driver Surveillance de l'état.L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP en 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.Le véhicule de marque chinoise Nio ET5 affiche de bons niveaux de sécurité passive avec une bonne protection pour les genoux et les fémurs du conducteur et du passager ainsi que des occupants de différentes tailles assis dans différentes positions dans la voiture Le véhicule enregistre des performances élevées dans la plupart des cas de test.La Nio ET5 montre le rythme rapide que la technologie de sécurité active a pris au fil des ans pour éviter des types d'accidents complexes de plus en plus nombreux.Le manque de performance dans certains des scénarios les plus difficiles (le croisement de voiture à voiture à des vitesses plus élevées) suggère qu'il y a encore place à l'amélioration et que les scénarios de 2023 laissent la barre haute pour la période à venir.La voiture dispose d'un système eCall, qui alerte les services d'urgence en cas d'accident.La voiture dispose également d'un système qui déclenche les freins après un impact, pour éviter les collisions secondaires.La Nio ET5 a également démontré que, si le véhicule entrait dans l'eau, les portes et les fenêtres resteraient fonctionnelles assez longtemps pour permettre aux occupants de sortir du véhicule.Nio est l'un des premiers fabricants sur le marché à monter un capteur Lidar ultra longue portée sur le toit de ses voitures ET5 et EL7. Il s'agit de l'un des capteurs de la prochaine génération qui sera utilisé pour la future conduite automatisée . Le Lidar, apporte dès aujourd'hui des avantages à la capacité d'évitement des collisions des véhicules Nio équipés, l'aidant à atteindre un score élevé d'assistance à la sécurité.Le capteur est monté sur le toit au-dessus du pare-brise dans ce que le constructeur automobile chinois Nio appelle la position de la tour de guet, ce qui permet au capteur de fonctionner sur une longue portée, facilitant les performances à grande vitesse en offrant une meilleure vue de la route devant.Note globale: 5Protection des adultes: 96%Protection des enfants: 85%Protection des piétons: 83%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 81%