La ceinture de sécurité connectée optimise activement la position de l'occupant avant un accident

Lacommence par uneet uneLaafin de limiter les risques de blessure en cas d'accident de la route.En utilisant lesdu véhicule, la ceinture de sécurité connectée peut activement placer les occupants du véhicule dans une position d'assise plus optimale avant une éventuelle collision.Leoffre une sécurité accrue dans les situations de conduite critiques.Si le système est alerté d'une situation potentiellement dangereuse,, ce qui peut améliorer la fonctionnalité du système de retenue.Le cœur du système est le rétracteur de ceinture électromécanique ACR8 qui peut également réduire le jeu de la ceinture ou alerter le conducteur en faisant vibrer la sangle de la ceinture.Les deux systèmes de retenue, la ceinture de sécurité et l'airbag, fonctionnent de pair en matière de protection : la ceinture de sécurité retient d'abord le haut du corps, mais dans les millisecondes qui suivent l'accident, elle le relâche de manière contrôlée, en direction de l'airbag, jusqu'à ce que l'airbag retienne l'occupant.Si la ceinture ne dispose pas de ces marges de manœuvre, parce que le buste est trop incliné vers l'avant au moment de l'accident, le risque de blessure est plus élevé.Dès que la ceinture de sécurité connectée est bouclée, l'ACR8 réduit activement le jeu en resserrant la ceinture une fois de manière précise afin qu'elle s'ajuste parfaitement à l'occupant. Si les capteurs du véhicule détectent une situation de conduite critique susceptible d'entraîner un freinage brusque ou une collision, le système de ceinture de sécurité connectée peut utiliser ce temps pour renforcer la protection de l'occupant. Le système est connecté aux capteurs mais aussi au freinage d'urgence automatique. Le système place l'occupant dans la bonne position et l'y maintient pendant la manœuvre de freinage. En cas d'accident, l'ACR8 optimise la tension de la ceinture avant le déclenchement de l'airbag. L'interaction des deux systèmes de protection améliore l'efficacité des systèmes de retenue.Le système de ceinture de sécurité connectée ACR8 peut également être utilisé comme transmetteur de signaux haptiques, pour avertir ou transmettre des informations à l'occupant.Il peut envoyer un signal pour alerter le conducteur lorsqu'un autre système détecte qu'il est fatigué.Lors du passage de la conduite automatisée à la conduite manuelle, l'ARC8 peut utiliser des impulsions à haute fréquence de la sangle de la ceinture de sécurité pour avertir le conducteur qu'il doit reprendre le contrôle.De cette manière, le système de ceinture de sécurité peut être intégré à l'interface utilisateur des véhicules automatisés pour attirer l'attention du conducteur.