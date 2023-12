Le grand SUV électrique Vinfast VF8 obtient quatre étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP 2023

Leobtient(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2023.Le grand SUV électrique Vinfast VF8 de 2 520 kg a totalisé 76% pour la protection des adultes, 89% pour la protection des enfants, 77% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 79% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP en 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.Le VF8 est équipé d'airbags frontaux, conducteur et passager avant, d'airbags rideaux (gauche et droit), d'airbags latéraux pour les sièges avant (gauche et droit), d'airbags latéraux pour les sièges arrière (gauche et droit), d'un airbag avant pour les genoux (gauche et droit) et d'un airbag pour siège avant du milieu. Au total, onze airbags assurent la protection des occupants du véhicule en cas de choc.Le VF8 est équipé de: une assistance au maintien dans la voie, une alerte en cas de collision, la surveillance du conducteur, le stationnement entièrement automatique et la possibilité d'appeler le véhicule.VinFast propose troisdéveloppées par VinAI : le système de surveillance du conducteur (DMS), le système de surveillance de la vision périphérique (SVM) et l'aide à la conduite de niveau 2 plus.Le système de surveillance du conducteur (DMS) repose sur la reconnaissance faciale, une caméra infrarouge et des capteurs embarqués qui permettent de vérifier si le conducteur est fatigué ou distrait et de renforcer la sécurité.Le système de surveillance de la vision périphérique (SVM) permet aux conducteurs de contrôler ce qui se passe à l'extérieur du véhicule et de passer d'une vue à l'autre, voire même d'obtenir une vue en 3D pour éliminer les angles morts et identifier les obstacles.VinAI a développé des modules de détection, de programmation et de contrôle pour le système d'aide à la conduite de niveau 2 plus.Le VF 8 électrique est équipé depour les versions Eco et Plus, et de niveau 3 à 4 pour la version Premium.Le forfait Smart Driving comprend, entre autres, l'aide au changement automatique de voie, l'aide avancée au stationnement, y compris le stationnement automatique et la sortie du véhicule à distance, l'assistant vocal, la surveillance à 360 degrés de l'environnement dans le cadre de la navigation intelligente et des options telles que le Domicile Mobile, le Bureau mobile et le commerce électronique.Note globale: 4Protection des adultes: 76%Protection des enfants: 89%Protection des piétons: 77%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 79%