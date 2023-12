Le SUV de taille moyenne Honda ZR-V obtient quatre étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP 2023

Leobtient(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2023.Le SUV de taille moyenne Honda ZR-V de 1 635 kg a totalisé 79% pour la protection des adultes, 86% pour la protection des enfants, 81% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 68% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP en 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.Une, notamment un châssis en acier haute résistance, s'ajoute à une carrosserie qui offre une protection élevée en cas de collision frontale, arrière ou latérale. Le placement stratégique d'acier haute résistance contre des éléments souples permet de dévier l'énergie des impacts et de protéger les occupants en cas d'accident.Leest également doté de la technologie ACE de Honda. La structure de carrosserie à compatibilité avancée ACE (Advanced Compatibility Engineering), utilise un réseau de structures à l'avant du châssis pour absorber et dévier l'énergie en cas de collision frontale. Cela permet de réduire l'énergie transmise à l'habitacle ainsi que de disperser de manière plus homogène les forces transmises aux autres véhicules impliqués.Le SUV Honda embarque unet unLe modèle est équipé de 10 airbags, dont un airbag frontal central pour éviter les chocs entre le conducteur et le passager avant en cas d'impact latéral, et un airbag au niveau du genou pour les occupants avant. Tous les airbags du ZR-V sont dotés de la technologie i-SRS de Honda, qui génère une pression uniforme autour de l'airbag de manière plus rapide qu'un système conventionnel.La caméra et les capteurs du ZR-V bénéficient des dernières technologies de Honda. À l'avant, le système comprend un objectif grand angle avec un champ de vision horizontal de 100° qui, associé à une puce de traitement d'image à haute vitesse, améliore la précision de détection des objets du système de freinage pour la prévention des collisions et d'autres applications.Lesexploitent les données de la caméra en conjonction avec un éventail de capteurs haute technologie, pour prévenir et seconder le conducteur dans des scénarios de conduite potentiellement dangereux.Le système de freinage pour la prévention des collisions actionne les freins s'il détermine qu'une collision frontale est inévitable. Un signal sonore retentit et, si nécessaire, les freins sont automatiquement actionnés.Activé en permanence par défaut, le système de prévention des sorties de route alerte le conducteur si le véhicule sort de sa voie sans que les clignotants aient été enclenchés.Il est complété par le système d'assistance au maintien dans la voie de circulation LKAS (Lane Keeping Assist System), qui réduit la charge du conducteur et assure le bon positionnement de la voiture en apportant une assistance discrète aux mouvements de direction pour que le ZR-V ne quitte pas la voie détectée.Le système d'assistance dans les embouteillages (Traffic Jam Assist) réduit la charge de travail du conducteur dans une circulation dense à basse vitesse en contribuant à maintenir le véhicule dans sa voie, dès 0 km/h. Lorsque la circulation se fluidifie à nouveau, à partir de 72 km/h, le système passe automatiquement au mode d'assistance au maintien dans la voie de circulation.Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation (Traffic Sign Recognition System) détecte et reconnaît automatiquement plus de 90 % des panneaux et les affiche sur le tableau de bord derrière le volant. Le système peut rapidement avertir le conducteur s'il s'approche d'un panneau spécifique, tel qu'une limitation de vitesse ou une autre restriction. Il peut également informer le conducteur au préalable de la présence de panneaux, pour lui permettre d'anticiper les croisements.Les phares adaptatifs passent automatiquement des feux de route aux feux de croisement lorsqu'un véhicule arrive en sens inverse ou qu'un véhicule est détecté en amont. Les feux de route automatiques sont activés au moyen du capteur avant, qui les allume automatiquement pendant la conduite de nuit ou dans des conditions médiocres, en cas de brouillard par exemple.Le système de surveillance de l'attention du conducteur (Driver Attention Monitor) permet au conducteur d'être alerté en cas de baisse de la vigilance, pour améliorer la réactivité lors de longs trajets. Le système utilise un capteur d'angle pour mesure le degré des corrections du volant effectuées par le conducteur afin de bien rester dans sa voie. S'il perçoit une activité de correction inhabituelle et continue, le système invite le conducteur à faire une pause. Le système de surveillance de l'attention du conducteur reste actif en continu et les utilisateurs peuvent personnaliser les alertes dans le menu paramètres à partir de l'écran audio.Note globale: 4Protection des adultes: 79%Protection des enfants: 86%Protection des piétons: 81%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 68%