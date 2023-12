Le SUV électrique de taille intermédiaire Byd Seal U obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2023

Le SUV électrique de taille intermédiaire Byd Seal U obtient la note maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-tests de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2023.



Le SUV électrique de taille intermédiaire Byd Seal U de 2 147 kg a totalisé 90% pour la protection des adultes, 86% pour la protection des enfants, 83% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 77% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.



En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.



L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP en 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.



La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.



Le SUV Byd Seal U utilise la dernière technologie CTB (Cell-to-Body) de Byd qui intègre le corps et la batterie Blade pour des niveaux élevés de résistance structurelle.



Le SUV Byd Seal U bénéficie du dernier iTAC (Intelligent Torque Adaption Control) de Byd pour des performances avancées de stabilité et de sécurité.



Avec de solides scores pour la protection des adultes à 90% et la protection des occupants à 86%, la Seal U dispose également d'une richesse de sécurité active et passive



La Seal U a obtenu un maximum de points dans le test de la barrière latérale et le test de l'impact du poteau latéral.



La Seal U a obtenu des notes parfaites dans les tests d'installation de sièges pour enfants.



Résultats Euro NCAP 2023 du SUV électrique de taille intermédiaire Byd Seal U:



Note globale: 5

Protection des adultes: 90%

Protection des enfants: 86%

Protection des piétons: 83%

Présence de systèmes d'aide à la conduite: 77%