Le grand SUV électrique XPeng G9 obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2023

Leobtient la note maximale de(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2023.Le grand SUV électrique XPeng G9 de 2 210 kg a totalisé 85% pour la protection des adultes, 85% pour la protection des enfants, 78% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 78% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP en 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.La note cinq étoiles d'Euro NCAP reconnaît lade la carrosserie du XPeng G9 et ses caractéristiques en matière de sécurité passive, conçues pour protéger les passagers en cas de collision. Ces caractéristiques permettent conjointement de gérer efficacement les forces de collision, de réduire l'accélération de l'impact et de minimiser le risque de blessures pour les occupants.La structure du XPeng G9 est composée de matériaux robustes, notamment de l'acier à haute résistance, pour une protection améliorée lors des collisions.La structure du châssis conçue comme une cage permet une répartition efficace des forces de collision multidirectionnelles et protège les passagers contre les forces de l'impact.L'avant du G9 est conçu pourafin de mieux protéger le conducteur et les passagers en cas de collision. La technologie avancée de torsion et de fracture contribue également à l'absorption globale de l'énergie dans tout le véhicule.Note globale: 5Protection des adultes: 85%Protection des enfants: 85%Protection des piétons: 78%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 78%