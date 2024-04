Le SUV coupé compact Toyota CH-R obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2024

Leobtient la note maximale deà l'(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023.Le SUV coupé compact Toyota CH-R de 1 463 kg a totalisé 85% pour la protection des adultes, 86% pour la protection des enfants, 86% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 79% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.Le Toyota C-HR bénéficie du pack Toyota Safety Sense de systèmes de sécurité active et d' assistance à la conduite L'aide au contrôle d'accélération intervient pour tempérer toute accélération brutale lorsqu'elle détecte un risque de collision avec un véhicule qui précède.L'aide à la conduite proactive (PDA) fonctionne à basse vitesse, offrant une décélération en douceur lorsque le conducteur relâche l'accélérateur à l'approche d'un véhicule plus lent devant lui ou lorsqu'il entre dans un virage. Elle procure également l'assistance de direction qui détecte qu'un virage va se présenter et ajuste le niveau d'assistance de la direction pour aider le conducteur à prendre ce virage en douceur et sereinement.Un ensemble de systèmes de sécurité avancés comprenant, une assistance au changement de voie avec alerte de circulation transversale avant, une caméra de surveillance du conducteur (améliorant les performances du système d'arrêt d'urgence autonome de EDSS), des feux de route automatiques avec contrôle par caméra pour ajuster la distribution de la lumière, et (lorsque la réglementation le permet) la conduite mains libres permettant de suivre en mode automatique le véhicule qui précède dans un embouteillage et une circulation en accordéon (selon les versions) est proposé en option.Note globale: 5Protection des adultes: 85%Protection des enfants: 86%Protection des piétons: 86%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 79%