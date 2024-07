La citadine Suzuki Swift obtient trois étoiles sur cinq possibles aux crash-tests Euro NCAP 2024

La citadine obtientà l'(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023.La citadine Suzuki Swift a totalisé 67% pour la protection des adultes, 65% pour la protection des enfants, 76% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 62% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.La Swift repose sur laLa Suzuki Swift s'appuie sur uneoffrant des performances rehaussées de par sa légèreté et sa rigidité. La structure du soubassement et l'agencement des composants ont été totalement revus et ont abouti à l'adoption d'un châssis ultra rigide renforçant la sécurité en cas de collision. Cela a permis de réduire le nombre de renforts, permettant à la caisse d'afficher un poids de 919 kg.Pour obtenir une caisse à la fois légère et rigide, les ingénieurs Suzuki ont utilisé de l'acier à haute résistance.Des technologies d'allègement ont été appliquées à la caisse du véhicule ainsi qu'aux composants mécaniques tels que les portes, les sièges, les pièces intérieures, la suspension, le moteur et les freins.La Suzuki Swift est équipée de toute une- Aide au maintien dans la voie (Lane Keep Assist / LKA)- Alerte de franchissement de ligne (Lane departure warning)- Alerte de trafic en marche arrière (Rear Cross Traffic Alert / RCTA)- Appel d'urgence eCall- Détection d'angle mort (Blind Spot Monitor / BSM)- Freinage actif d'urgence DSBS II (Dual Sensor Brake Support II / DSBS II)- Régulateur de vitesse adaptatif (Adaptative Cruise Control / ACC)- Système de reconnaissance des panneaux de signalisation routière (Traffic Sign Recognition / TSR)- Système de surveillance de l'attention du conducteur (Driver Monitoring System / DMS)Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif est activé, l'aide au maintien dans la voie (LKA) aide le conducteur à maintenir la Swift au centre de sa voie. S'il détecte qu'un véhicule ou un obstacle à proximité, comme une barrière de chantier, est trop proche de la Swift, il active une assistance à la direction pour aider à maintenir une distance de suffisante.Un radar à ondes millimétriques et une caméra monoculaire sont utilisés pour détecter les véhicules, les cyclistes et les piétons devant la Swift, et contribuer à atténuer les collisions frontales, diagonales et latérales.Si une possible collision est détectée, des signaux sonores et visuels sont émis pour alerter le conducteur. Si le conducteur freine avec une force insuffisante, l'assistance au freinage s'enclenche automatiquement pour contribuer à ralentir davantage la Swift. Si la probabilité d'une collision augmente, le système applique un freinage pour aider à réduire la vitesse d'impact et à atténuer les dommages.Une caméra intégrée au tableau de bord surveille les yeux et le visage du conducteur. Si le système détecte que celui-ci est somnolent, s'endort ou ne regarde pas la route, il déclenche une alarme et affiche un message d'alerte sur l'écran d'information.Lorsque le véhicule roule à une vitesse égale ou supérieure à 60 km/h, l'alerte de franchissement de ligne anticipe la trajectoire du véhicule et avertit le conducteur, notamment en faisant vibrer le volant.Lorsque le véhicule roule à une vitesse égale ou supérieure à 60 km/h, la fonction d'alerte de vigilance du conducteur analyse le style de conduite et émet des signaux sonore et visuel s'il détecte un déport intempestif du véhicule résultant par exemple d'une somnolence du conducteur.Lorsque le véhicule roule à une vitesse égale ou supérieure à 40 km/h, le système de gestion des feux de route commande automatiquement le passage des feux de route aux feux de croisement, selon qu'il détecte la présence d'un véhicule circulant en amont ou en sens inverse, ou que le véhicule roule dans un environnement bien éclairé.Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) fonctionne grâce à un radar à ondes millimétriques situé dans la calandre. Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif est enclenché, la Swift s'adapte à l'allure du véhicule qui précède. La citadine japonaise freine et accélère et s'insère, sans intervention du conducteur sur les pédales) dans le rythme de la circulation.Lorsqu'un véhicule se situe en amont, le régulateur de vitesse adaptatif utilise un capteur radar à ondes millimétriques pour évaluer la distance jusqu'audit véhicule et maintient automatiquement l'une des trois distances de sécurité sélectionnées par le conducteur. En l'absence de véhicule en amont, le système maintient la vitesse prédéfinie par le conducteur (de 40 à 160 km/h).Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation fait appel à une caméra monoculaire pour détecter les panneaux de signalisation tels que les panneaux de limitation de vitesse, et les affiche sur l'indicateur de vitesse.Le système de détection des véhicules dans les angles morts (BSM) repose sur deux capteurs radar latéraux montés à l'arrière du véhicules. Les capteurs détectent les véhicules se situant dans ou à proximité de l'angle mort de chaque côté du véhicule . Un témoin à LED s'allume dans le rétroviseur correspondant pour alerter le conducteur.Le système d'aide à la correction de trajectoire fait appel à une caméra monoculaire pour détecter les marquages au sol, et agit sur la direction pour aider le conducteur à ramener le véhicule dans sa voie de circulation en cas de franchissement inopiné de ligne. Le système est opérationnel entre 60 et 160 km/h.Note globale: 3Protection des adultes: 67%Protection des enfants: 65%Protection des piétons: 76%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 62%