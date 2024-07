La grande routière Mercedes-Benz Classe E obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2024

Laobtient laà l'(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023.La grande routière Mercedes-Benz Classe E a totalisé 92% pour la protection des adultes, 90% pour la protection des enfants, 84% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 87% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.Le concept de sécurité de la Classe E repose sur une carrosserie avec une cellule passagers rigide et des structures anticollision à déformation ciblée. Les ceintures de sécurité et les airbags sont adaptés de manière ciblée à cette situation. En cas d'accident, ils peuvent être activés avec un effet protecteur pour les occupants adapté à la situation.En plus des airbags conducteur et passager avant, un airbag genoux côté conducteur est de série. Celui-ci peut protéger les jambes du contact avec la colonne de direction ou le tableau de bord en cas de collision frontale grave. Les airbags rideaux de série permettent de réduire le risque de choc de la tête contre la vitre latérale ou contre des objets pénétrant dans l'habitacle. L'airbag rideau s'étire du montant A au montant C tel un rideau pour couvrir toute la surface des vitres latérales en cas de collision latérale grave. Si un retournement est détecté, les airbags rideaux peuvent être activés des deux côtés. En plus du système de protection de la tête, les airbags latéraux peuvent couvrir la zone du thorax en cas de collision latérale grave, et ce même sur les sièges arrière extérieurs, en option . Les véhicules sont équipés d'un airbag médian. Des prétensionneurs et limiteurs de force pyrotechniques sont de série sur toutes les places extérieures.L'équipement de série de la Classe E comprend, entre autres, l'assistant de régulation de distance Distronic actif, le détecteur de somnolence Attention Assist, l'assistant de freinage actif, l'assistant de franchissement de ligne actif, le Pack Stationnement avec caméra de recul et l'assistant de limitation de vitesse.L'état et l'activité des systèmes d' assistance à la conduite sont affichés en plein écran sur l'écran d'assistance du conducteur.L'assistant de régulation de distance Distronic actif facilite la tâche du conducteur ou de la conductrice en adaptant automatiquement la vitesse en fonction des véhicules plus lents qui précèdent. La distance de consigne souhaitée est réglable sur plusieurs niveaux.Le système d'aide au stationnement actif peut être lancé via l'écran tactile. Il est possible de se garer et de sortir d'une place de parking de manière automatisée plus rapidement qu'auparavant.Note globale: 5Protection des adultes: 92%Protection des enfants: 90%Protection des piétons: 84%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 87%