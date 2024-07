La routière Skoda Superb obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2024

Laobtient laà l'(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023.La routière Skoda Superb a totalisé 93% pour la protection des adultes, 87% pour la protection des enfants, 82% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 80% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.Le conducteur et les passagers sont protégés par huit airbags, ainsi que par des ceintures de sécurité trois points à enrouleur associées aux appuie-têtes actifs.Les deux occupants des places avant bénéficient d'airbags frontaux, latéraux et central avant.Le conducteur dispose en plus d'un airbag genoux.L'airbag frontal du siège passager peut être désactivé en cas d'installation d'un siège enfant. Côté conducteur, l'airbag genoux est livré de série, et deux airbags rideaux couvrent toute la zone des vitres latérales. Des airbags latéraux arrière sont disponibles en option.En cas d'accident, les ceintures de sécurité trois points à enrouleur maintiennent les occupants. Les ceintures avant sont réglables en hauteur, équipées d'un prétensionneur et d'un limiteur de force. Si l'arrière est équipé d'airbags latéraux, les ceintures des deux places extérieures reçoivent aussi un prétensionneur et un limiteur de force.Il est possible de fixer des sièges enfant à système Isofix aux points prévus à cet effet et au point d'ancrage supérieur.Le siège passager avant peut également recevoir des fixations Isofix.En cas de freinage d'urgence à plus de 60 km/h, les feux stop clignotent pour avertir les autres conducteurs . Si la vitesse tombe à moins de 10 km/h après un freinage d'urgence et si la pédale de frein reste enfoncée, les feux de détresse s'allument automatiquement.En cas d'accident, la Superb Combi assure à ses occupants une protection maximale. Facteur important de sécurité passive, la rigidité de la caisse constitue la meilleure protection de l'habitacle. La part plus importante de composants emboutis à chaud et d'aciers haute résistance contribue également à la rigidité de ma caisse. En cas de collision, les sections avant et arrière sont conçues pour absorber au maximum l'énergie du choc et préserver ainsi l'habitacle.En cas d'accident avec déclenchement des airbags, l'arrivée de carburant est coupée, les portes se déverrouillent automatiquement pour faciliter la sortie du véhicule et l'accès des secours, l'éclairage intérieur s'allume pour permettre l'orientation dans l'obscurité, enfin, l'activation automatique des feux de détresse alerte les autres usagers du danger.S'appuyant sur la plateforme MQB Evolution, le châssis de la Superb Combi offre une rigidité améliorée et des zones de déformations programmées qui optimisent la protection des occupants en cas de collision.La Superb Combi est équipée d'un freinage d'urgence "Multi-collision brake" destiné à éviter que la voiture ne poursuive sa course incontrôlée après un choc initial. Le système actionne automatiquement les freins dès qu'il détecte une première collision et ce jusqu'à une vitesse résiduelle de 10 km/h. Dès son activation, le freinage d'urgence allume automatiquement les feux stop et les feux de détresse. Le conducteur peut désactiver le système à tout moment en accélérant ou en effectuant lui-même un freinage d'urgence.Le freinage automatique d'urgence Front Assist avec la fonction de freinage d'urgence en ville City Emergency Brake alerte le conducteur en cas de collision frontale imminente. Opérationnel entre 5 et 210 km/h, il déclenche un freinage partiel voire un freinage d'urgence. En agglomération, la fonction City Emergency Brake complète le dispositif Front Assist à des allures comprises entre 5 et 34 km/h.Le Front Assist fait appel à un capteur radar intégré à la calandre du radiateur, qui surveille en permanence la distance avec les véhicules qui précèdent. Si cet écart se réduit trop, si la collision est imminente et que le conducteur ne réagit pas, le système intervient automatiquement. Le système prépare les freins en activant la pression du circuit hydraulique et en augmentant la sensibilité de l'aide au freinage. Cette mesure préventive est suivie d'un signal d'alerte sonore et visuel. Si le conducteur ne réagit pas, des coups de frein automatiques l'avertissent du danger et la sensibilité du système augmente encore. Si le conducteur n'appuie pas assez fort sur la pédale de frein, la pression du circuit de freinage augmente encore. Et si le conducteur ne réagit pas non plus aux coups de frein, Front Assist actionne automatiquement les freins pour tenter d'éviter l'accident ou du moins en limiter les effets.La fonction City Emergency Brake est une extension du Front Assist. Elle fonctionne en ville (jusqu'à une vitesse de 34 km/h) et surveille la zone située à l'avant du véhicule. Si un obstacle se rapproche de la voiture ou si elle risque de percuter le véhicule qui précède, le système déclenche instantanément les freins.Le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif maintient une vitesse constante et calcule la distance avec le véhicule qui précède. Si besoin, il décélère de 3,5m/s. Lié au Front Assist, il alerte le conducteur et décélère jusqu'à 8 m/s selon les conditions de roulage en cas de danger. Le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif analyse les images de la caméra présente sur le pare-brise et les données fournies par le système de navigation pour détecter les limitations de vitesse et les virages, pour ajuster automatiquement la vitesse à l'avance.La Superb Combi bénéficie de la protection proactive des occupants Crew Protect Assist. Le système prépare le compartiment conducteur et passager avant une collision imminente. Si la situation de devient critique, il retend automatiquement les ceintures de sécurité à titre préventif. Si la tenue de route semble instable (survirage ou sous-virage prononcé par exemple), le système coopère avec l'ESC pour fermer les vitres en ne laissant qu'une mince ouverture, pour éviter que des corps étrangers ne pénètrent dans l'habitacle. Grâce au radar frontal, ce dispositif de protection des occupants est capable d'anticipation.Le Lane Assist facilite la conduite sur les autoroutes et les routes secondaires, en évitant les changements de trajectoire involontaires. Il fonctionne à l'aide d'une caméra intégrée à la base du rétroviseur intérieur. A partir de 65 km/h, il détecte les marquages au sol devant le véhicule. Lorsque le système constate que la voiture commence à changer de trajectoire, il redresse automatiquement le volant. S'il ne perçoit aucune réaction du conducteur sur la direction, il déclenche un signal sonore et affiche le message « Lane Assist - reprenez le volant en main » sur l'écran multifonction.Le conducteur peut intervenir à tout moment en utilisant le volant. Le dispositif ne fonctionne que si le marquage au sol est bien visible. Il ne réagit pas si le conducteur a mis son clignotant avant de quitter sa voie.Le Traffic Jam Assist aide la conduite et la sécurité dans les embouteillages et la circulation en accordéon. Il coopère avec le régulateur de vitesse adaptatif (Adaptive Cruise Control) et le Lane Assist (l'aide au maintien de trajectoire). Le Lane Assist s'adjoint l'aide adaptative au maintien de trajectoire, opérationnelle en dessous de 60 km/h. Si le régulateur ACC est en fonction, la gestion du volant, des freins et de l'accélérateur sont automatiques, même dans les embouteillages. Pour que le système puisse fonctionner, le conducteur doit avoir les mains sur le volant.L'Emergency Assist intervient si le conducteur est dans l'incapacité de réagir. Si le système ne détecte aucun mouvement du volant ni aucune intervention du conducteur pendant un certain temps, il déclenche une alarme sonore. Si le conducteur ne réagit pas, il donne un léger coup de volant. Faute de réaction, le système intervient pour arrêter complètement la voiture tout en allumant les feux de détresse.Le détecteur d'angles morts (Side Assist) active un signal lumineux sur le montant intérieur du rétroviseur si le système détecte un véhicule dans l'angle mort à une distance allant jusqu'à 70 mètres.La Superb Combi est équipée d'un Détecteur de fatigue. En observant les mouvements du volant, il est capable d'identifier une conduite anormale et une baisse de vigilance du conducteur. Quinze minutes après le démarrage du moteur, ce dispositif analyse les mouvements du volant et les enregistre à titre de référence. S'il constate ultérieurement un écart important par rapport aux mouvements habituels de la direction, il affiche à l'écran multifonction le message « Fatigue détectée - faites une pause » et déclenche une alerte sonore au-delà de 65 km/h.Le Limiteur de vitesse intervient afin de ne pas dépasser la vitesse préalablement définie. Il s'active à l'aide d'une simple pression sur un bouton placé à gauche de la colonne de direction et se désactive lors d'un rétrogradage ou lorsque la pédale d'accélérateur est complètement enfoncée.Le Travel Assist est un système de reconnaissance des panneaux de signalisation et en informe constamment le conducteur. Il filme avec la caméra du rétroviseur intérieur les panneaux de signalisation rencontrés au fil du trajet. Un module de traitement d'image recherche ensuite dans les prises de vue des panneaux de signalisation connus, puis compare les résultats aux données de navigation. Il analyse les limitations de vitesse (« 80 km/h » par ex.) et les interdictions de dépassement, les éventuelles instructions complémentaires (comme « 22h00 - 06h00 » ou « dépassement interdit aux véhicules lents »), ainsi que les panneaux de fin d'interdiction correspondants. Tout cela s'affiche sous forme de pictogrammes sur l'écran multifonction et/ou l'écran du GPS.L'assistant au démarrage en côte HHC (Hill-Hold Control) s'active automatiquement lorsque la pente est supérieure à 5%. En empêchant la voiture de reculer, il permet au véhicule de repartir en toute sécurité. Dès que le conducteur relâche la pédale de frein après s'être arrêté en côte, le système maintient la pression de freinage pendant une ou deux secondes.De nouveaux systèmes d'assistance et de sécurité, tels que le Turn Assist et le Crossroad Assist, font leur apparition sur la Superb Combi.Le Crossroad Assist, l'assistant en intersections, utilise des capteurs radar et une caméra frontale pour avertir de la présence de véhicules qui traversent, de cyclistes ou de piétons. Le cas échéant, il déclenche des avertissements visuels et sonores, puis freine automatiquement.D'autres systèmes déjà disponibles sur la version précédente, tels que le Travel Assist, le Front Assit, le Lane Assist, le Side Assist, le système d'aide à l'attention et le système d'aide au stationnement ont été améliorés.Le Travel Assist offre une meilleure visualisation des autres véhicules à proximité sur le Digital Cockpit.Avec la dernière version du Side Assist, la distance de détection des véhicules venant de l'arrière atteint 90 mètres. Cela est dû à des capteurs radar plus puissants placés dans les coins des pare-chocs.Le système Front Assist est doté d'une protection anticipée des cyclistes.Le système d'aide à l'attention et à la somnolence surveille le comportement du conducteur et évalue son degré de fatigue éventuel. Le système détecte les écarts par rapport au comportement normal de la direction à des vitesses supérieures à 70 km/h. Il évalue le comportement du conducteur et tire des conclusions sur son aptitude à poursuivre la conduite. Si le système détecte que le conducteur est fatigué, il déclenche des avertissements visuels et sonores.En cas d'accident, le système Crew Protect Assist et la présence de huit airbags assurent la sécurité des occupants.Un capteur électronique de pression des pneus surveille individuellement chaque roue et signale à l'écran toute anomalie de gonflage.Note globale: 5Protection des adultes: 93%Protection des enfants: 87%Protection des piétons: 82%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 80%