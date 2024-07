Le SUV de taille intermédiaire Skoda Kodiaq obtient cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP 2024

Leobtientà l'(New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole en vigueur depuis 2023.Le SUV de taille intermédiaire Skoda Kodiaq a totalisé 89% pour la protection des adultes, 83% pour la protection des enfants, 82% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 78% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.En 2023, le protocole de test de sécurité de l'Euro NCAP a été mis à jour pour inclure de nouveaux systèmes de détection de présence d'enfants, des spécifications pour la submersion des véhicules ainsi que les dernières technologies qui détectent et réagissent aux motocyclistes et aux usagers vulnérables de la route.L'obtention de la note cinq étoiles d'Euro NCAP depuis 2023 est plus exigeante avec le protocole de test mis à jour.La capacité du véhicule testé à protéger les occupants et les usagers vulnérables de la route en cas d'accident (sécurité passive), à prévenir ou à minimiser les conséquences d'un accident de la route (sécurité active) et des informations complètes sur le sauvetage après l'accident sont désormais essentielles pour atteindre un niveau élevé.Le Kodiaq compte jusqu'à neuf airbags.Outre les airbags pour le conducteur et le passager avant, les airbags latéraux avant, les airbags de tête et l'airbag central entre les sièges avant sont inclus de série.Des airbags latéraux pour les sièges arrière sont disponibles en option, tout comme les fonctions Crew Protect Assist et Emergency Assist.Dès que les capteurs détectent un freinage d'urgence, de panique ou une collision imminente, le système Crew Protect Assist ferme automatiquement les vitres et, le cas échéant, le toit panoramique. Il active également les feux de détresse et resserre les ceintures de sécurité avant.L'Emergency Assist réduit le risque d'accident si le conducteur n'est plus en mesure de contrôler le véhicule en cas d'urgence médicale. Si le système détecte une telle situation, il prend en charge le contrôle de la voie, allume les feux de détresse et applique les freins pour arrêter le véhicule en douceur.Le Kodiaq est doté de nombreux systèmes d' assistance à la conduite qui augmentent la sécurité et le confort du conducteur et des passagers. Parmi les nouveaux systèmes d'assistance du Kodiaq de deuxième génération, citons le Turn Assist, le Collision Avoidance Assist, le Crossroad Assist, l'Exit Warning, le freinage d'urgence automatisé et l'Intelligent Park Assist avec les options supplémentaires Trained Parking et Remote Parking.L'aide au braquage réagit par un avertissement et, le cas échéant, un freinage automatique en cas d'approche d'un véhicule lors d'un virage face à un véhicule venant en sens inverse.L'aide à la prévention des collisions améliore automatiquement les mouvements de la direction lors de manœuvres d'évitement soudaines.Le Crossroad Assist utilise des capteurs radar et la caméra frontale pour avertir de la présence de véhicules qui traversent, de cyclistes ou de piétons lorsque le Kodiaq sort d'une voie d'accès ou d'une sortie sans visibilité. Le cas échéant, il déclenche des avertissements visuels et sonores, puis freine automatiquement.Le système d'avertissement de sortie de route émet un avertissement visuel dans le rétroviseur extérieur ainsi qu'un avertissement sonore lorsque la porte est ouverte alors que des véhicules approchent par l'arrière. Il a une portée de 35 mètres et couvre un angle de 120 degrés.Des systèmes disponibles sur la première génération, tels que le Side Assist et l'Emergency Assist, bénéficient d'améliorations fonctionnelles significatives.Avec la dernière version du Side Assist, la distance de détection des véhicules venant de l'arrière est de 90 mètres pour plus de sécurité sur les autoroutes.Le Travel Assist amélioré offre une meilleure visualisation des autres véhicules à proximité sur le Digital Cockpit et l'affichage tête haute.Dans le pack Assisted Drive, le Travel Assist comprend l'Adaptive Lane Assist et le régulateur de vitesse adaptatif (ACC). Travaillant de concert avec le système de navigation, le régulateur de vitesse adaptatif anticipe les virages, les carrefours et les ronds-points. La vitesse maximale autorisée à tout moment est déterminée par l'assistant de vitesse intelligent, qui utilise l'assistant de reconnaissance des panneaux de signalisation et adapte la vitesse aux restrictions à venir de manière opportune, sans utiliser les freins.L'assistance en cas de bouchon combine les fonctions du régulateur de vitesse adaptatif et de l'assistant adaptatif de maintien dans la voie. Il permet le démarrage, le freinage et le maintien dans la voie dans les embouteillages jusqu'à une vitesse de 60 km/h en suivant les mouvements des véhicules à proximité.Le système Crew Protect Assist ferme automatiquement les fenêtres ouvertes et, si nécessaire, le toit panoramique. Il active également les feux de détresse et resserre les ceintures de sécurité avant dès que les capteurs détectent un freinage d'urgence ou de panique, ou une collision imminente à l'avant, sur le côté ou à l'arrière.L'Emergency Assist réduit le risque d'accident si le conducteur n'est plus en mesure de contrôler le véhicule en raison d'une urgence médicale. Si le système détecte une telle situation, il prend en charge le contrôle du véhicule, allume les feux de détresse et commence à freiner doucement le véhicule jusqu'à l'arrêt. Ensuite, le système déverrouille automatiquement les portes, allume les lumières intérieures et active eCall quelques secondes après l'arrêt du véhicule.Note globale: 5Protection des adultes: 89%Protection des enfants: 83%Protection des piétons: 82%Présence de systèmes d'aide à la conduite: 78%