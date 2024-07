Le SUV sept places Renault Espace crédité de cinq étoiles aux crash-tests Euro NCAP

Leest considéré commeen termes de spécifications touchant à la sécurité active et passive.A ce titre, le SUV sept places Renault Espace estque le SUV compact Renault Austral Le SUV compact Renault Austral a obtenu la note maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP (New Car Assessment Programme), à l'issue des crash-test s de sécurité passive effectués par l'organisme indépendant de sécurité Euro NCAP selon le protocole 2020-2022.Le SUV compact Renault Austral a totalisé 88% pour la protection des adultes, 83% pour la protection des enfants, 69% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 87% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.Le SUV sept places Renault Espace est crédité de 85% pour la protection des adultes, 83% pour la protection des enfants, 69% pour celle des usagers vulnérables de la route, dont les piétons, et 82% dans la catégorie « Aide à la sécurité », qui évalue le véhicule en fonction de toute une série de technologies anticollision.Le SUV Renault Austral repose sur la plateforme CMF-CD, développée au sein de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, que l'on retrouve sur le Nissan Qashqai Le SUV Renault Austral propose 32 aides à la conduite réparties en trois catégories conduite, parking et sécurité.Parmi elles : un affichage tête haute 9,3 pouces, projeté dans le pare-brise ; l'Active driver assist, une prestation de délégation de conduite de niveau 2, qui combine le régulateur de vitesse adaptatif avec « Stop & Go », la fonction de centrage dans la voie, les données de géolocalisation et une cartographie spécifique permettant au véhicule de s'adapter au tracé de la route ; la fonction caméra 3D vision 360° ; le Full parking automatique ; l'avertisseur angle mort et prévention de sortie de voie en cas de dépassement ; le freinage automatique d'urgence en marche arrière ; l'avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière ; la sortie sécurisée des occupants et l'éclairage intelligent Matrix LED Vision.L'affichage tête haute 9,3 pouces projette directement dans le pare-brise la vitesse du véhicule, les aides à la conduite activées, une alerte de survitesse et les indications de la navigation. Les informations apparaissent en temps réel dans le champ de vison du conducteur.L'Active Driver Assist est une prestation de délégation de conduite de niveau 2, qui combine le régulateur de vitesse adaptatif avec « Stop & Go », la fonction de centrage dans la voie, les données de géolocalisation et une cartographie spécifique. La conduite autonome contextuelle permet au conducteur d'appréhender les éléments rencontrés sur tout type de route au-delà des seules voies rapides.Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) mixe la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse par la caméra frontale avec les données du système de navigation pour établir la limitation de vitesse en cours. L'Austral s'adapte automatiquement à la vitesse détectée tout en maintenant une distance de sécurité minimale avec le véhicule qui le précède. En cas d'arrêt dans un bouchon, grâce à la fonction « Stop & Go », le véhicule redémarre automatiquement sur une plage de temps étendue à 30 secondes.L'Active Driver Assist, utilise, en plus, les données de géolocalisation et une cartographie spécifique qui intègre les ronds-points et les virages prononcés. Outre la signalisation au tableau de bord de ces événements, l'Austral est capable de décélérer automatiquement à l'approche d'un rond-point puis d'accélérer jusqu'à la vitesse maximale autorisée une fois celui-ci passé, sans intervention du conducteur.Le centrage dans la voie (LC) permet d'agir sur le volant et fonctionne en l'absence de l'un des deux marquages latéraux.Intégrée à l'Active Driver Assist, la reconnaissance des panneaux avec alerte de survitesse (OSP) peut être utilisée seule. Cette fonction affiche la vitesse maximale autorisée sur le tableau de bord et sur l'écran de navigation. Dans le cas où la vitesse du véhicule serait supérieure à la vitesse reconnue, une alerte visuelle s'affiche sous les yeux du conducteur. Un bouton situé sur le volant permet d'activer le limiteur de vitesse, le régulateur de vitesse ou le régulateur de vitesse adaptatif pour s'adapter à la vitesse légale.Côté sécurité active, l'Austral reçoit trois aides à la conduite pour minorer les risques de collision : l'alerte de franchissement de ligne (LDW), l'avertisseur d'angle mort (BSW) et l'assistant maintien dans la voie (LKA).La déclinaison ELKA (avertisseur angle mort et prévention de sortie de voie en cas de dépassement) combine les données de la caméra frontale et des radars latéraux. Le véhicule est automatiquement remis dans sa voie, lors d'une tentative de dépassement, si une potentielle sortie de voie ou un risque de collision frontale ou latérale17 sont détectés.Trois autres aides à la conduite sont destinées à la protection des autres usagers de la route, piétons et cyclistes notamment.Le freinage automatique d'urgence en marche arrière (Rear AEB) est le pendant du freinage automatique d'urgence (AEBS) lorsque le conducteur réalise une marche arrière. Si les capteurs à ultrasons détectent un obstacle potentiel (piéton, cycliste, poteau, etc.), le système avertit le conducteur de manière visuelle et sonore avant de déclencher un freinage d'urgence de deux secondes pour éviter la collision. Le système est actif pour une marche arrière effectuée entre 3 et 10 km/h.L'avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière (Rear CTA) détecte les véhicules en mouvement à plus de 4 km/h lorsque le conducteur débute une manœuvre de marche arrière pour sortir d'une place de stationnement où la visibilité est limitée (bataille ou épis). Si un véhicule est repéré par les radars à ultrasons arrière, une alerte sonore et visuelle lui indique de stopper la manœuvre et de contrôler dans toutes les directions avant de poursuivre.En complément, la sortie sécurisée des occupants (OSE) alerte le conducteur lorsqu'il ouvre sa portière pour sortir, si un autre véhicule, une moto ou un cycliste est en approche. Le système d'alerte visuelle et sonore permet notamment d'éviter de renverser ou de heurter les cyclistes en ville.Les projecteurs avant high-tech offrent un confort de conduite optimal. Doté de la technologie LED Adaptative Vision avec fonction antibrouillard intégrée (AFS), l'éclairage s'adapte à l'inclinaison du volant, à la vitesse, au trafic et aux conditions météorologiques afin d'optimiser la vison frontale et latérale, notamment en virage, sans éblouir les autres usagers de la route.En version Matrix LED Vision (Matrix beam / ADB), le conducteur peut rouler en feux de route de façon permanente pour un éclairage toujours maximal quel que soit le trafic environnant. La technologie de diodes luminescentes anti-éblouissement est capable d'adapter la distribution de la lumière pour garantir le confort et la sécurité du conducteur et des occupants des véhicules environnants.Le SUV Austral assure une protection rapprochée de ses occupants et des autres usagers de la route grâce à des équipements de sécurité passive.En cas de collision frontale, latérale et arrière, des matériaux haute résistance améliorent la rigidité de la caisse et la structure intérieure du véhicule.Sept airbags sont répartis dans l'habitacle. Un airbag entre les passagers avant, destiné à les protéger d'une collision tête contre tête en cas de choc latéral, fait son apparition.En complément, des capteurs de pression de porte assurent une détection précoce des collisions latérales et un déploiement plus rapide des airbags.Les ceintures de sécurité sont équipées de prétensionneurs avec limitation de charge pour éviter les blessures au thorax en cas de choc violent.Tous les sièges disposent également d'appui-têtes « anti-coup du lapin ».Pour garantir la sécurité des enfants, trois points d'ancrage Isofix sont disponibles : deux à l'arrière et un sur le siège passager avant.En version E-Tech Hybrid, l'Austral est pourvu d'un accès facilité à la batterie et d'un QR code destinés aux équipes de secours pour leur permettre de venir en aide aux occupants de façon rapide.