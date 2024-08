Le système de détection d'obstacle en marche arrière permet d'éviter les collisions en marche arrière

Pour des routes plus sures, la Commission Européenne a imposé aux constructeurs automobiles d'intégrer de nouveaux systèmes d'aide à la conduite obligatoires sur les véhicules vendus en Europe.Connue sous le nom de Global Safety Regulation 2 (ou GSR2), la règlementation européenne impose depuis le 7 juillet 2024 de nouveaux équipements de sécurité sur tous les véhicules commercialisés.Depuis juillet 2022, la règlementation GSR2 a imposé sur les nouveaux modèles de véhicules commercialisés sur le marché européen l'équipement progressif d'un certain nombre de dispositifs de sécurité, la plupart étant des systèmes d'aide à la conduite (ADAS).Depuis le 7 juillet 2024, l'ensemble de la production automobile commercialisée sur le marché européen est concerné par un certain nombre d'équipements de sécurité obligatoires.Principaux systèmes de sécurité et ADAS concernés par cette obligation :- Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de signalisation- Signal de freinage d'urgence- Freinage automatique d'urgence avec détection des piétons et cyclistes- Aide au maintien dans la voie- Système de détection d'obstacle en marche arrière- Capteur de vigilance- Pré-équipement pour éthylotest antidémarrage- « Boite noire »Les véhicules qui n'ont pas pu être mis en conformité avec cette règlementation GSR2 ne sont plus commercialisables sur le marché européen depuis le 7 juillet 2024. Certains modèles ont été retirés du marché européen : les Renault Zoé et Twingo 3, la Porsche Macan thermique ou encore la Suzuki Ignis . Pour pouvoir maintenir l'A110 au catalogue sans ajout des dispositifs de sécurité obligatoires, Alpine limite sa production à 1 500 exemplaires par an.Le, avec des capteurs de proximité ou une caméra, doit permettre d'éviter les collisions avec les personnes et les objets en cas de marche arrière.En complément, certains véhicules peuvent être équipés d'un système de freinage automatique en marche arrière qui améliore l'efficacité du système (équipement non obligatoire).: SRA